Alplerin beyaz rotası: İsviçre’nin en iyi kayak merkezleri
Her biri farklı bir ruh taşıyan merkezleriyle İsviçre kışın en karakterli halini görmek isteyenler için: Zermatt’tan St. Moritz’e, Davos’tan Verbier’ye… İsviçre, kış sporlarını yalnızca bir tatil değil, bir yaşam kültürü haline getiren merkezleriyle Alpler’in en rafine yüzüne sahip. Ulaşımı kolay, pistleri uzun, manzarası kartpostal gibi.
St. Moritz: Kış turizminin doğduğu yer
Eğer kayak tatilinizde sadece spor değil, aynı zamanda şıklık, lüks, gurme restoranlar ve hareketli bir sosyal hayat arıyorsanız, rotanız kesinlikle St. Moritz olmalı. 1864 yılında kış turizminin doğduğu yer olarak kabul edilen bu kasaba, bugüne kadar iki kez Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yaptı. Yılın 322 günü güneş almasıyla meşhurdur.
Pist uzunluğu
Corviglia, Corvatsch ve Diavolezza gibi farklı dağlara yayılan toplam 350 kilometrelik muazzam bir pist alanına sahip. Özellikle Corviglia bölgesi, sabahın ilk ışıklarıyla "beyaz halı" (white carpet) olarak adlandırılan kusursuz ezilmiş pistleriyle profesyonellerin favorisi.
Konaklama seçenekleri
St. Moritz, adeta dünya jet-set'inin buluşma noktası. Badrutt’s Palace, Kulm Hotel ve Suvretta House gibi tarihi ve ultra lüks oteller burada. Ancak kasabanın biraz dışında, Pontresina veya Silvaplana gibi komşu köylerde daha sakin ve doğayla iç içe, orta segment oteller ve kiralık dağ evleri bulmak da mümkün.
Nasıl ulaşılır?
En pratik yol Zürih Havalimanı'na uçmak. Buradan trenle Chur üzerinden St. Moritz'e geçebilirsiniz. Özellikle Chur'dan sonra bindiğiniz tren, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Albula/ Bernina hattından geçer. Viyadükler ve donmuş göller arasından yapılan bu tren yolculuğu, tatilinizin en unutulmaz anlarından biri olabilir.
Verbier (Dört Vadi): Freeride tutkunlarının başkenti
Eğer iyi bir kayakçıysanız ve ezilmiş pistlerin dışına çıkıp bol karda (off-piste) kaymayı seviyorsanız, İsviçre'nin Fransızca konuşulan bölgesindeki Verbier tam size göre. "Les 4 Vallées" (Dört Vadi) kayak alanının kalbi olan Verbier, hem zorlu yamaçları hem de efsanevi "Apres-Ski" (kayak sonrası) eğlenceleriyle ünlü.
Pist uzunluğu
Tamamı İsviçre sınırları içinde yer alan en büyük kayak alanı olan Dört Vadi, toplam 410 kilometrelik devasa bir pist ağına sahip. Mont-Fort zirvesine (3.330 metre) teleferikle çıkıp, Mont Blanc ve Matterhorn'u aynı anda izleyebilir, ardından Avrupa'nın en dik ve zorlu pistlerinden birinden aşağı süzülebilirsiniz.
Konaklama seçenekleri
Verbier, son yıllarda modern lüksün merkezi haline geldi. W Verbier gibi tasarım harikası otellerin yanı sıra, özel aşçısı ve şoförü olan ultra lüks kiralık şaleler çok popüler. Daha ekonomik bir tatil arayanlar, Verbier'in hemen altındaki Le Châble köyünde konaklayıp teleferikle her sabah zirveye çıkmayı tercih edebilir.
Nasıl ulaşılır?
Verbier'e en yakın uluslararası havalimanı Cenevre'dir. Cenevre'den trene binip Martigny üzerinden Le Châble istasyonuna ulaşırsınız (yaklaşık 2 saat). Le Châble'dan inmeden, doğrudan tren istasyonunun içinden kalkan teleferiklerle sadece 10 dakika içinde Verbier kasaba merkezine çıkabilirsiniz.
Zermatt: Matterhorn'un gölgesinde araçsız bir rüya
İsviçre denilince akla gelen o meşhur üçgen dağ silüetini (Matterhorn) bilmeyen yoktur. Zermatt, tam da bu efsanevi dağın eteklerinde yer alıyor. Kasabanın en büyük özelliği, benzinli araç girişinin tamamen yasak olması. Sadece elektrikli taksiler ve at arabalarıyla ulaşım sağlanıyor, bu da havanın tertemiz kalmasını sağlıyor.
