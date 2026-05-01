Çanakkale’de spor ile tarih iç içe geçti

Mustafa YALÇIN

23 Nisan Ulusal Ege­menlik ve Çocuk Bay­ramı coşkusuyla İs­tanbul’dan start alan organizasyon, 14 farklı ülkeden 500’ün üzerinde sporcuyu bir araya getirdi. İstan­bul Boğazı’nda gerçekleştirilen ilk etap, hem izleyicilere görsel bir şölen sundu hem de yarışın reka­bet seviyesini ortaya koydu. Ulu­sal Egemenlik Kupası kapsamında mücadele eden ekipler, boğaz eta­bının ardından Çanakkale rotası­na yönelerek bu kez Sahil Güvenlik Kupası için yelken açtı.

Toplam 140 deniz mili uzunlu­ğundaki zorlu parkurda ekipler, rüzgâr ve deniz koşullarına karşı kıyasıya mücadele etti. Bu etapta Atabay Challengers takımı üstün performans sergileyerek 15 saat 27 dakikalık derecesiyle Çanakkale’ye ilk ulaşan ekip oldu ve “Line Ho­nours” ödülünü kazandı. Takımın bu başarısı, yarışın en dikkat çeken sonuçlarından biri olarak öne çıktı.

Yarışların üçüncü gününde, 25 Nisan tarihinde “Tarihe Saygı” te­masıyla düzenlenen Zafer Kupa­sı etabı Çanakkale Boğazı’nda ger­çekleştirildi. Tarihi atmosferiyle öne çıkan bu etapta, Nusret Mayın Gemisi’nin de parkura eşlik etmesi organizasyona simgesel bir anlam kattı. Spor ile tarihin iç içe geçtiği bu yarışlar, katılımcılar ve izleyici­ler açısından ayrı bir değer taşıdı.

Organizasyon kapsamında yapı­lan değerlendirmelerde, yarışların yalnızca bir spor etkinliği olmanın ötesinde Türkiye’nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayan, spor tu­rizmini destekleyen ve tarihi mira­sı ön plana çıkaran önemli bir plat­form niteliği taşıdığı vurgulandı. Çanakkale’nin doğal güzellikleri ve tarihi kimliğiyle bu tür uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yap­masının, kentin marka değerine önemli katkılar sunduğu ifade edil­di. 23-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışların genel klasmanında ORC O kategorisin­de Orient Express 6 teknesiyle ya­rışan Atabay Challengers takımı birinciliği elde ederek Çanakkale Kupası’nın sahibi oldu. Aynı kate­goride Beymen Club Sailing Team ikinci, Unilever Sailing Team ise üçüncü sırada yer aldı.

Diğer kategorilerde ise ORC 1’de Angels of CMC Holding birin­ci olurken, Zacapa ikinci, Kadın Yelken Spor Kulübü üçüncü oldu. ORC A kategorisinde On Dijital Bankacılık Burganbank Yelken Ta­kımı birinci, Bulls Yatırım Yelken Takımı ikinci, Yapı Kredi takımı üçüncü sırayı aldı. ORC B kategori­sinde Samsun Yelken takımı birin­ciliği kazanırken, ICA ikinci oldu. Gezgin Sınıfı’nda ise TSK Spor Gü­cü birinci olarak kürsüde yer aldı.

Yarışların ödül töreni Anadolu Hamidiye Tabyası Hangarı’nda geniş katılımla düzenlendi. De­receye giren takımlara kupaları takdim edilirken, organizasyon hem sportif başarıları hem de ya­rattığı uluslararası etkiyle dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı Ulus­lararası Yat Yarışları’nın Çanak­kale etabı, yüksek katılımı, güçlü rekabeti ve tarihi temasıyla öne çıkan önemli bir spor organizas­yonu olarak kayıtlara geçti.

Bulls Yatırım Yelken Takımı dört kupayla döndü

Organizasyonda yer alan Bulls Yatırım Yelken Takımı, ilk resmi yarış deneyiminde 4 kupa birden kazandı. Çanakkale Hamidiye Tabyası’nda gerçekleştirilen ödül töreninde Bulls Yatırım Yelken Takımı’nın kazandığı dereceler şöyle sıralandı:

* Sahil Güvenlik Komutanlığı Kupası - ORC A Kategorisi Birinciliği

* Sahil Güvenlik Komutanlığı Kupası - ORC En İyi Düzeltilmiş Zaman Ödülü

* Çanakkale Kupası - ORC A Kategorisi İkinciliği

* Gelibolu Zafer Kupası- ORC A Kategorisi İkinciliği

“Strateji, disiplin ve uyum başarıyı getirdi”

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Murat Barışık, “Yelken sporu; strateji, disiplin, uyum ve doğru zamanda doğru hamleyi yapabilme becerisi gerektirir. Aslında bu değerler, kurum olarak iş yapış anlayışımızı da çok güçlü şekilde yansıtıyor. Sahada olduğu gibi denizde de başarının temelinde ekip ruhu, kararlılık ve ortak hedefe inanmak vardır” dedi.

Sahil Güvenlik Kupası kazananları

ORC 0 Birincisi: Zeynep Atabay Taşkent yönetimindeki Atabay Challengers-Orient Express6

ORC En İyi Düzeltilmiş Zaman: Murat Tan yönetimindeki Bulls Yatırım Yelken-Matrix

ORC 1 Birincisi: Oğuz Ayan yönetimindeki Angels of CMC Holding-Game Changer

ORC A Birincisi: Murat Tan yönetimindeki Bulls Yatırım Yelken-Matrix

ORC B Birincisi: Yusuf Tunç ve Gökhan Kerem Bulut yönetimin-deki Samsun Yelken-SYS Yatçılık

Gezgin A Birincisi: Muhammet Şahin yönetimindeki TSK Spor Gücü-DHO Akova