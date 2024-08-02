Terazi Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)

Eşiniz veya ortağınızın tavsiyelerini dikkate almanız gereken zamanlardasınız Sevgili Teraziler. +-3 gün boyunca beraberliğinizle ilgili aldığınız kararlar, hayırlı gelişmeleri beraberinde getirebilir. Evlilik kararı alabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işler, basın-yayın, yüksek öğretimle ilgili, cesaretle atılan adımlar uzun soluklu ve başarılı olabilir. Venüs-Uranüs karesiyle beraber hesapta olmayan borçlar gündem olabilir.

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