Pist uzunluğu
Zermatt, İtalya'daki Cervinia bölgesiyle birleşerek toplamda 360 kilometrelik devasa bir pist ağı sunuyor. Avrupa'nın en yüksek teleferiği olan Matterhorn Glacier Ride ile 3.883 metreye kadar çıkıp, yazın bile kayak yapma imkanı bulabilirsiniz.
Konaklama seçenekleri
Zermatt, lüksün ve gelenekselliğin harmanlandığı bir yer. Dünyaca ünlü 5 yıldızlı otellerden (örneğin Mont Cervin Palace), şömineli ve ahşap mimarili butik dağ evlerine (chalet) kadar geniş bir yelpaze var. Daha uygun bütçeli pansiyonlar da kasabanın ara sokaklarında misafirlerini bekliyor.
Nasıl ulaşılır?
Türkiye'den Cenevre veya Zürih havalimanlarına uçtuktan sonra, İsviçre'nin o meşhur dakik trenlerine biniyorsunuz. Visp istasyonunda aktarma yaparak "Matterhorn Gotthard Bahn" adlı kırmızı panoramik trenle Zermatt'a ulaşıyorsunuz. Yolculuk manzaraları tek kelimeyle nefes kesici.
Davos Klosters: Alplerin metropolü ve kraliyetin gözdesi
Davos, deniz seviyesinden 1.560 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek rakımlı "şehri" unvanını taşıyor. Dünya Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapmasıyla bilinse de, aslında devasa bir kış sporları merkezi. Hemen yanı başındaki Klosters ise İngiliz Kraliyet Ailesi'nin (özellikle Kral Charles'ın) yıllardır vazgeçemediği, daha geleneksel ve romantik bir Alp köyü.
Pist uzunluğu
Bölge, 6 farklı dağda (Parsenn, Jakobshorn, Rinerhorn, Pischa, Madrisa ve Schatzalp) toplam 300 kilometrelik piste sahip. Özellikle Parsenn bölgesi, geniş ve uzun pistleriyle klasik kayak severler için bir cennet. Jakobshorn ise snowboardcular ve serbest stil (freestyle) tutkunlarının merkezi.
Konaklama seçenekleri
Davos'ta büyük, modern ve çok odalı oteller, spa merkezleri ve konferans otelleri ağırlıkta. Şehir hayatının konforunu arayanlar için ideal. Klosters tarafında ise durum tamamen farklı; burada lüks butik oteller, ahşap oymalı geleneksel İsviçre şaleleri ve aile işletmesi sıcak pansiyonlar öne çıkıyor.
Nasıl ulaşılır?
Zürih Havalimanı'ndan trenle Landquart istasyonuna gelip, buradan Rhätische Bahn (RhB) trenlerine aktarma yaparak yaklaşık 2 - 2.5 saat içinde doğrudan Davos veya Klosters'a ulaşabilirsiniz. Karayolu ile gitmek isteyenler için de Zürih'ten araç kiralayarak otoyol üzerinden rahat bir ulaşım mümkün.
Crans-Montana: Alplerin güneşli terası
Güneye bakan yamaçları sayesinde İsviçre'nin en güneşli kayak merkezlerinden biri olan Crans-Montana, Rhone Vadisi'nin ve Mont Blanc'dan Matterhorn'a kadar uzanan zirvelerin nefes kesici panoramik manzarasına sahip. Hem bir dağ kasabası hem de şık bir şehir havası hissettirir.
Pist uzunluğu
Her seviyeye uygun, geniş ve ferah toplam 140 kilometrelik pist ağı, 3 bin metre yükseklikteki Plaine Morte buzulu hem sezonu uzatır hem de muazzam bir kar kalitesi sunar.
Konaklama seçenekleri
Lüks butikler ve Michelin yıldızlı restoranlarla dolu olan merkezde, 5 yıldızlı resort otellerden, modern tasarımlı lüks apartlara ve şık dağ evlerine kadar çok çeşitli ve üst düzey konaklama imkanları bulunuyor.
Nasıl ulaşılır?
Cenevre Havalimanı'ndan trenle Sierre (Siders) istasyonuna gelip, buradan Avrupa'nın en uzun füniküler hatlarından birine binerek sadece 12 dakikada doğrudan Crans-Montana'nın merkezine çıkabilirsiniz.