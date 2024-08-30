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Yay Burcu (30 Ağustos 2024 Cuma)

Bayram gününe yakışır bir gündesiniz Sevgili Yaylar. Merkür artık düzeliyor. Seyahat planlarınızda aksaklıklar, eğitimde beklenen haberlerin gelmemesi, uzak akrabalarla anlaşmazlıklar son bulabilir. 18:14 ile 20:10 arasında boşlukta olan Ay, işlerde ilerlemenizi engelleyebilir. Önemli girişimleriniz bu saatlere denk getirmeyiniz. Ardından Aslan Burcuna geçen Ay, seyahat etmenizi, sosyal medyada görünür olmanızı sağlıyor. Asıl güzel haber ise Venüs-Plüton açısıyla yeni ve tutkulu bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Kazançlarınızı artırmak için iletişiminizi kullanın.

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