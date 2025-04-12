Avrupa, dijital tarıma geçmeye hazırlanıyor

“Avrupa'da gelecek nesiller için tarımın ve tarımsal gı­da sektörünün geleceğini şekil­lendiriyoruz” mottosuyla geçen şubat ayında Avrupa Komisyo­nu’nun açıkladığı ‘Tarım ve Gı­da Vizyonu’, sektörün gelişmesi­ni, yenilik yapmasını ve bugün, yarın ve 2040'ta topluma fayda sağlamaya devam etmesini sağ­lamak için gereken koşulları ana hatlarıyla belirtti. Avrupa Birli­ği’nin resmi sitesindeki bilgile­re göre, tarım-gıda sektörünün rekabet gücünü ve çekiciliği­ni artırmayı amaçlayan vizyon, AB'nin tarım ve gıda sektörünün uzun vadeli rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini güvence altı­na almayı amaçlıyor.

Amaç ortak anlayış geliştirmek

“Diyalog, gelecekteki AB çiftçi­liği ve gıda sistemi hakkında or­tak bir anlayış geliştirmek için hayati öneme sahiptir” denilen sitede, ele alınan zorluklar ve fır­satlar şöyle sıralanıyor:

1. Çiftçilerimize ve yaşadıkla­rı kırsal topluluklara daha iyi bir bakış açısı, hatta adil bir yaşam standardı nasıl sunabiliriz?

2. Gezegenimizin ve ekosiste­mimizin sınırları içerisinde tarı­mı nasıl destekleyebiliriz?

3. Bilgi ve teknolojik yeniliğin sunduğu muazzam fırsatları na­sıl daha iyi değerlendirebiliriz?

4. Rekabetçi bir dünyada Avru­pa'nın gıda sisteminin parlak ve gelişen bir geleceğe sahip olması­nı nasıl sağlayabiliriz?

AB Tarım ve Gıda Vizyonu’nun temel hedefleri; tarım ve gıdayı stratejik sektörler olarak kabul etmek, sektörün rekabet gücü­nü ve cazibesini güçlendirmek ve uzun vadeli büyüme, yenilikçilik ve toplumsal fayda sağlamak ola­rak sıralanıyor.

Politika oluşturma sürecinde benimsenen yeni yaklaşım; tüm değer zinciri boyunca güven ve diyalog, çiftçiler, gıda zinciri iş­letmecileri, kurumlar ve sivil top­lumla daha güçlü bir etkileşim, yerel ve bölgesel düzeydeki kaygı ve fikirlerin ele alınması şeklinde ifade ediliyor.

Temel bileşenler basitleştirme, yenilik ve dijitalleşme

Komisyon, hedeflerine ulaş­mak için politika basitleştirme­si ve inovasyon ile dijitalleşmeyi temel öncelikler olarak belirledi. Bu yıl içinde Avrupa Komisyonu, tarım için dijital bir AB stratejisi ve mevcut yasal çerçevenin sade­leştirilmesine yönelik kapsamlı bir paket sunacak. Böylece çift­çilerin dijital tarıma geçişi des­teklenecek.

Vizyon, AB kurallarının basit­leştirilmesi, araştırma, yenilik­çilik ve dijitalleşmenin yanı sıra dört öncelik alanından oluşuyor:

● Çekicilik: Çiftçiliği uygula­nabilir ve cazip bir kariyer hali­ne getirmek. Genç nesil için daha çekici bir tarım. Gençlerin tarı­ma yönelmesi için adil gelirler ve daha hedefli kamu desteği sağ­lanacak. Bu kapsamda haksız ti­caret uygulamalarına ilişkin yö­nergenin reformu, Avrupa Birli­ği, ulusal ve bölgesel düzeylerde nesil yenilenme stratejileri ge­liştirilecek.

● Rekabet gücü: Sektörün küresel piyasalardaki konumu­nun güçlendirilmesi hedefleni­yor. AB, çiftçilerin çıkarlarını koruyarak küresel pazarda re­kabet avantajını sürdürmek is­tiyor.Ticaret anlaşmaları, çiftçi­lerin hakları gözetilerek tam ka­pasiteyle kullanılacak, Tehlikeli pestisitler ve hayvan refahı ko­nusundaki yüksek AB standart­ları, rekabet dezavantajına dö­nüşmeyecek, Gıda güvenliği ve standartlarının titiz uygulanma­sı tavizsiz olacak, Hayvancılık sektörü için uzun vadeli çözüm­ler geliştirilecek.

● Geleceğe hazırlanma: Uzun vadeli dayanıklılık için ino­vasyon ve sürdürülebilirliğin be­nimsenmesi için iklim koruma ile gıda güvenliği arasında denge sağlanacak. Çiftçilere doğa dos­tu uygulamalara geçmeleri için teşvikler verilecek. Pestisit ya­sakları, tarımsal üretkenliği göz önünde bulundurularak dikkatle değerlendirilecek. Daha verimli su kullanımı için yeni bir strateji hazırlanacak. Çiftlikler için gö­nüllü bir kıyaslama sistemi olan ‘Sürdürülebilirlik Pusulası’ ha­yata geçirilecek.

● Bağlantı: Gıdaya değer ve­rilmesi ve kırsal alanlarda adil yaşam ve çalışma koşullarının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Kır­sal alanlar için güncellenmiş bir eylem planı sunulacak. Her yıl düzenlenecek ‘Gıda Diyaloğu’ ile çiftçiler, tüketiciler ve endüst­ri bir araya gelecek. Gıda israfı­nı azaltma ve hayvan refahı gibi toplumsal konular da gündemde olacak.