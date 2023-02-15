VİOP endeksi 5 gün sonra yükselişle açıldı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 4,9 üzerinde 5.315,00 seviyesinden işlem gördü.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 5 işlem günü tatil edilen Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasaları, bir dizi tedbirle bugün yeniden açılıyor.

Geçen hafta salı günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 7,5 altında 5.068,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 5.115,00 puana çıktı.

Borsa İstanbul dünkü açıklamasında açılış seansında pay piyasaları ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımına izin verilmeyeceğini, emir iptali ücretlerinin de artırıldığını bildirdi.

Analistler, ekonomi yönetimi tarafından alınan tedbirlerin TL varlıklara ilgiyi artırmasının beklendiğini belirterek, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının yakından izlenmeye devam edileceğini bildirdi.

Bugünün veri gündeminde İngiltere'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat endeksinin öne çıktığını vurgulayan analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da yakından izleneceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.250 puanın destek, 5.500 ve 5.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.