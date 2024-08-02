Yengeç Burcu (2 Ağustos 2024 Cuma)

Kariyer hayatınızda yükseliş yaşayacağınız günlerdesiniz. Doğru ve sağlam adımlar atmak için +-3 gün boyunca iç sesinize güvenmelisiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta ise etrafa duyurmadan işlerinizi yapmanız, dedikodulara kulak tıkamanız olmalıdır. Venüs-Uranüs arasında gerçekleşen zorlu açı ise hesapta olmayan harcamalar ile, dost sandıklarınızdan gelebilecek zararlar konusunda dikkatli olmanızı söylüyor.

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