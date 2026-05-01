Şıklığın yeni kodu: Bilinçli seçimler

Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Erkek stilinde yeni dönem, gösterişten çok denge­yi önemsiyor. Mesele sadece iyi görünmek değil. Günlük kulla­nımdan özel anlara kadar farklı senaryolara adapte olabilen ta­sarımlar, stilin omurgasını oluş­turuyor. Bu, gardırobu kalabalık­laştırmak yerine sadeleştirirken, her parçayı daha anlamlı kılıyor. Çünkü gerçek şıklık, doğru se­çimlerle kurulan bir bütünlükten doğuyor.

Yeni sezon alışverişinde dikkat edilmesi gerekenlerin başında işlevsellik geliyor. Bir parçayı sa­tın almadan önce kendine şu so­ruyu sormak önemli: “Bunu ger­çekten nerede ve nasıl kullanaca­ğım?” Sadece vitrinde etkileyici duran bir ürün, günlük hayatta yeterince kombinlenemiyorsa dolapta unutulmaya mahkûm olur. Bu yüzden çok yönlü, farklı kombinlere uyum sağlayabilen ve mevsim geçişlerinde de kul­lanılabilen parçalar öncelikli ol­malı. Kalite konusu da önemli. Kumaş yapısı, dikiş kalitesi ve ürünün dayanıklılığı, uzun vade­de stilin sürdürülebilirliğini be­lirler. Özellikle erkek modasın­da zamansız parçalar ön planda olduğu için, bir ürünü birkaç se­zon boyunca kullanabilmek bü­yük avantaj. Ucuz ama dayanık­sız ürünler yerine, biraz daha ya­tırım yaparak kaliteli seçimler yapmak her zaman daha akıllıca.

Jean ceket: Sezonun güçlü oyuncusu

Jean ceket, yeni sezonun en güçlü oyuncularından biri. Üste­lik hem spor hem de smart-casu­al kombinlerde rahatlıkla kulla­nılabiliyor. Tişörtle kombinlen­diğinde günlük, gömlekle birlikte daha derli toplu bir stil yaratır. Açık mavi tonlar bahar için da­ha ferah bir hava katarken, koyu indigo tonları daha sofistikedir.

Spor ayakkabılar: Günlük stilin anahtar parçası

Spor ayakkabılar günlük stilin vazgeçilmez bir parçası. Yeni se­zonda sade ve minimal tasarımlar öne çıkıyor. Beyaz, bej ve pastel tonlar hem kolay kombinlenebi­lir hem de temiz bir görünüm su­nar. Spor ayakkabı seçerken sa­dece tasarım değil, konfor da ön planda tutulmalı. Taban yapısı, ayağı desteklemesi ve nefes alabi­lirlik gibi detaylar önemli. Kolay temizlenebilir malzemelerden yapılmış modeller, uzun süre ilk günkü görünümü korumaya yar­dımcı olur.

Nubuk: Sessiz ama etkilibir stil

Klasik ve karakterli bir seçenek olan nubuk ayakkabılar ise stiline sofistike bir dokunuş katmak iste­yenler için ideal. Nubuk, süete göre daha dayanıklı bir yapıya sahip ol­sa da bakım konusunda hassasiyet ister. Bu yüzden satın alırken suya ve lekeye karşı koruyucu ürünler­le birlikte düşünmek gerekir. Açık kahve, taba ve gri tonları yeni se­zonda öne çıkan renkler arasında. Chino pantolonlar, jeanler ve hat­ta bazı casual takım kombinleriyle kullanılabilir. Bu ayakkabıları se­çerken taban kalitesine ve dikiş de­taylarına özellikle dikkat edilmeli.