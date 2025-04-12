Avrupa, dijital tarıma geçmeye hazırlanıyor
Avrupa Komisyonu, tarım için dijital bir AB stratejisi ve mevcut yasal çerçevenin sadeleştirilmesine yönelik kapsamlı bir paket sunacak. Böylece çiftçilerin dijital tarıma geçişi desteklenecek. Dijital tarım teknolojileri; tarımsal girdileri oluşturan ilaç, gübre, su ve enerjinin gereksiz kullanımını önlüyor.
“Avrupa'da gelecek nesiller için tarımın ve tarımsal gıda sektörünün geleceğini şekillendiriyoruz” mottosuyla geçen şubat ayında Avrupa Komisyonu’nun açıkladığı ‘Tarım ve Gıda Vizyonu’, sektörün gelişmesini, yenilik yapmasını ve bugün, yarın ve 2040'ta topluma fayda sağlamaya devam etmesini sağlamak için gereken koşulları ana hatlarıyla belirtti. Avrupa Birliği’nin resmi sitesindeki bilgilere göre, tarım-gıda sektörünün rekabet gücünü ve çekiciliğini artırmayı amaçlayan vizyon, AB'nin tarım ve gıda sektörünün uzun vadeli rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini güvence altına almayı amaçlıyor.
Amaç ortak anlayış geliştirmek
“Diyalog, gelecekteki AB çiftçiliği ve gıda sistemi hakkında ortak bir anlayış geliştirmek için hayati öneme sahiptir” denilen sitede, ele alınan zorluklar ve fırsatlar şöyle sıralanıyor:
1. Çiftçilerimize ve yaşadıkları kırsal topluluklara daha iyi bir bakış açısı, hatta adil bir yaşam standardı nasıl sunabiliriz?
2. Gezegenimizin ve ekosistemimizin sınırları içerisinde tarımı nasıl destekleyebiliriz?
3. Bilgi ve teknolojik yeniliğin sunduğu muazzam fırsatları nasıl daha iyi değerlendirebiliriz?
4. Rekabetçi bir dünyada Avrupa'nın gıda sisteminin parlak ve gelişen bir geleceğe sahip olmasını nasıl sağlayabiliriz?
AB Tarım ve Gıda Vizyonu’nun temel hedefleri; tarım ve gıdayı stratejik sektörler olarak kabul etmek, sektörün rekabet gücünü ve cazibesini güçlendirmek ve uzun vadeli büyüme, yenilikçilik ve toplumsal fayda sağlamak olarak sıralanıyor.
Politika oluşturma sürecinde benimsenen yeni yaklaşım; tüm değer zinciri boyunca güven ve diyalog, çiftçiler, gıda zinciri işletmecileri, kurumlar ve sivil toplumla daha güçlü bir etkileşim, yerel ve bölgesel düzeydeki kaygı ve fikirlerin ele alınması şeklinde ifade ediliyor.
Temel bileşenler basitleştirme, yenilik ve dijitalleşme
Komisyon, hedeflerine ulaşmak için politika basitleştirmesi ve inovasyon ile dijitalleşmeyi temel öncelikler olarak belirledi. Bu yıl içinde Avrupa Komisyonu, tarım için dijital bir AB stratejisi ve mevcut yasal çerçevenin sadeleştirilmesine yönelik kapsamlı bir paket sunacak. Böylece çiftçilerin dijital tarıma geçişi desteklenecek.
Vizyon, AB kurallarının basitleştirilmesi, araştırma, yenilikçilik ve dijitalleşmenin yanı sıra dört öncelik alanından oluşuyor:
● Çekicilik: Çiftçiliği uygulanabilir ve cazip bir kariyer haline getirmek. Genç nesil için daha çekici bir tarım. Gençlerin tarıma yönelmesi için adil gelirler ve daha hedefli kamu desteği sağlanacak. Bu kapsamda haksız ticaret uygulamalarına ilişkin yönergenin reformu, Avrupa Birliği, ulusal ve bölgesel düzeylerde nesil yenilenme stratejileri geliştirilecek.
● Rekabet gücü: Sektörün küresel piyasalardaki konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor. AB, çiftçilerin çıkarlarını koruyarak küresel pazarda rekabet avantajını sürdürmek istiyor.Ticaret anlaşmaları, çiftçilerin hakları gözetilerek tam kapasiteyle kullanılacak, Tehlikeli pestisitler ve hayvan refahı konusundaki yüksek AB standartları, rekabet dezavantajına dönüşmeyecek, Gıda güvenliği ve standartlarının titiz uygulanması tavizsiz olacak, Hayvancılık sektörü için uzun vadeli çözümler geliştirilecek.
● Geleceğe hazırlanma: Uzun vadeli dayanıklılık için inovasyon ve sürdürülebilirliğin benimsenmesi için iklim koruma ile gıda güvenliği arasında denge sağlanacak. Çiftçilere doğa dostu uygulamalara geçmeleri için teşvikler verilecek. Pestisit yasakları, tarımsal üretkenliği göz önünde bulundurularak dikkatle değerlendirilecek. Daha verimli su kullanımı için yeni bir strateji hazırlanacak. Çiftlikler için gönüllü bir kıyaslama sistemi olan ‘Sürdürülebilirlik Pusulası’ hayata geçirilecek.
● Bağlantı: Gıdaya değer verilmesi ve kırsal alanlarda adil yaşam ve çalışma koşullarının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Kırsal alanlar için güncellenmiş bir eylem planı sunulacak. Her yıl düzenlenecek ‘Gıda Diyaloğu’ ile çiftçiler, tüketiciler ve endüstri bir araya gelecek. Gıda israfını azaltma ve hayvan refahı gibi toplumsal konular da gündemde olacak.