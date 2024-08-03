Terazi Burcu (3 Ağustos 2024 Cumartesi)
Günün Yorumu: Öğlen saatlerine kadar günün en verimli saatleri bizimle olacak. Ev, aile hayatımızda yaşayacağımız gelişmeler memnun edici olabilir. Yaratıcılığımıza ve hislerimize güvenmemiz gereken zamanlar 13:32-14:09 saatleri arasında kısa bir süre Ay boşlukta kaldıktan sonra Aslan Burcuna geçiş yapacak. Belirtilen saatler arasında işlerde yavaşlama ilerleyememe yaşanabilir. Öğleden sonra ise sert enerjiler devrede görünüyor. Ego çatışmaları, gergin ortamlar meydana gelebilir, sakin kalmakta fayda var. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
Kariyer evinizde gezinen Ay yapacağı muhteşem açılarla başarı vaat ediyor Sevgili Teraziler. Çalışmalarınızın karşılığı maddi olarak alabilirsiniz. 13:32-14:09 saatleri arasında kısa bir süre ay boşlukta kaldıktan sonra Aslan Burcuna geçen Ay sosyalleşmeniz gerektiğini söylüyor olacak. Aşk hayatınızda duygusal tatminsizlik yaşayabileceğiniz bir öğleden sonra geçirebilirsiniz. Baskıcı tavırlardan uzak durmalısınız.
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