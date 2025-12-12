Balıkesir: Marmara’dan Ege’ye lezzet koridoru
Balıkesir’in gastronomik değerlerini Sevgili Berrin Bal ve Neşe Biber’in kitaplarıyla keşfettik. Önce peynir kitapları geldi, sonra zeytin, en sonunda da ekmek geldi. Bal kitabı da hazır diye biliyorum.
Kitapların tanıtım toplantıları, tadım gezileri derken birçok kez birlikte seyahat ettik ve onların üreticilerle kurduğu bağlara tanık olduk. Kirli Hanım Peyniri dünyadaki peynir yarışmalarından ödüllerle döndü, kitaplar da aynı şekilde. Ülkemizde gastronomi adına yapılan işler içinde bu kitapların yarattığı etkiyi ayrı bir yere koyarım. Bölgenin özelliği yerel üreticilerin, küçük aile çiftliklerinin ve doğayla uyumlu kadim tarım pratiklerinin devamlılığından kaynaklanıyor. Göçerlerden Yörüklere, Kafkaslardan Balkanlara, mübadillerden Rum nüfusuna, farklı kültürlerle harmanlanan Balıkesir, verimli topraklara, endemik bitki çeşitliliğine, zengin hayvan varlığına sahip. Türkiye’nin coğrafi işaretli ilk şarabı ‘Adakarası’ da Avşa’dan.
İyi fikirlerle üretilmiş yeni nesil ürünler
Balıkesir hem Ege’ye, hem Marmara’ya kıyısı olan turizmden güçlü bir pay alan bir şehir. Zeytin Rivierası olarak görülen bu kıyılarda zeytin ağacı aradığı en uygun iklim koşullarını bulmuş, denize bakan dağ yamaçları ve sırtlarını kendine mekan olarak seçmiş. Edremit, Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Havran yol boyunca uçsuz bucaksız zeytin denizi manzaraları sunar.
Kapıdağ yarımadası Erdek ve Bandırma ve benim için dünyanın en güzel yeri olan Marmara Adaları turizme erken başlayan yerler. Kıyılarda güzel restoranlar açılıyor, genç şeflerin bölgeye ilgisi fazla. Tarladan toplanan ürünün birkaç saat içinde sofraya gelebildiği ender yerlerden. Geleneksel esnaf lokantaları Edremit’te Ömür ve Bahar, Güre kıyısında kabak kızartmasını hiç unutmadığım Gordo, biraz yukarıda Zeytinbağı, Ayvalık ve Cunda da harika mezeler sunan meyhaneler, balık lokantaları bolca var.
Geçen hafta Balıkesir Ticaret Odası ve Güvenilir Ürün Platformu işbirliğinde düzenlenen üretici ve satış kanallarını buluşturan organizasyon nedeniyle Balıkesir’deydim. Üreticiler “Türkiye’nin Gerçek Kahramanları”… Genç üreticiler ve girişimcilerin yarattıkları iyi fikirlerle üretilmiş yeni nesil ürünler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bal konusunda yaptığı inanılmaz işler, kıymetli hocam Nazım Tanrıkulu’nun ayaküstü verdiği kadim bilgiler, Hepsiburada’nın e-Ticaret eğitimine duyulan ilgi dikkatimi çeken başlıklar oldu.
Gastronomide çok büyük bir potansiyele sahip
Balıkesir Ticaret Odası başkanı Rahmi Kula gıda üretiminin meşakkatli sürecinden bahsetti, Balıkesir Büyükşehir Başkanı Ahmet Akın ise Balıkesir’in güçlü potansiyeline vurgu yaptı ve Balıkesir için valilik, bakanlık ve ticaret odası ile işbirliği içinde çalıştıklarını, kentin Türkiye’yi doyuran şehir pozisyonlaması konusunda farklı adımlar atacaklarını belitti. Celal Toprak ve Elif Aktepe’yi bu özel organizasyonu 14 kez gerçekleştirdikleri için kutluyorum, çok çok kıymetli bir iş.
Hemşehrisi olmaktan gurur duyduğum Balıkesir gastronomi alanında çok büyük bir potansiyele sahip ama henüz helva ocakta değil. Yapabileceği çok şey var, büyük bir potansiyeli ve bunu yaratacak kültüre sahip. Umarım geçici heveslere kapılmadan kent kimliğini güçlü bir söylemle yeniden tanımlar ve geleceğine sahip çıkar. Gastronomin fark yaratan ekonomik etkisinden ve kent markasına kattığı değerlerden fazlasıyla yararlanacak projelere imza atar. Dilerim zeytinyağı gibi üste çıkar Balıkesir.
Deneyimlediğim iki lezzet noktası oldu. Atelier Fiori 52 şehrin en şık, en iddialı mekanı. Balıkesir’in un markası Tellioğlu ailesinin 3’üncü kuşak temsilcileri tarafından açılmış, çok ince bir zevk ile döşenmiş. Buse Tellioğlu’nun girişimi ‘Bonatelli’ markasının güzel makarnalarını tattık, çok beğendik.
Dönüşte Aslanboğa’ya uğradık. Aslanboğa İzmir, İstanbul kokoreç stillerinin çok ötesine geçerek kendi özgün tarzını yarattı. Kurucusu Erdal bey gastronomi dünyasının çok yakından tanıdığı bir isim. Assado hem sunumu hem lezzeti ile aklını alıyor müşterilerin. Ben küşlemeye sarılı olanı çok sevdim. İstanbul’a geliyormuş, müjdeyi vermiş olayım.
Aslanboğa belki de Balıkesir’in en popüler markası, Erdal bey sakatat konusunda kendini çok iyi yetiştirmiş, gençlere ilham veren bir şef, başarının arkasında yatan emeği anlattığında daha iyi anlıyorsun lezzetin değerini.