New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,3 artışla 33.732,09 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 azalışla 4.016,87 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 kayıpla 11.334,47 puana geriledi.

S&P Global tarafından açıklanan ocak ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verileri, ABD'de ekonomik faaliyetteki daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Bazı hisse alım satım işlemleri durdu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmasıyla ülkenin temerrüde düşmesini önlemek için yeni tedbirlerin uygulamaya konulduğunu bildirdi.

Öte yandan, New York borsasında açılıştan kısa zaman sonra teknik bir aksaklık nedeniyle bir süre bazı hisse alım satım işlemleri durdu. Borsadan yapılan açıklamada, saat 9.50 itibarıyla tüm sistemlerin sorunsuz çalıştığı kaydedilirken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) konuyu incelediğini belirtti.