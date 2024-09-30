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Yengeç Burcu (30 Eylül 2024 Pazartesi)

Burcunuzda bulunan Mars ile Satürn Gezegeninin muhteşem açısıyla, kariyer hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz Sevgili Yengeçler. Başrollerden birinde sizsiniz. +-3 gün boyunca etkili bu süreçte yurtdışı ile veya eğitimle ilgili konularda müthiş başarılar yakalanabilir. Her konuda girişim yapabilme motivasyonuna sahip olacaksınız. Ay ise Başak Burcundan bütün bu güzel gelişmelere destek sağlıyor olacak.

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