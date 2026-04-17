Başak Sayan’dan yeni roman: Gizem ve tarih iç içe

İthaki Yayınları etiketiyle yayımlanan eser ve ilk baskısı 30 bin adet olarak hazırlanan roman, polisiye, gizem, felsefe ve tarihi kurgu unsurlarını bir araya getiriyor.

Daha önce “Bağlanma Korkusu”, “Kelebeğin Kaderi”, “Ölü Kuşların Sessizliği” ve özellikle tasavvuf ile kuantum fiziğini buluşturan çok satan romanı “Nigâhdar” ile dikkat çeken Sayan, yeni kitabında da bilim ile mistisizmi aynı anlatı çizgisinde buluşturuyor.

Romanın merkezinde, dünyayı sarsabilecek bilimsel bir keşfin eşiğindeyken laboratuvarı saldırıya uğrayan Şirin Özdemir yer alıyor.

Karakter, kendini aklamak ve Hallâc-ı Mansûr’un kayıp el yazmalarının izini sürmek için Profesör Algan Ataman ile tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Hikâye boyunca ikili, peşlerindeki istihbarat servislerinden ve katillerden kaçarken, Şems-i Tebrizî’nin gizlenen kimliği ve Alamut Kalesi’nin az bilinen tarihine uzanan sırlarla karşılaşıyor.

Yazar, yeni eserinde okuru yalnızca bir maceraya değil, varoluş, hakikat ve insanın iç yolculuğuna dair sorulara da davet ediyor. Felsefe, din ve bilimin kesişim noktalarını sorgulayan roman, sürükleyici kurgusuyla dikkat çekiyor