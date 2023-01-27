Piyasalarda son durum! Borsa İstanbul değer kaybetmeye devam ediyor

BIST 100 endeksi, güne 0,63 değer kaybederek 5.198,30 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.020,54, en yüksek 5.229,00 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 5.191,83 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,31, sanayi endeksi yüzde 0,30, hizmetler endeksi yüzde 1,40 ve teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,30 puan ve yüzde 0,16 düşüşle 5.755,15 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 16'sı prim yaptı, 84'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Koza Altın ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.925 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.925 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 kayıpla 1 milyon 176 bin 200 liradan tamamladı.

Avro/dolar paritesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7721 lira, satışta 18,8473 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7721 lira, satışta 18,8473 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0869, sterlin/dolar paritesi 1,2386, dolar/yen paritesi de 129,84 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,27 yükselişle 88,45 dolardan işlem görüyor.

Bu hafta yatırım araçları performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,44 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 0,09, avro/TL yüzde 0,42, dolar/TL yüzde 0,05 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 5.020,54 ve en yüksek 5.568,97 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,44 azalarak 5.191,83 puandan tamamladı.

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,09 değer kazancıyla 1.165 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 artışla 7.805 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.909 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.910 liraya çıktı. Bu hafta ABD doları yüzde 0,05 kazanımla 18,8140 liraya, avro da yüzde 0,42 artarak 20,4450 liraya yükseldi.

Yatırım fonları değer kazandı

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29 değer kazandı, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,27 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,91 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.