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Yengeç Burcu (30 Ağustos 2024 Cuma)

Burcunuzda bulunan Ay ile tam da Bayram gününe yakışır bir gün sizinle Sevgili Yengeçler. Merkür artık düzeliyor. Gelir-gider dengenizi bundan böyle daha net bir biçimde ele alacaksınız. 18:14 ile 20:10 arası boşlukta bulunan Ay, yönünüzü belirlemekte zorluk çıkarabilir. Yeni girişimler sonuçsuz kalabilir. Ardından Aslan Burcuna geçen Ay, kaynaklarınızı artırmanız yönünde destek sağlıyor olacak. Asıl güzel haber Venüs-Plüton olumlu açısı 5 gün boyunca aile kaynaklı gelirler veya gayrimenkul alım-satımında yüz güldürücü sonuçlar getiriyor olacak. Tutku dolu bir ilişki yaşayabilirsiniz.

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