Yay Burcu (23 Eylül 2024 Pazartesi)
Partnerinizle anlaşmanın zor olduğu bir gün yaşanabilir Sevgili Yaylar. Aileniz ve eşiniz arasında kalabilirsiniz. İletişim kurmak zor olabilir. Akşam saatlerinde ise partnerinizden beklediğiniz anlayışı bulabilirsiniz Sevgili Yaylar. İlişkinizi onarabilirsiniz. Venüs ise herkesten gizlediğiniz alanınıza girerek, gizli aşklara çekilebileceğinizi söylüyor. Gizli düşmanlara dikkat. Bunun yanında uzun yolculuklara çıkmak için güzel zamanlar.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]