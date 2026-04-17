Carmen Dilara Bağış Hırvatistan’da birincilik kazandı

Genç piyanist Carmen Dilara Bağış, 9–15 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmada 15-17 yaş kategorisinde 99,8 puan alarak birincilik ödülünün sahibi oldu.

Jüri üyelerinden Katerina Krpan, genç piyanist ile ilgili yaptığı konuşmada, "notayla bir şey anlatıp, her parçada farklı karakterlere bürünüp bir hikâye anlatabilmek çok nadir görülen bir şey ve bunu Dilara'da çok net gördüm" dedi.

Genç sanatçının uluslararası yarışmalardaki başarıları bununla da sınırlı değil. Carmen Di lara Bağış, geçtiğimiz Eylül ayın da Almanya’nın Aachen kentinde düzenlenen Mozart Uluslararası Piyano Yarışması’nda üçüncü lük elde etmiş, ardından Geneva Piano Junior Yarışması’nda ikincilik kazanmıştı.

Jurica Murai Uluslararası Piyano Yarışması’ndaki birincilik ödülü ise genç piyanistin müzik kariyerindeki üçüncü ödülü oldu.