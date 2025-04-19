Yeni trend 'S Ticaret'

GÖKHAN GÖKSEL-E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği-(EDER) Sözcüsü / Projesoft YK Başkanı

Tüm dünyada dijital dönü­şüm hızla devam ederken, sosyal medya platformları da sadece iletişim aracı olmaktan çıkıp önemli bir pazaryeri hâline geldi. ‘Social Commerce/Sosyal Ticaret’ olarak adlandırılan bu ye­ni trend, Türkiye’de de hızla yay­gınlaşıyor. E-ticaretin bir alt da­lı olarak gelişen ‘Sosyal Ticaret’, doğrudan Instagram, TikTok ve Facebook gibi platformlar üzerin­den yapılan alışverişleri tanımlı­yor. Küresel veri analizi şirketi De­loitte’un yaptığı araştırmaya gö­re; sosyal medya kullanıcılarının yüzde 67’si, favori influencer'ları tarafından tanıtılan bir ürünü he­men sepete atıyor. HubSpot’un ra­poruna göre de, kullanıcıların yüz­de 47’si sosyal medya üzerinden alışverişlerde kendilerini daha ra­hat hissediyor.

2033’te 15 trilyon dolara ulaşacak

E-ticaretin sosyal medya plat­formlarıyla entegrasyonu sayesin­de hızla büyüyen S Ticaret’in küre­sel pazar büyüklüğü 2024 itibarıy­la 1,26 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor ve 2033'e kadar 14,9 tril­yon dolara ulaşması bekleniyor. Dünyada en büyük S Ticaret pa­zarı ise Asya-Pasifik bölgesi. Top­lam pazarın yüzde 70'ini oluşturan bu coğrafyada özellikle Çin ve Hin­distan gibi ülkelerde S Ticaret, ge­leneksel e-ticareti hızla geride bı­rakıyor. Kuzey Amerika ise en hızlı büyüyen ikinci pazar konumunda bulunuyor. Dijital altyapının çok güçlü olduğu Avrupa'da özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde Sosyal Ticaret’in e-tica­ret içindeki payı da giderek artıyor. 2024 yılı itibarıyla, küresel e-tica­ret satışlarının yüzde 19,4'ünün sosyal medya platformları üzerin­den gerçekleşeceği öngörülürken, bu rakamın 2028'de yüzde 21,7'ye çıkması bekleniyor.

57 milyon sosyal medya kullanıcısı var

Türkiye’deki S Ticaret rakam­ları da dünya ile paralellik göste­riyor. 2024 itibarıyla Türkiye’de 74,41 milyon internet kullanıcısı bulunuyor. Bu sayı nüfusun yüzde 87,16’sına denk geliyor. Yine 2024 verilerine göre, Türkiye’de 57,7 milyon sosyal medya kullanıcısı bulunuyor ve bu oran da nüfusun yüzde 67’si. 57,7 milyon insanın sosyal medyada günlük ortalama 2 saat 37 dakika vakit geçirdiğini göz önüne alırsak bu işletmeler için çok hareketli ve iştah kabartıcı bir pazaryeri. Hangi pazarda bu kadar saat kalıyoruz ki?

Türkiye’de 2024 verileriyle in­ternetten alışveriş yapan bireyle­rin oranı da yüzde 57,9 olarak be­lirlendi. Yani, her 10 internet kul­lanıcısından yaklaşık 6’sının çevrimiçi alışveriş yaptığını gö­rüyoruz. Bu kullanıcıların büyük bir bölümü ise, sosyal medya plat­formları aracılığıyla doğrudan alışveriş yapmayı tercih ediyor­lar. Özellikle TikTok ve Instag­ram, Sosyal Ticaret açısından en fazla kullanılan platformlar ara­sında yer alıyor. TikTok’un Türki­ye’deki kullanıcı sayısı 39 milyo­na ulaşırken, Instagram kullanıcı sayısı 53,8 milyon olarak açıklan­dı. Türkiye’de sosyal medya üze­rinden yapılan alışverişlerde en çok tercih edilen ürün kategori­leri arasında giyim (yüzde 76,7), restoran teslimatları (yüzde 47,5), gıda (yüzde 34) ve kozmetik (yüz­de 32,4) ilk sıralarda yer alıyor.

‘S Ticaret’in dinamosu genç nüfus

‘S Ticaret’in hızla büyümesin­de en büyük katkıyı, tüm dünya­da olduğu gibi ülkemizde de genç nüfus yapıyor. 2023 yılında Türki­ye’nin e-ticaret hacmi yüzde 115,15 artarak 1,85 trilyon TL’ye ulaşmış, bu büyümenin önemli bir kısmı­nı sosyal medya üzerinden yapı­lan satışlar oluşturmuştu. Özellik­le genç nüfusumuz, ‘S Ticaret’in hızlı büyümesinde kritik bir rol oynuyor. 25-36 yaş arasındaki kul­lanıcılar, toplam e-ticaret harca­malarının büyük bir kısmını sos­yal medya platformları üzerinden gerçekleştiriyor ve alışveriş için en çok 18.00-00.00 saat dilimini ter­cih ediyorlar.

Küçük işletmeler ve bireysel sa­tıcılar için büyük fırsatlar sunan ‘S Ticaret’, geleneksel e-ticarete kı­yasla daha etkileşimli ve müşteriy­le doğrudan iletişim kurmaya da­yalı bir sistem sunuyor. Canlı yayın satışları (live shopping) ve artırıl­mış gerçeklik (AR) ile sanal dene­me uygulamaları, sosyal ticaretin gelecekte daha da popüler olması­nı sağlayacak önemli faktörler ara­sında. Rakamlardan da gördüğü­müz üzere ‘S Ticaret’, işletmeler için hayli cezbedici. Ancak bekle­nen yüksek cirolar ve sunduğu bü­yük fırsatlardan yararlanmak iste­yen markaları yeni stratejiler ge­liştirmeye zorluyor. Pasta büyük olmasına büyük ama yüzbinlerce satıcıyla rekabet de bir o kadar çe­tin. Peki, ‘S Ticaret’ pastasından kesecekleri dilimleri büyütmek is­teyen işletmeler neler yapmalı?

Firmalar için en önemli strate­jiler arasında doğru platform seçi­mi, influencer ve kullanıcı içerik­lerine yatırım yapma, canlı yayın alışverişlerini kullanma, sosyal medya reklamlarını etkin yönet­me ve artırılmış gerçeklik gibi ye­nilikçi teknolojileri entegre etme gibi adımlar öne çıkıyor.

Öte yandan ürünlerini tüketici­ye doğrudan sunabilmek isteyen yalnız küçük ve orta ölçekli işlet­meler değil büyük teknoloji şirket­lerinin de ‘S Ticaret’e yatırım yap­tığını vurgulamak gerek. Örneğin, Amazon ve Meta iş birliği yaparak entegre bir sosyal ticaret deneyimi sunmaya başladı. TikTok ve Snap­chat gibi platformlar da doğrudan satın alma özelliklerini geliştire­rek bu alana odaklanıyorlar.

Sonuç olarak ‘S Ticaret’, dijital ekonominin en hızlı büyüyen alan­larından biri olmaya devam ediyor. Küresel perakende satışlar içinde­ki payı her geçen hızla artan ‘S Ti­caret’in, markaların ve girişimci­lerin artık daha fazla dikkate alma­sı gereken önemli bir pazar haline geldiğini söyleyelim.