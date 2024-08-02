Terazi Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)
Günün Yorumu: Gitmemiz gereken o doğru yolu bulmak adına olumlu bir gündeyiz. Özgüvenle, bilgili olduğumuz alanlarda cesaretle attığımız adımların kalıcı ve güzel sonuçları olabileceğinin farkında olmamız gereken bir zaman. Fırsatları kaçırmamız, aman boş ver demememiz gerekli. Öte Venüs-Uranüs karesi de etkin durumda. Bu görünüm, finansal anlamda güvendiğimiz dağlara karlar yağmasını getirebilir. Para piyasalarında çalkantılı bir gün yaşayabiliriz. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
Eşiniz veya ortağınızın tavsiyelerini dikkate almanız gereken zamanlardasınız Sevgili Teraziler. +-3 gün boyunca beraberliğinizle ilgili aldığınız kararlar, hayırlı gelişmeleri beraberinde getirebilir. Evlilik kararı alabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işler, basın-yayın, yüksek öğretimle ilgili, cesaretle atılan adımlar uzun soluklu ve başarılı olabilir. Venüs-Uranüs karesiyle beraber hesapta olmayan borçlar gündem olabilir.
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