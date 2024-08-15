RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Yay Burcu (15 Ağustos 2024 Perşembe)
Takip Et

Yay Burcu (15 Ağustos 2024 Perşembe)

Seyahatler, eğitim ve hukuki alanlarınıza geri gelen Merkür, beklenen haberleri getirecektir Sevgili Yaylar. Eğitim ve yurtdışı işleri olanlar ilerleme kaydedebilir. Ertelenen seyahatler, değişikliğe uğrayarak hayata geçirilebilir. Öte yandan riskli yatırımları olanlar, gelen kazançlarla özgüven tazelemesi yaşayabilirler. Aşk hayatınızda iyileşme sürecindesiniz. 19:52-20:51 arasında boşlukta ilerleyen Ay, yönsüz hissettirebilir. Ardından Oğlak Burcuna geçen Ay ile gelirlerinizi artırmanın yollarını arayacaksınız.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: astroloji@dunya.com