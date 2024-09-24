Yengeç Burcu (24 Eylül 2024 Salı)
İkizler Burcunda yolculuğunu sürdüren Ay, bolca dedikodulara maruz kalabileceğinizi söylüyor Sevgili Yengeçler. İç sesinizi dinlemelisiniz. Bugün önemli kararlar almaktan kaçınmalısınız. Zira yanılgılarla dolu bir gün olabilir. 14:48 ile 17:50 arasında boşlukta olan Ay, elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir hissiyatta olmanıza sebep olabilir. Geçicidir. 17:50 den sonra ise sahne sizin diyebiliriz. Artık ipler elinizde. Kişisel Bakım için uygun zamanlar. Bekarlar için aşk hayatı muhteşem görünüyor. Çocukları olanlar ise güzel haberlerle akşam saatlerini mutlu geçirebilirler.
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