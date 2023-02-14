  1. Dünya Gazetesi
  2. Borsa
  3. Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için yeni karar
Takip Et

Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler için yeni karar

Kahramanmaraş depremleri sonrası işlemlere kapatılan Borsa İstanbul, yarın açılacak. Gözlerin çevrildiği açılış için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Merkez Bankası ve SPK yetkilileriyle toplantı düzenlediği öğrenildi. Üç kurumun katıldığı zirvede; Bakanlığın Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlamayı planladığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul yetkilileriyle toplantı düzenledi.

Halka açık şirketlerden çağrı: Hasar tespiti tamamlanmadan hisselerimiz işleme açılmamalıHalka açık şirketlerden çağrı: Hasar tespiti tamamlanmadan hisselerimiz işleme açılmamalıBorsa

Söz konusu toplantıda, Borsa İstanbul'da pay piyasalarında işlemler yeniden başladığında şirketlerin hisse geri alımlarını artırmak için vergi muafiyeti sağlanması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, borsaya kote şirketlerin halihazırda yüzde 15 olan stopaj vergisini ödemeden hisselerini geri alabilmesi öngörülüyor.

Piyasa uzmanlarından borsa önerileri: Toplam 17 maddePiyasa uzmanlarından borsa önerileri: Toplam 17 maddeBorsa

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Borsa İstanbul, Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının, 8 Şubat'ta 5 iş günü kapatılmasına karar verilmişti.

 

Borsa bugün açık mı? İşte Borsa İstanbul açılış tarihi

Borsa Haberleri

Borsa bugün açık mı? İşte Borsa İstanbul açılış tarihi
Borsa İstanbul'da sert düşüş!

BIST Haberleri

Borsa İstanbul'da sert düşüş!
Bu konularda ilginizi çekebilir
borsa BIST