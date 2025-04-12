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Avrupa, dijital tarıma geçmeye hazırlanıyor

Avrupa Komisyonu, tarım için dijital bir AB stratejisi ve mevcut yasal çerçevenin sadeleştirilmesine yönelik kapsamlı bir paket sunacak. Böylece çiftçilerin dijital tarıma geçişi desteklenecek. Dijital tarım teknolojileri; tarımsal girdileri oluşturan ilaç, gübre, su ve enerjinin gereksiz kullanımını önlüyor.

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Avrupa, dijital tarıma geçmeye hazırlanıyor
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“Avrupa'da gelecek nesiller için tarımın ve tarımsal gı­da sektörünün geleceğini şekil­lendiriyoruz” mottosuyla geçen şubat ayında Avrupa Komisyo­nu’nun açıkladığı ‘Tarım ve Gı­da Vizyonu’, sektörün gelişmesi­ni, yenilik yapmasını ve bugün, yarın ve 2040'ta topluma fayda sağlamaya devam etmesini sağ­lamak için gereken koşulları ana hatlarıyla belirtti. Avrupa Birli­ği’nin resmi sitesindeki bilgile­re göre, tarım-gıda sektörünün rekabet gücünü ve çekiciliği­ni artırmayı amaçlayan vizyon, AB'nin tarım ve gıda sektörünün uzun vadeli rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini güvence altı­na almayı amaçlıyor.

Amaç ortak anlayış geliştirmek

“Diyalog, gelecekteki AB çiftçi­liği ve gıda sistemi hakkında or­tak bir anlayış geliştirmek için hayati öneme sahiptir” denilen sitede, ele alınan zorluklar ve fır­satlar şöyle sıralanıyor:

1. Çiftçilerimize ve yaşadıkla­rı kırsal topluluklara daha iyi bir bakış açısı, hatta adil bir yaşam standardı nasıl sunabiliriz?

2. Gezegenimizin ve ekosiste­mimizin sınırları içerisinde tarı­mı nasıl destekleyebiliriz?

3. Bilgi ve teknolojik yeniliğin sunduğu muazzam fırsatları na­sıl daha iyi değerlendirebiliriz?

4. Rekabetçi bir dünyada Avru­pa'nın gıda sisteminin parlak ve gelişen bir geleceğe sahip olması­nı nasıl sağlayabiliriz?

AB Tarım ve Gıda Vizyonu’nun temel hedefleri; tarım ve gıdayı stratejik sektörler olarak kabul etmek, sektörün rekabet gücü­nü ve cazibesini güçlendirmek ve uzun vadeli büyüme, yenilikçilik ve toplumsal fayda sağlamak ola­rak sıralanıyor.

Politika oluşturma sürecinde benimsenen yeni yaklaşım; tüm değer zinciri boyunca güven ve diyalog, çiftçiler, gıda zinciri iş­letmecileri, kurumlar ve sivil top­lumla daha güçlü bir etkileşim, yerel ve bölgesel düzeydeki kaygı ve fikirlerin ele alınması şeklinde ifade ediliyor.

Temel bileşenler basitleştirme, yenilik ve dijitalleşme

Komisyon, hedeflerine ulaş­mak için politika basitleştirme­si ve inovasyon ile dijitalleşmeyi temel öncelikler olarak belirledi. Bu yıl içinde Avrupa Komisyonu, tarım için dijital bir AB stratejisi ve mevcut yasal çerçevenin sade­leştirilmesine yönelik kapsamlı bir paket sunacak. Böylece çift­çilerin dijital tarıma geçişi des­teklenecek.

Vizyon, AB kurallarının basit­leştirilmesi, araştırma, yenilik­çilik ve dijitalleşmenin yanı sıra dört öncelik alanından oluşuyor:

● Çekicilik: Çiftçiliği uygula­nabilir ve cazip bir kariyer hali­ne getirmek. Genç nesil için daha çekici bir tarım. Gençlerin tarı­ma yönelmesi için adil gelirler ve daha hedefli kamu desteği sağ­lanacak. Bu kapsamda haksız ti­caret uygulamalarına ilişkin yö­nergenin reformu, Avrupa Birli­ği, ulusal ve bölgesel düzeylerde nesil yenilenme stratejileri ge­liştirilecek.

● Rekabet gücü: Sektörün küresel piyasalardaki konumu­nun güçlendirilmesi hedefleni­yor. AB, çiftçilerin çıkarlarını koruyarak küresel pazarda re­kabet avantajını sürdürmek is­tiyor.Ticaret anlaşmaları, çiftçi­lerin hakları gözetilerek tam ka­pasiteyle kullanılacak, Tehlikeli pestisitler ve hayvan refahı ko­nusundaki yüksek AB standart­ları, rekabet dezavantajına dö­nüşmeyecek, Gıda güvenliği ve standartlarının titiz uygulanma­sı tavizsiz olacak, Hayvancılık sektörü için uzun vadeli çözüm­ler geliştirilecek.

● Geleceğe hazırlanma: Uzun vadeli dayanıklılık için ino­vasyon ve sürdürülebilirliğin be­nimsenmesi için iklim koruma ile gıda güvenliği arasında denge sağlanacak. Çiftçilere doğa dos­tu uygulamalara geçmeleri için teşvikler verilecek. Pestisit ya­sakları, tarımsal üretkenliği göz önünde bulundurularak dikkatle değerlendirilecek. Daha verimli su kullanımı için yeni bir strateji hazırlanacak. Çiftlikler için gö­nüllü bir kıyaslama sistemi olan ‘Sürdürülebilirlik Pusulası’ ha­yata geçirilecek.

● Bağlantı: Gıdaya değer ve­rilmesi ve kırsal alanlarda adil yaşam ve çalışma koşullarının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Kır­sal alanlar için güncellenmiş bir eylem planı sunulacak. Her yıl düzenlenecek ‘Gıda Diyaloğu’ ile çiftçiler, tüketiciler ve endüst­ri bir araya gelecek. Gıda israfı­nı azaltma ve hayvan refahı gibi toplumsal konular da gündemde olacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