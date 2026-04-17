Tarihin içinde bir şehir: Bursa

Bithynia’dan Roma’ya, Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan uzun bir geçmiş… Bursa bu açıdan yalnızca eski bir şehir değil; farklı dönemlerin izlerini birlikte taşıyan bir yer. Ama şehri asıl belirleyen, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olması. Bu geçmiş, bugün hâlâ hissediliyor. Sokaklarda yürürken bir yapının gölgesi diğerine karışıyor, bir dönemin izi diğerinin içine sızıyor.

Bu duygunun en belirgin olduğu yerlerden biri Ulu Camii. Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1400 yılları arasında yaptırılan bu yapı, çok kubbeli Osmanlı cami mimarisinin erken örneklerinden biri. Yirmi kubbesiyle hem güçlü bir yapı hem de yüzyıllardır ayakta duran bir tanık. İçeri girdiğinizde yalnızca mimariyi değil, aynı zamanda bu yapının taşıdığı zamanı da hissediyorsunuz.

Bursa’da geçmiş sadece yapılarda değil, anlatılan hikâyelerde de var. Yeşil Türbe bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Çelebi Mehmed için yaptırılan türbe, turkuaz çinileriyle biliniyor. Ama asıl etkileyici olan, savaşlarla geçen bir hayatın ardından vefatının bir süre gizlenmesi ve sonrasında buraya defnedilmesi. Bu hikâye, burayı sadece mimari bir yapı olmaktan çıkarıyor. Türbenin önünde durduğunuzda, geçmişin yalnızca anlatılan değil, hissedilen bir şey olduğunu anlıyorsunuz.

Hemen yanındaki Yeşil Camii ise detaylarıyla dikkat çekiyor. Ters “T” planı, taş işçiliği ve özellikle giriş kapısındaki ince ustalık, dönemin estetik anlayışını açıkça gösteriyor. Bu detaylara yaklaştıkça, dönemin zanaatkârlık anlayışını ve sabrını görmek mümkün.

Hanlar, türbeler ve seyir noktaları

Şehrin havasını anlamak için Koza Han’a mutlaka uğramak gerekiyor. II. Bayezid döneminde inşa edilen bu han, bir zamanlar ipek ticaretinin merkezlerinden biriydi. Bugün avlusunda oturup kahve içerken o eski hareketliliği düşünmek ve hissetmek zor değil. Etrafınızdaki dükkânlara bakarken, bu şehrin ticaretle kurduğu bağın ne kadar eskiye dayandığını fark ediyorsunuz.

Osmanlı izlerini sürmeye devam ettiğinizde Muradiye Külliyesi karşınıza çıkıyor. II. Murad tarafından yaptırılan bu yapı topluluğu, hem mimarisi hem de hanedan üyelerinin türbeleriyle dikkat çekiyor. Burası, şehrin daha sakin ve daha içe dönük yüzlerinden biri.

Biraz daha yukarı çıktığınızda Tophane’ye ulaşıyorsunuz. Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin türbeleri, saat kulesi ve manzara noktasıyla Bursa’ya buradan bakmak, şehri anlamanın en sade yollarından biri. Şehri yukarıdan izlediğinizde, gördüğünüz yapıların aslında birbirinden kopuk değil, aynı hikâyenin parçaları olduğunu daha net fark ediyorsunuz.

Bursa’nın hikâyesi sadece Osmanlı ile sınırlı değil. Bursa Mevlevihanesi, yüzyıllar boyunca Mevlevi kültürünün yaşatıldığı önemli merkezlerden biri olmuş. Bugün müze olarak gezilebilen yapı, hâlâ o atmosferi hissettiriyor. İçeri girdiğinizde şehirdeki hareketin aksine daha dingin bir hava ile karşılaşıyorsunuz.

Şehir doğayla buluşuyor

Şehirden biraz uzaklaştığınızda manzara değişiyor, Bursa bambaşka bir yüzünü gösteriyor. Uludağ Milli Parkı, dört mevsim yaşayan bir alan. Kışın kayak, yazın yürüyüş ve kamp için tercih ediliyor. Türkiye’nin ilk kayak merkezi olması da bu kimliğini güçlendiriyor. Uludağ yalnızca bir turizm noktası değil, aynı zamanda Bursa’nın günlük yaşamında da önemli bir yer tutuyor.

Şehir içinde kısa bir mola vermek isteyenler için Soğanlı Botanik Parkı iyi bir seçenek. Farklı bahçeleriyle, şehir içinde küçük bir nefes alanı sunuyor. Günlük hayatın temposundan uzaklaşmak isteyenler için sakin bir durak.

Ve Cumalıkızık… Osmanlı’dan bugüne ulaşan evleri, taş sokakları ve yaşayan yapısıyla zamanın yavaşladığı yerlerden biri. Dar sokaklarda yürürken, buranın sadece korunmuş bir yer değil, hâlâ yaşayan bir köy olduğunu fark ediyorsunuz. UNESCO tarafından korunuyor olması da bu değerin bir göstergesi.

Bursa’nın lezzet kimliği

Bursa’yı gezerken bir noktada yol mutfağa çıkıyor. Bu şehirde yemek sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda kültürün bir parçası. Pideli köfte sade ama karakterli bir lezzet sunuyor. Bursa döner kebabı ise bugün dünyanın dört bir yanında bilinen dönerin çıkış noktası.

Tatlıda kestane şekeri öne çıkıyor. Uludağ eteklerinden gelen kestanelerle yapılan bu lezzet, şehrin simgelerinden biri hâline gelmiş. Sabah kahvaltılarında ise tahinli pide, yani bilinen adıyla “tahanlı pide”, bu mutfağın önemli parçalarından biri. Bu lezzetler, şehrin geçmişiyle bugününü bir araya getiren unsurlar arasında yer alıyor. Bursa’yı anlatırken en net duygu şu: Bu şehir tek bir zamana ait değil. Geçmiş ve bugün burada birlikte varlığını sürdürüyor. Bir yanda yüzyıllık yapılar, diğer yanda üretim ve canlı bir şehir hayatı. Belki de Bursa’yı farklı kılan tam olarak bu. Zaman burada ilerlemekten çok, bir arada duruyor.

Bursa’da 700 yıllık fetih coşkusu

1326’daki fetih, yalnızca askeri bir başarı değil; Bursa’yı bir ticaret ve kültür merkezine dönüştüren önemli bir dönüm noktasıydı. Bu tarihten sonra şehir hızla gelişmiş, payitaht kimliğiyle birlikte mimari ve kültürel açıdan önemli bir merkez hâline gelmişti.

Payitaht kimliğiyle şekillenen hanlar, külliyeler ve mimari yapı, bugün hâlâ kentin karakterini belirliyor. İpek Yolu’nun etkisiyle Bursa, yüzyıllardır sanat ve estetiğin buluştuğu yerlerden biri olmayı sürdürüyor. Bu birikim, şehrin bugününe de doğrudan yansıyor.

Bu dönüşümün 700. yılı, 4-6 Nisan'da sergi, söyleşi ve performanslarla kutlandı. Ancak bu sadece başlangıç. Yıl boyunca devam edecek etkinliklerle bu miras yeniden gündeme taşınacak. Bu etkinlikler, yalnızca geçmişi hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda Bursa’nın bugününü de yeniden düşünmeye imkân veriyor.

Bu yılki atmosfer klasik bir anmadan farklıydı. Daha çok, şehrin geçmişini yeniden hatırlatan ve bugünle bağ kuran bir deneyim hissi veriyordu. Bursa, bu yıl yalnızca tarihini anmadı; o tarihle kurduğu bağı yeniden görünür kıldı.