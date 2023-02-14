Halka açık şirketlerden çağrı: Hasar tespiti tamamlanmadan hisselerimiz işleme açılmamalı

Birol BOZKURT

Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler için 85 milyon tek yürek oldu. Depremin olduğu ilk andan itibaren sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar herkes bir seferberlik içine girdi. Millet olarak kenetlendiğimiz bugünlerde depremin ekonomik etkileri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Birçok şirket acil durum ilan ederken yıkılan bölgelerde şubeleri ve iş yerleri olan şirketler hasar tespiti yapmaya çalışıyor.

Hasar yok ama üretimler durdu

Deprem bölgesinde birçok şirketin üretim tesisinde ciddi hasar olmamasına rağmen üretim yapamıyor. Sebebi ise şirket çalışanlarının ve o çalışanların yakınlarının depremde enkaz altında kalmış olması. DÜNYA’nın bölgede ulaştığı birçok şirket, yıkımın boyutlarının çok büyük olduğunu ve bu süreçte çalışanlarının yanında olmak için üretim faaliyetlerine başlayamadıklarını söyledi. Borsaya açık şirketlerin yöneticileri bu süreçte borsaya bakacak durumda olmadıklarını üretim tesislerinde hasar tespitinin yapılması için uğraştıklarını ve borsada işlemlerin açılmasının bir süre daha ertelenmesi gerektiğini belirtiyor. DÜNYA olarak bölgede faaliyet gösteren ve hisseleri 6 Şubat’ta işleme kapatılan 8 borsa şirketine ulaştık.

“Borsanın açılması için daha erken”

Barem Ambalaj Genel Müdürü Metin Kaya, Gaziantep’te bulunan tesislerinde ciddi bir hasar olmadığını belirterek; “Tesisimizi çalışan ve yakınlarına açtık, depremin olduğu ilk günden itibaren burada sıcak yemek vererek çalışanlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda çabalarımız sürüyor, üretimin başlayabilmesi için tespit çalışmalarına başladık, ancak bazı şeyler hala net değil. Böyle bir durumda borsanın açılması için erken olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Henüz durum tespiti yapmaya çalışıyoruz”

Yine bölgede görüştüğümüz ancak ismini paylaşmak istemeyen bir diğer şirket yöneticisi, durum tespiti yapmaya çalıştıklarını ve eski çalışma düzenine nasıl dönebileceklerini değerlendirdiklerini söyledi. Yaşanan felaketin boyutunun tahmin edilenden daha büyük olduğunu aktaran şirket yetkilisi “Şu anda borsayı düşünecek durumda değiliz, çalışanlarımız çok zor durumda, çalışmalara tam anlamıyla başlayamadık, borsanın bu hafta kapalı olması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. Bölgede üretim yapan veya tesisi olan borsaya açık şirketlerden biri de Hatay Tekstil. Şirketin tesislerinde hasar olmadığı ancak Antakya merkezde yaşanan yıkımın çok büyük olmasından dolayı şirketin üretimini durdurduğu öğrenildi. Adana merkezli Bilici Yatırım Sanayi ise dün KAP’a yaptığı açıklamada, “Adana’da bulunan tesisleri ve iştirakimiz olan Biteks İplik AŞ'nin Osmaniye'de bulunan üretim tesislerinde bugün itibariyle üretim başlamıştır” ifadelerini kullandı. Depremin ilk günü hisseleri işleme kapatılan şirketlerden olan Sanko Pazarlama’nın şirket yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre Gaziantep’te bulunan Sanko Tekstil tesislerinde önemli bir hasar olmadığı öğrenildi. Şirket yetkilileri, Sanko Pazarlama olarak tek bir üretim tesisine bağlı olmadıklarını, dolayısıyla şirketin faaliyetlerini engelleyecek önemli bir durum olmadığı bilgisini paylaştı.

Çalışmalar tamamlanınca, KAP’a açıklama yapılacak

Türkiye’nin en büyük demir-çelik üretim fabrikalarının başında gelen İskenderun Demir Çelik A.Ş de depremden etkilenen şirketlerden birisi. Tesislerinde ciddi bir hasarın olmadığını öğrendiğimiz şirkette durum tespit çalışmaları yapılıyor. Gerekli çalışmaların tamamlanmasından sonra şirket tarafından KAP’a açıklama yapılması bekleniyor. Fabrikası Şanlıurfa’da bulunan Rubenis Tekstil de üretime devam eden şirketler arasında.

“Hissenin fiyatına değil bölgenin ihtiyaçlarına bakıyoruz”

Yine bölgede faaliyet gösteren Sasa Polyester depremin ilk günü yaptığı açıklamada tesislerinin herhangi bir hasar almadığını duyurmuştu. Sasa Polyester Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, üretim faaliyetlerinin tam kapasite devam ettiğini söyledi. Erdemoğlu, “Depremin olduğu ilk günden itibaren üretim faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Biz bölgeye destek amaçlı üretime devam etmeliyiz. Türkiye’de üretilen montların elyafını biz üretiyoruz, kolonyalı mendil ile çocuk bezlerinin hammaddesini yine biz üretiyoruz. Bu nedenle üretimi devam ettirmemiz deprem bölgesi için bir ihtiyaç. Son kapasite çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı. Erdemoğlu ayrıca, “Borsanın açılması bizi etkilemez. Biz hissenin fiyatına bakmıyoruz, düşse de çıksa da bizim için farketmez” dedi. Sasa Polyester depremin ilk gününden itibaren bölgeye yardım yapıyor. Şirket tarafından AFAD’a 130 bin adet battaniye, 100 bin metrekare halı, 100 milyon TL de nakdi destekte bulundu. Şirket 10 bin çalışanına 10 bin TL destekte bulundu.

Bölgedeki borsa şirketleri

- Sasa Polyester Sanayi,

- Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri,

- Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret,

- Sanko Pazarlama İthalat İhracat,

- Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri,

- İskenderun Demir ve Çelik,

- Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi,

- Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret