RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Terazi Burcu (27 Ağustos 2024 Salı)

Öğlene kadar çalışma arkadaşlarınız veya akrabalarla ilgili olumsuz durumlar sizi yormuş olabilir Sevgili Teraziler. Öğleden sonra ise 3 gün boyunca etkili harika gelişmeler sizi oldukça şaşırtacak. Önem vermeniz gereken husus, mutluluk duyduğunuz konuları şimdilik fazla paylaşmamak Maddi konulardaki gelişmeler, yeni bir kazanç kapısı, miras konularında beklenmedik gelişmeler sizi mutlu edebilir.

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