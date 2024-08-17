Yengeç Burcu (17 Ağustos 2024 Cumartesi)
İkili ilişkilerde pozitif iletişim, sağlam bir başlangıç bugün mümkün görünüyor Sevgili Yengeçler. Hukuki prosedürleri yerine getirmek için gerekli destekler yanınızda olacak. Öğle saatlerinde beklenmedik gelirler kapınızı çalabilir. Dostlarınızdan gelen teklifler olumlu anlamda sizi şaşırtıp, mutlu edebilir. Akşam saatlerinde ideallerinizi gerçekleştirmek için eş veya ortağınızdan destek alabilirsiniz. Maneviyat, dua, meditasyon ruhsal olarak rahatlamanızı sağlayacak.
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