RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Yay Burcu (24 Eylül 2024 Salı)

Her çeşit ortaklık ve ilişkiler evinizde seyahatini sürdüren Ay, partnerinizle yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek diyaloglar içinde olacağınızı söylüyor Sevgili Yaylar. Aile ilişkilerinizde yanılgılar yaşayabilir, yanlış kararlar alabilirsiniz. Önemli kararlar için uygun bir günde değilsiniz. 14:48 ile 17:50 arasında boşlukta olan Ay enerjisiyle, ilişkilerde beklenen gelişmeler gerçekleşmeyebilir. Sabırlı olmalısınız. Ardından 17:50 de Yengeç Burcuna geçen Ay, tüm gerçekleri öğrenmenize yardımcı olacak. Venüs ile gerçekleşen uyumlu açıyla gelirlerde artış sağlayabilirsiniz.

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