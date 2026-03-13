Aynı tabak, farklı prim

Gündemde olan 5510 Sayılı Ka­nun’un 80. maddesindeki deği­şiklik hazırlığı, yeme-içme sektö­rü için prim düzenlemesinin çok ötesinde anlamlar taşıyor. Planla­nan düzenlemeyle, işyeri dışında­ki yemek yardımlarına getirilecek 300 TL’lik SGK prim istisnası sı­nırı, aslında çok temel bir soruyu beraberinde getiriyor: Aynı yemek, lokantada yendiğinde neden farklı muamele görüyor?

Rekabette tabak ayrımı

Tabldot sırasına giren çalışan­la, öğle arasında mahallesindeki esnaf lokantasına giden çalışanın tükettiği "hizmetin özü" aynıdır: Beslenme hakkı. Ancak yeni dü­zenleme hizmetin temin edildiği yere göre farklı bir prim yükü ön­görüyor. Çalışan işletmeye ait bir yemek salonunda yemek yerse mu­af tutuyor, "Dışarıda esnaftan ye" derseniz cezalandırıyorsunuz. Şe­hir ekonomisinin can damarı olan binlerce restoran ve lokanta, bu "tercih yönlendirmesi" karşısında ciro kaybıyla burun buruna kala­caktır. Sadece öğle yemeği servisi veren, çoğu cirosunu yemek kart­ları ve çekleri ile alan işletmeleri zor günler bekliyor.

Yemek yardımı, çalışanın gün içindeki en temel ihtiyacını kar­şılaması için kurgulanmış bir sos­yal haktır. Bu hakkın kullanımın­da işletme türüne göre bariyerler kurmak, işvereni çalışana karşı "daha az maliyetli" ama "daha kı­sıtlı" seçenekler sunmaya zorlar. Nakit yemek ödemeleri ile yemek kartlarını aynı limite tabi tutan yeni düzenleme, işverenleri nakit ödemeye teşvik ederek bu kayna­ğın yemek dışı harcamalara kay­masına ve restoran talebinin ciddi oranda daralmasına yol açacak; bu durum özellikle KOBİ niteliğinde­ki işletmelerde telafisi güç ciro ka­yıplarına, nakit akışı bozulmaları­na ve kaçınılmaz istihdam kayıpla­rına zemin hazırlayacaktır.

Yemek davetleri trafiğe ve gündeme yenik düşüyor

Kalabalık davetlerde davet sahi­bine olumlu dönüş yapan, gelece­ğini bildiren davetli davete icabet etmediğinde hem de kişi sayısına göre hazırlanan yemek çöpe gidi­yor, hem de davet masalarında boş sandalyeler hiç hoş durmuyor. Bu israfı durdurmak zorundayız. Bir mazaret bildirmek ayıp değil ama geliyorum deyip katılmamak dün­yanın en büyük saygısızlığı. Hem davet sahibine, hem diğer katılım­cılara, hem de israf ederek tüm top­luma… Sadece Ramazan ayında da değil restoranlara rezervasyon yaptırıp gitmemek bizim toplu­mun bir alışkanlığı. Restorana re­zervasyon yaptırıp gitmeyen oranı yüzde 40. Yapılan hazırlığın nasıl çöpe gittiğini düşünün…

Restoranların işi her geçen gün zorlaşıyor, sanılanın aksine…