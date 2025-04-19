 Her müşteri ziyaretinde bankacılara sorulur: Müdürüm dolar ne olur?

UĞUR GÜNDÜZ Ekonomist-Bankacı

As­lında öğrenmek istediği; dövizle borçlanırsa vade yapısı içinde bu kur artışına yakalanıp yakalan­mayacağıdır. Yine de düşük faizli yabancı para kredilerin cazibesi­ne kapılmaktan kendilerini ala­mazlar. Herkes bilir Santiago Na­sar’ın (*) öldürüleceğini!

Ülkemiz 1946’dan başlayarak yaklaşık her 10 yılda bir döviz ta­banlı kriz ve buna bağlı enflasyon sorunu ile uğraşıyor. Nedense bu kriz döngüsünün iş dünyası tara­fından zaten satın alındığı, kriz­lere dayanıklı ve uyumlu yönetim şeklini geliştirdiğine inanılır. Bu pek doğru değil.

Kriz dönemlerinde birçok fir­ma faaliyetine son vermek zo­runda kalıyor ve kriz öncesi aldığı yanlış finansal kararların olum­suz sonuçlarına katlanıyor. Kon­kordato fırtınası boşuna değil!

Finans yönetimi, işletmelerin ve bireylerin, özellikle kriz dö­nemlerinde, faaliyetlerinin deva­mı ve hatta fırsatları değerlendir­me yeteneklerini doğrudan etki­leyen kritik bir süreçtir. Kararlar alınmış ve olanlar olmuş, şimdi yapılması gereken en az zararla bu dönemi atlatmak. Bu dönem­lerde, dikkatli planlama, esneklik ve hızlı karar verme becerisi ön plana çıkar.

NE OLACAK ŞİMDİ?

1 -Nakit hayat kurtarır!

Kriz anlarında nakit, hayati bir öneme sahiptir. Kısa vadeli yü­kümlülükleri yerine getirmek için yeterli nakit rezervine sahip olmak gerekir. Peki, nasıl olacak?

Krizler bir gecede çıkmaz, ön­ceden sinyallerini gönderir. Ör­neğin fiyatlar yükselirken faiz ar­tışı yapılmazsa kurları yükselte­ceği tahmin edilebilir. İlk sinyal geldiğinde, borç-alacak kompo­zisyonunda ödemeler kısa vadeli, alacaklar uzun vadeli ise bu yapı­yı değiştirecek satış politikaları­na geçerek likit pozisyon alınma­ya çalışılmalıdır. Eldeki varlık­ların bazılarını satıp bir köşeye koymak da yararlı olur. İşler dü­zelince tekrar alırsınız. Maldan zamanında vazgeçmeyen işten vazgeçer!

2 -Tasarruf zamanı!

Hiçbir şey olmamış gibi harca­maya devam etmek yerine zorun­lu olmayan harcamaları kısmak şart. Kampanyalara kulak tıka­yın, sonra daha iyisini alırsınız.

3-Alacak aksiyonları:

Alacak tahsilatını öne çek­mek nakit akışını iyileştirmeye yardımcı olur. Bu konuda has­sas davranmak şarttır, zira vade­si gelmemiş alacakları isteyerek borçluyu zor duruma düşürmek girdap etkisi yapar. Borçlularla diyaloğa girerek iki tarafın da ya­rarına olacak optimal vadeler be­lirlenmelidir.

4-Dinamik bütçe:

Kriz dönemlerinde, gelir ve gi­derleri sık sık gözden geçirerek, gerçekçi ve güncel bir bütçe oluş­turmalıdır. İlk sinyalden itibaren bütçe rakamları revize edilmeli­dir. Senaryo analizleri yaparak, (en iyi, en kötü, orta) olası risk­lere karşı hazırlık yapılmalıdır. Kriz dönemlerinde koşullar hız­la değişebilir. Bu nedenle bütçeyi düzenli olarak izlemek ve güncel­lemek, önümüzü daha net görme­mizi sağlar.

5 -Borçlar ne olacak?

Eğer mümkünse, alacaklılarla görüşerek borçları yeniden yapı­landırarak ödeme koşulları iyi­leştirmeye çalışılmalıdır. Elbet bu dönem geçecek, borçları öte­lemek zaman kazandırır.

Zorunlu haller dışında ye­ni borçlanmalardan ve yatırım­lardan kaçınmak gerekir. Her ne kadar kriz aynı zamanda yatırım fırsatı yaratsa da iyi hesaplan­madan atılacak bir adım, fırsa­tı kabusa çevirir. Bankalarla gö­rüşerek borcun vade yapısı veya yüksek faizli kredileri daha dü­şük faizli kredilerle değiştirmek, anlayış gösterilmediği hallerde gerekirse banka değişikliği yap­mak, faiz giderlerini azaltmaya yardımcı olur.

6 -Risk yönetimi:

Mümkün olan sıklıklarda stres testleri yapmalı ve senaryo de­ğişikliklerine göre yeni kararlar alınmalıdır. Normal dönemler­de alınan yatırım kararlarından gerekirse vazgeçilmelidir. Çün­kü bu dönemlerde ortaya çıkan anormal talep ve fiyat hareketle­ri, ( getiri yerine) büyük zararlara neden olur.

7-Finansal danışmanlık:

Herkes her şeyi bilemez. Kriz dönemlerinde, finansal konular­da deneyimli uzmanlardan des­tek almak fayda sağlar. Kriz dö­nemleri, finansal yönetim bece­rilerini geliştirme ve daha güçlü bir finansal yapı oluşturma fırsa­tı sunar.

Yeter ki doğru adımları atalım ve gelmekte olan krizlere karşı hiçbir şey olmamış gibi davran­mayalım.

(*) Gabriel Garcia Marquez’in Kırmızı Pazartesi isimli romanının kahramanı.