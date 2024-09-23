Yengeç Burcu (23 Eylül 2024 Pazartesi)
Ruhsal alanınızda seyrine devam eden Ay, uzak akrabalarla ilgili zorlu zamanlara işaret ediyor Sevgili Yengeçler. Anlaşma sağlamak zor olabilir. Akşam saatlerinde ise huzuru yakalayabileceğiniz zamanlar başlıyor. Kendinizi korunuyor hissedeceksiniz. Venüs ise Akrep Burcuna geçerek burcunuzla uyumlu açıya geçiyor. Çocuklarınızla ilgili güzel zamanlardasınız. Aşk ilişkilerinizde tutku başrolde olacak.
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