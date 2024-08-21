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Yay Burcu (21 Ağustos 2024 Çarşamba)

Ağustos ayının en zorlu günlerinden geçiyorsunuz Sevgili Yaylar. Ay, Balık burcunda zorlu açılarla evli olanların aile hayatında yıpratıcı koşullar gündeme getirebilir. Beraberliklerinizi yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Eşler arasında taşınma, ev, gayrimenkul satın alma konusunda anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Hararetli tartışmalardan uzak durmalısınız. Sakin ve akışta kalmak size iyi gelecek. Akşam saatlerinde iş ortamınızdan gelen güzel haberlerle rahatlama yaşayabilirsiniz.

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