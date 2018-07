16 Temmuz 2018

Kılçıksız Balık ve Kahvaltıya Dair Her Şey kitaplarının yazarı Süleyman Dilsiz'in yeni kitabı Salataya Dair Her Şey 4 Mevsim 114 Salata, Alfa Yayınları'ndan çıktı. Kitap, okuyucularına salata dünyasının her malzemenin mutlaka mevsiminde kullanıldığı tarifleri arasında seçenekler sunmayı hedefliyor.

Süleyman Dilsiz kitabını anlatırken şöyle diyor:

"Bu kitabımın mevsimine göre 114 salata tarifinin, 56 salata sosunun ve salataya dair akla gelecek her şeyin yer aldığı sayfalarında amacım, okuyucularımı özgün tatları keşfetmesi için salatanın tüm arkadaşları arasında bir yolculuğa çıkarmak! Kitapta bizden ve dünya mutfağında salata kültürü arasında yepyeni tatlar bulacaksınız.

Salata malzemesini en doğru şekilde nasıl saklarım, pişirmede nelere dikkat ederim, salata malzemelerinin eşlikçileri, yağı, tuzu, ekşi gibi tatları nasıl kullanmalıyım gibi merak edilen birçok sorunun yanıtı bu kitapta."

Dilsiz, kitaptaki 114 tarifin "vegan, vejetaryen, paleo ve pegan" beslenme tarzlarına "gluten, fruktoz, laktoz, sorbitol" intoleranslarını dikkate alarak, "doyumluluk, garnitür, atıştırmalık ve tatlı" salata kategorilerinden oluştuğuna da dikkat çekiyor.

SALATAYA DAİR HER ŞEY 4 Mevsim 114 Salata, Süleyman Dilsiz, Alfa Yayınları, 424 s.