Yay Burcu (15 Ağustos 2024 Perşembe)
Seyahatler, eğitim ve hukuki alanlarınıza geri gelen Merkür, beklenen haberleri getirecektir Sevgili Yaylar. Eğitim ve yurtdışı işleri olanlar ilerleme kaydedebilir. Ertelenen seyahatler, değişikliğe uğrayarak hayata geçirilebilir. Öte yandan riskli yatırımları olanlar, gelen kazançlarla özgüven tazelemesi yaşayabilirler. Aşk hayatınızda iyileşme sürecindesiniz. 19:52-20:51 arasında boşlukta ilerleyen Ay, yönsüz hissettirebilir. Ardından Oğlak Burcuna geçen Ay ile gelirlerinizi artırmanın yollarını arayacaksınız.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com