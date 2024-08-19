Yay Burcu (19 Ağustos 2024 Pazartesi)
Ağustos ayının hatta yılın en zor gökyüzü görünümlerine sahip Dolunay, uzak seyahatler, yurt dışı konuları ve eğitim evinizde gerçekleşiyor Sevgili Yaylar. Başarıya ulaşmak için izlediğiniz yolu farklı bir boyuta taşımanın gerektiğini sert bir şekilde anlayabilirsiniz. Size düşen, şartlara uyum sağlamak, esnek olmak. İnatçılık ve değişime direnç göstermek size hiçbir şey katmayacak. Yurt dışı ve hukuki işlerde, eğitimde planlarınız aksayabilir. İkili ilişkilerde bir karar aşamasında olabilir, evlilik yolunda ilerleyebilirsiniz. Yakın çevrenizle iletişimde sakin bir tavır takınmalısınız.
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