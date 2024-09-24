RABİA NOHUTÇU İLE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Koç Koç
Boğa Boğa
İkizler İkizler
Yengeç Yengeç
Aslan Aslan
Başak Başak
Terazi Terazi
Akrep Akrep
Yay Yay
Oğlak Oğlak
Kova Kova
Balık Balık
Günün Yorumu Günün Yorumu
  1. Dünya Gazetesi
  2. Astroloji
  3. Yengeç Burcu (24 Eylül 2024 Salı)
Takip Et

Yengeç Burcu (24 Eylül 2024 Salı)

İkizler Burcunda yolculuğunu sürdüren Ay, bolca dedikodulara maruz kalabileceğinizi söylüyor Sevgili Yengeçler. İç sesinizi dinlemelisiniz. Bugün önemli kararlar almaktan kaçınmalısınız. Zira yanılgılarla dolu bir gün olabilir. 14:48 ile 17:50 arasında boşlukta olan Ay, elinizin kolunuzun bağlı olduğu bir hissiyatta olmanıza sebep olabilir. Geçicidir. 17:50 den sonra ise sahne sizin diyebiliriz. Artık ipler elinizde. Kişisel Bakım için uygun zamanlar. Bekarlar için aşk hayatı muhteşem görünüyor. Çocukları olanlar ise güzel haberlerle akşam saatlerini mutlu geçirebilirler.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

instagram: astrolog.rabia.aykac
e-mail: [email protected]