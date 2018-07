16 Temmuz 2018

Erken ölümün başlıca on beş nedeni -kalp hastalığı, kanser, diyabet, parkinson, yüksek tansiyon ve diğerleri- her yıl milyonlarca insanın hayatına kastediyor.

Bu hastalıklardan mümkün olduğunca etkilenmeden yaşamanın ipuçları sunmayı hedefleyen "Ölmek ya da Ölmemek" adlı kitap, Altın Kitaplar tarafından yayınlandı...

Dr. Michael Greger'ın Gene Stone ile birlikte kaleme aldığı kitapta yer alan kimi öneriler şöyle:

Ailenizde prostat kanseri öyküsü mü var? O süt bardağını bırakın ve diyetinize olabildiğince keten tohumunu ekleyin.

Karaciğer hastalığıyla mı savaşıyorsunuz? Kahve içmek karaciğer enflamasyonunuzu azaltabilir.

Meme kanseriyle mi mücadele ediyorsunuz? Soya tüketmek daha uzun süre hayatta kalmakla ilişkilendiriliyor.

Kalp hastalığından mı endişelisiniz? Hastalığı önlemekle kalmayıp durdurabildiği de defalarca ortaya konulan işlenmemiş bitkisel temelli bir diyete geçin.

Kitabın yazarlarından Dr. Michael Greger hekim, yazar, beslenme ve gıda güvenliği, halk sağlığı konularında konuşmalar yapan bir isim. Beslenme üzerine yeni araştırmalara dayanan günlük video ve makalelerin yayımlandığı kâr amaçsız, bilim odaklı bir kamu hizmeti olan popüler internet sitesi nutrition.facts.org'u yönetiyor. Dr. Greger ayrıca ABD Hayvanları Koruma Derneği'ndeki Halk Sağlığı ve Hayvan Yetiştiriciliği direktörlüğü görevini sürdürüyor.

Kitabın diğer yazarı Gene Stone bitkisel beslenme konusunda New York Times çok satan kitaplar listesinde bir numara olan Forks Over Knives'ın da aralarında olduğu pek çok kitap yazdı. Ayrıca The Engine 2 Diet ve Living the Farm Sanctuary Life kitaplarının da ortak yazarı.

ÖLMEK YA DA ÖLMEMEK, Dr. Michael Greger / Gene Stone, Altın Kitaplar, 672 s.