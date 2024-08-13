RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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Yengeç Burcu (13 Ağustos 2024 Salı)

Öğle saatlerine kadar ana gündeminiz çocuklarınız, ve aşk hayatınız olabilir Sevgili Yengeçler. Riskli yatırımlarda ani kararlardan kaçınmalısınız. 12:00-13:00 saatleri arasında Ay boşluk enerjisinden dolayı işler, ilerlemeyebilir. Sonrasında Yay burcuna geçen Ay, hareketli bir 2,5 gün sunuyor size. İş ortamınızda dedikodular canınızı bir miktar sıkabilir. Yanlış anlaşılmalara dikkat. Gelirlerde olumlu gelişmeler var.

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