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Yengeç Burcu (18 Ağustos 2024 Pazar)

Günün ilk saatinde Kova Burcuna giren Ay, Plüton ile kavuşuma giderek derin düşüncelere dalmanıza sebebiyet verebilir Sevgili Yengeçler. Maddi kaynaklarınızla ilgili endişeli bir ruh halinde olsanız da sabah bu durumu atlatmış olacaksınız. Merkür'ün Uranüs ile sert açısı bugün gerçekleşecek. 3 gün boyunca agresif tavırlar sergileyebilirsiniz. Aniden ortaya çıkacak harcamalar şaşkınlık yaratabilir. Dolunay sürecine giriyoruz, sakin kalmanızda fayda var.

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