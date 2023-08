Bir Porsiyon Sanat’ı ile sanat ve yemek arasında iletişim

Fatma Berber ve Sümeyra Gümrah Teltik Bir Porsiyon Sanat kitabıyla yemek ve kültür-sanat ilişkisini ele alıyor. Kitapta, sanat, yemek kültürü üzerine incelemelerin ve resim, çağdaş sanat, müzik, edebiyat, sinema, mutfak sanatları, sosyoloji alanlarından 29 önemli ismin söyleşiler yer alıyor. Kitap, yemeğin kültürel ve sosyolojik bir malzeme olduğunu ortaya koyuyor.

Aşureyle cazı, menemen ile Kral Lear’ı, sufleyle kalp kırıklıklarını, Harry Potter’daki büyülü yemekleri birlikte düşünmek bir yana tarhanayı, kahveyi, çayı, çikolatayı, baklavayı, sütlü nuriyeyi, turşuyu, kuru fasulyeyi ve daha pek çok yemeği, yiyeceği, ürünü sanatsal eserlerin hikâyeleri üzerinden okuyacak, tekrar tanıyacak ve bir daha tatmak isteyeceksiniz. Baştan söyleyelim, bu kitap acıktırıyor. Hem bu lezzetleri yeniden keşfetmek istiyorsunuz hem de kitapta adı geçen her kitabı okumak, her filmi izlemek, her oyunu seyretmek, her eseri yeniden görmek…

Editörlüğünü Çağla Ağırgöl’ün yaptığı Bir Porsiyon Sanat’ta Zeynep Oral, Erhan Altunay, Cem Mansur, Aslı Perker, Hakan Bıçakcı, Osman Serim, Deniz Güvensoy, Ümit Ünal, İsmail Acar, Temür Köran, Sinan Büdeyri, Berat Çokal’a (Mösyö Şokola), Eren Noyan, Emre Kartarı, Okay Temiz, Günseli Kato, Özlem Kumrular, Gülçin Anmaç, Alin Taşçıyan, Refik Hakan Talu, Murat Güllü, Semih Kaplanoğlu, Sevin Okyay, Ahmet Ümit, Simge Günsan, Zafer Yenal, Rafet Arslan ve Serhan Bali’nin röportajları yer alıyor. Edebiyattan müziğe, sinemadan tiyatroya, resimden mimariye alanlarında tanınmış birbirinden bu kıymetli isimler kitapta hem kendi eserlerindeki yemeklerin hikâyelerini anlatıyor hem de yemek kültürü üzerinden bir toplumsal okuma yapıyorlar.

Tarih boyunca sanatsal üretimin en güçlü temalarından biri ve aynı zamanda çok önemli bir sosyolojik olgu olan yemek, hem bir ilham kaynağı hem de zaman zaman sanatın ta kendisi. Sanat eserlerinin sofralarıyla mutfağın sanatını buluşturan Bir Porsiyon Sanat, sanat tarihinde yemeğin gösterim şeklinin hikâyelerini hem eğlenceli hem de sorgulayıcı bir dille ele alıyor.