Türkiye Varlık Fonu'ndan kamu bankalarına sermaye desteği

TVF'den dün akşam üstü yapılan açıklamada, Ziraat Bankası'na 49.7 milyar TL, Halkbank'a 30 milyar TL ve Vakıfbank'a 32 milyar TL çekirdek sermaye artırımı yapıldığı ifade edildi.

Sermaye artırımı sonrası, TVF'nin Halkbank'taki ortaklık payı %87.7'den %91.5'e, Vakıfbank'taki ortaklık payı da %64.8'den %74.8'e yükseldi.

Açıklamada, sermaye artışı ile kamu bankalarının sermaye yeterlilik rasyolarının iyileştirilmesi, küresel piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalara karşı bankaların finansal gücünün artırılması ve büyüme stratejilerine katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

İşlemin finansmanı, Hazine tarafından ikrazen ihraç edilen özel tertip Devlet İç Borçlanma Senetlerinin piyasa rayicinden bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılanacak.