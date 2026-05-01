Çanakkale’de spor ile tarih iç içe geçti
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkıları, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve TGA iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları’nın Çanakkale etabı yoğun katılım ve yüksek rekabet düzeyiyle tamamlandı.
Mustafa YALÇIN
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuyla İstanbul’dan start alan organizasyon, 14 farklı ülkeden 500’ün üzerinde sporcuyu bir araya getirdi. İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen ilk etap, hem izleyicilere görsel bir şölen sundu hem de yarışın rekabet seviyesini ortaya koydu. Ulusal Egemenlik Kupası kapsamında mücadele eden ekipler, boğaz etabının ardından Çanakkale rotasına yönelerek bu kez Sahil Güvenlik Kupası için yelken açtı.
Toplam 140 deniz mili uzunluğundaki zorlu parkurda ekipler, rüzgâr ve deniz koşullarına karşı kıyasıya mücadele etti. Bu etapta Atabay Challengers takımı üstün performans sergileyerek 15 saat 27 dakikalık derecesiyle Çanakkale’ye ilk ulaşan ekip oldu ve “Line Honours” ödülünü kazandı. Takımın bu başarısı, yarışın en dikkat çeken sonuçlarından biri olarak öne çıktı.
Yarışların üçüncü gününde, 25 Nisan tarihinde “Tarihe Saygı” temasıyla düzenlenen Zafer Kupası etabı Çanakkale Boğazı’nda gerçekleştirildi. Tarihi atmosferiyle öne çıkan bu etapta, Nusret Mayın Gemisi’nin de parkura eşlik etmesi organizasyona simgesel bir anlam kattı. Spor ile tarihin iç içe geçtiği bu yarışlar, katılımcılar ve izleyiciler açısından ayrı bir değer taşıdı.
Organizasyon kapsamında yapılan değerlendirmelerde, yarışların yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesinde Türkiye’nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayan, spor turizmini destekleyen ve tarihi mirası ön plana çıkaran önemli bir platform niteliği taşıdığı vurgulandı. Çanakkale’nin doğal güzellikleri ve tarihi kimliğiyle bu tür uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasının, kentin marka değerine önemli katkılar sunduğu ifade edildi. 23-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışların genel klasmanında ORC O kategorisinde Orient Express 6 teknesiyle yarışan Atabay Challengers takımı birinciliği elde ederek Çanakkale Kupası’nın sahibi oldu. Aynı kategoride Beymen Club Sailing Team ikinci, Unilever Sailing Team ise üçüncü sırada yer aldı.
Diğer kategorilerde ise ORC 1’de Angels of CMC Holding birinci olurken, Zacapa ikinci, Kadın Yelken Spor Kulübü üçüncü oldu. ORC A kategorisinde On Dijital Bankacılık Burganbank Yelken Takımı birinci, Bulls Yatırım Yelken Takımı ikinci, Yapı Kredi takımı üçüncü sırayı aldı. ORC B kategorisinde Samsun Yelken takımı birinciliği kazanırken, ICA ikinci oldu. Gezgin Sınıfı’nda ise TSK Spor Gücü birinci olarak kürsüde yer aldı.
Yarışların ödül töreni Anadolu Hamidiye Tabyası Hangarı’nda geniş katılımla düzenlendi. Dereceye giren takımlara kupaları takdim edilirken, organizasyon hem sportif başarıları hem de yarattığı uluslararası etkiyle dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları’nın Çanakkale etabı, yüksek katılımı, güçlü rekabeti ve tarihi temasıyla öne çıkan önemli bir spor organizasyonu olarak kayıtlara geçti.
Bulls Yatırım Yelken Takımı dört kupayla döndü
Organizasyonda yer alan Bulls Yatırım Yelken Takımı, ilk resmi yarış deneyiminde 4 kupa birden kazandı. Çanakkale Hamidiye Tabyası’nda gerçekleştirilen ödül töreninde Bulls Yatırım Yelken Takımı’nın kazandığı dereceler şöyle sıralandı:
* Sahil Güvenlik Komutanlığı Kupası - ORC A Kategorisi Birinciliği
* Sahil Güvenlik Komutanlığı Kupası - ORC En İyi Düzeltilmiş Zaman Ödülü
* Çanakkale Kupası - ORC A Kategorisi İkinciliği
* Gelibolu Zafer Kupası- ORC A Kategorisi İkinciliği
“Strateji, disiplin ve uyum başarıyı getirdi”
Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, “Yelken sporu; strateji, disiplin, uyum ve doğru zamanda doğru hamleyi yapabilme becerisi gerektirir. Aslında bu değerler, kurum olarak iş yapış anlayışımızı da çok güçlü şekilde yansıtıyor. Sahada olduğu gibi denizde de başarının temelinde ekip ruhu, kararlılık ve ortak hedefe inanmak vardır” dedi.
Sahil Güvenlik Kupası kazananları
ORC 0 Birincisi: Zeynep Atabay Taşkent yönetimindeki Atabay Challengers-Orient Express6
ORC En İyi Düzeltilmiş Zaman: Murat Tan yönetimindeki Bulls Yatırım Yelken-Matrix
ORC 1 Birincisi: Oğuz Ayan yönetimindeki Angels of CMC Holding-Game Changer
ORC A Birincisi: Murat Tan yönetimindeki Bulls Yatırım Yelken-Matrix
ORC B Birincisi: Yusuf Tunç ve Gökhan Kerem Bulut yönetimin-deki Samsun Yelken-SYS Yatçılık
Gezgin A Birincisi: Muhammet Şahin yönetimindeki TSK Spor Gücü-DHO Akova