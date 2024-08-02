Yengeç Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)
Günün Yorumu: Gitmemiz gereken o doğru yolu bulmak adına olumlu bir gündeyiz. Özgüvenle, bilgili olduğumuz alanlarda cesaretle attığımız adımların kalıcı ve güzel sonuçları olabileceğinin farkında olmamız gereken bir zaman. Fırsatları kaçırmamız, aman boş ver demememiz gerekli. Öte Venüs-Uranüs karesi de etkin durumda. Bu görünüm, finansal anlamda güvendiğimiz dağlara karlar yağmasını getirebilir. Para piyasalarında çalkantılı bir gün yaşayabiliriz. Yorumları, yükselen burcunuza göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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Kariyer hayatınızda yükseliş yaşayacağınız günlerdesiniz. Doğru ve sağlam adımlar atmak için +-3 gün boyunca iç sesinize güvenmelisiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise etrafa duyurmadan işlerinizi yapmanız, dedikodulara kulak tıkamanız olmalıdır. Venüs-Uranüs arasında gerçekleşen zorlu açı ise hesapta olmayan harcamalar ile, dost sandıklarınızdan gelebilecek zararlar konusunda dikkatli olmanızı söylüyor.
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