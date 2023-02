“Hayata katkı sunmanın dokunabilmenin en güzel yollarından biri kitaplardır”

Takip Et

A7 Kitap Kurucusu ve Sahibi Arzu Sandal, yayınevi ve projeleri hakkında sorularımızı yanıtladı;

Okuyucularımıza eğitim ve kariyer öykünüzden biraz söz edebilir misiniz?

Aslında benim yayıncılık serüvenim, uzun süredir Alzheimer hastası olan anneannemin yaşadığı güçlüklerden hareketle, Alzheimer hastalarının sorunlarına dikkat çekip farkındalık yaratmak amacıyla başladığım bir proje olan ve 2012 yılında yayımlanan Eyvah Anneannem Ergen mi Oluyor? kitabıyla başladı. Uzun yıllardır başta çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik olmak üzere tarımdan eğitime birçok alanda yürütülen farklı projeler ve çalışmalarda kıymetli insanlarla birlikte “bir iş görmenin saadetini” tadan, bilen biri olarak, hayata katkı sunmanın, mümkün olduğunca çok insana dokunabilmenin öneminin de, kitapların şüphesiz ki bunu yapabilmenin en güzel yollarından biri olduğunun da farkındaydım. Nihayetinde, 2016’da A7 Kitap kuruldu ve iki yıllık detaylı ve titiz çalışmaların ardından 2018’de aktif yayıncılık sürecine başladık.

Daha çok hangi alanlarda yayınlar sunuyorsunuz?

Antropolojiden ekonomi ve iş dünyasına, tarihten felsefeye, kültürel çalışmalardan medya çalışmalarına, sağlıktan yeme içme kültürüne kadar pek çok alanda nitelikli kitaplar yayımlamaya gayret eden, aynı zamanda edebiyat okurlarına gerek dünya edebiyatından Türk edebiyatından önemli eserler sunmaya çalışan bir yayıneviyiz. A7 Kitap kurulduğu günden beri odaklı hareket eden, belli izleklerden yürüyen, örneğin kadın haklarının, hayvan haklarının, çocuk haklarının, çevre haklarının önemle üzerinde duran ve bu alanlarda kıymetli çalışmalar ortaya koymayı amaç bilmiş bir yayınevi. İster kurgu isterse kurgudışı, ister çocuklara yönelik isterse yetişkinlere yönelik olsun, yayımladığımız (kurgu ve kurgudışı, üç yüze yakın) her kitapta önemseyip öncelik verdiğimiz bu odak da izleklerimiz de açıkça görülür.

Türkiye’de kitap endüstrisini hangi noktada görüyorsunuz ?

Yayıncılık her şeyden önce bir kültür-sanat işi; bir bilgiyi, anlatıyı, düşünceyi vs. hem kayıt altına alma hem de dolaşıma sokma, yayma, görünür kılma, paylaşma işi. Dolayısıyla, elbette ki her iş gibi ticari bir yöne sahip olsa da, bir yayınevi bir ticarethaneden önce bir kültür evi, sanat evi olarak düşünülmeli. Ne var ki yayıncılar olarak hepimiz sürekli daha da derinleşen bir kriz ortamında ayakta durmaya çalışıyoruz işin açığı.

Yayınevi olarak 2022 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yukarıda sözünü ettiklerimin yanında zaten hepimizin malumu olan koşullara rağmen, A7 Kitap adına genel bir değerlendirmesi yapacak olursam, 2022’nin ne yazık ki hayli zor, ama yayıncılıktan, yayınevi olmaktan anladığımız şeyi elimizden geldiğince layıkıyla yapabildiğimiz bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Birkaç örnek vermek gerekirse, önceki yıl H.D. Thoreau’nun Yürümek ve Yaban Elması adlı metinleriyle başladığımız “Kısacası” adlı dizimizi bu yıl dört yeni kitapla zenginleştirip derinleştirdik. 2022’de yayımladığımız, Carol J. Adams’ın Kadına Yönelik Şiddet, Hayvanlara Zulüm ve Marti Kheel’in Öldürme Ruhsatı, ekofeminist bir çerçeveden ele alan metinler. Yine, R. Waldo Emerson’ın Doğa metni de bu yıl dizideki yerini aldı. 2022’de diziye eklenen son çalışma ise, yazarlarımız Hüseyin Çağlar İnce ve Kenan Özer’in 2008 yılından beri titizlikle araştırıp derledikleri Yörük masallarından oluşan Yörüklerden Kayıp Masallar adlı kitap oldu. Yine, erkek egemen dünyada kadın olmayı, kadınlık hallerini, kadın hakları mücadelesini farklı coğrafyalardan, farklı hikâyelerden, yaşantılardan örneklerle odaklarımızdan biri olarak korumaya da devam ediyoruz. Amerikalı komedyen, gazeteci, yazar Chloé Hilliard’ın günümüzün beslenme alışkanlıkları, kimlik ve topluma dair fikirlerden ve kendi kişisel deneyimlerinden hareketle zehir zemberek bir sistem eleştirisi yaptığı Yemişim Diyetini adlı kitabı da; daha önce Frida Kahlo biyografisini yayımladığımız illüstratör, yazar Maria Hesse’nin Marilyn Monroe’nun hayat hikâyesini anlattığı Marilyn adlı çizgi biyografisi de yayımladık. Mutlu Aile Çöplüğü adlı kitabıyla Emine Sezer, Eksilen adlı kitabıyla Burak Varol gibi yeni, kıymetli yazarlarımızın ilk kitaplarını da okurla buluşturduk.

2023 yılına yönelik plan ve projeleriniz nelerdir?

Kıymetli yazarımız Nedim Gürsel’in Le Monde, Libération, Le Figaro gibi Fransa’nın önde gelen gazeteleri ve dergilerinde yayımlanmış ve Türkiye’nin yakın tarihinin kaydını tutan Özgür Türkiye adlı kitabıyla başladık 2023’e. İllüstratör, yazar Alfonso Casas imzalı biyografisi Freddie ile, Freddie Mercury’yi de önümüzdeki günlerde çizgi biyografi dizimizde Frida ve Marilyn’in yanında yerini alacak. Yine, hali hazırda editörün masasında yayıma hazırlanmakta olan Mark Forsthy imzalı Sarhoşluğun Kısa Tarihi, Carol J. Adams ve Josephine Donovan’ın derlediği ekofeminist makalelerden oluşan Hayvanlar ve Kadınlar okurlara sunmak için sabırsızlandığımız kitaplar arasında.