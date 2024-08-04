Yengeç Burcu (4 Ağustos 2024 Pazar)
Günün Yorumu: Ağustos ayının tamamında etkisini hissedeceğimiz Merkür gerilemesi etkileri ve zorlu görünümlerden önce bugün yaşanacak Yeniay, mucizevi başlangıçlar yapmamıza olanak sağlayabilir. 14:12 de yaşanacak bu Yeniayın etkileri 15 gün boyunca etkili olacak. Doğru ve uzun vadeli, hayrımıza olacak gelişmeler için cesaretli olmamız yeterli. Bilgili ve uzmanı olduğumuz konularda yeteneklerimizi göstermeliyiz Aynı zamanda ünlü kişilerin gizli saklı konularının ifşa olmasından dolayı skandal dolu günler bekleyebiliriz. Yorumları, yükselen burca göre okumanızı önemle tavsiye ederim.
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Gelirler ve sahip olduğunuz değerler evinizde bugün gerçekleşen Yeniay, kariyer hayatınıza da ışık tutuyor olacak Sevgili Yengeçler. Kazançlarınızı artırmanız için kariyer hayatınızda yapacağınız hamleler, umut verici ve uzun soluklu olup memnuniyet verici olacaktır. Yeni iş imkanlarıyla karşılaşabilirsiniz. Ne kadar güçlü ve iddialı olduğunuzu en azından şimdilik, herkese ispatlamak zorunda değilsiniz.
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