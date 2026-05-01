Şıklığın yeni kodu: Bilinçli seçimler
Yeni sezon erkek modası, trendlerin peşinden gitmek yerine doğru parçalarla kurulan bir stil anlayışını öne çıkarıyor. İşlevsellik, kalite ve çok yönlülük, gardırobu güçlendiren en temel kriterlere dönüşürken, az ama doğru seçimler uzun vadeli şıklığın anahtarı haline geliyor.
Mustafa YALÇIN
Erkek stilinde yeni dönem, gösterişten çok dengeyi önemsiyor. Mesele sadece iyi görünmek değil. Günlük kullanımdan özel anlara kadar farklı senaryolara adapte olabilen tasarımlar, stilin omurgasını oluşturuyor. Bu, gardırobu kalabalıklaştırmak yerine sadeleştirirken, her parçayı daha anlamlı kılıyor. Çünkü gerçek şıklık, doğru seçimlerle kurulan bir bütünlükten doğuyor.
Yeni sezon alışverişinde dikkat edilmesi gerekenlerin başında işlevsellik geliyor. Bir parçayı satın almadan önce kendine şu soruyu sormak önemli: “Bunu gerçekten nerede ve nasıl kullanacağım?” Sadece vitrinde etkileyici duran bir ürün, günlük hayatta yeterince kombinlenemiyorsa dolapta unutulmaya mahkûm olur. Bu yüzden çok yönlü, farklı kombinlere uyum sağlayabilen ve mevsim geçişlerinde de kullanılabilen parçalar öncelikli olmalı. Kalite konusu da önemli. Kumaş yapısı, dikiş kalitesi ve ürünün dayanıklılığı, uzun vadede stilin sürdürülebilirliğini belirler. Özellikle erkek modasında zamansız parçalar ön planda olduğu için, bir ürünü birkaç sezon boyunca kullanabilmek büyük avantaj. Ucuz ama dayanıksız ürünler yerine, biraz daha yatırım yaparak kaliteli seçimler yapmak her zaman daha akıllıca.
Jean ceket: Sezonun güçlü oyuncusu
Jean ceket, yeni sezonun en güçlü oyuncularından biri. Üstelik hem spor hem de smart-casual kombinlerde rahatlıkla kullanılabiliyor. Tişörtle kombinlendiğinde günlük, gömlekle birlikte daha derli toplu bir stil yaratır. Açık mavi tonlar bahar için daha ferah bir hava katarken, koyu indigo tonları daha sofistikedir.
Spor ayakkabılar: Günlük stilin anahtar parçası
Spor ayakkabılar günlük stilin vazgeçilmez bir parçası. Yeni sezonda sade ve minimal tasarımlar öne çıkıyor. Beyaz, bej ve pastel tonlar hem kolay kombinlenebilir hem de temiz bir görünüm sunar. Spor ayakkabı seçerken sadece tasarım değil, konfor da ön planda tutulmalı. Taban yapısı, ayağı desteklemesi ve nefes alabilirlik gibi detaylar önemli. Kolay temizlenebilir malzemelerden yapılmış modeller, uzun süre ilk günkü görünümü korumaya yardımcı olur.
Nubuk: Sessiz ama etkilibir stil
Klasik ve karakterli bir seçenek olan nubuk ayakkabılar ise stiline sofistike bir dokunuş katmak isteyenler için ideal. Nubuk, süete göre daha dayanıklı bir yapıya sahip olsa da bakım konusunda hassasiyet ister. Bu yüzden satın alırken suya ve lekeye karşı koruyucu ürünlerle birlikte düşünmek gerekir. Açık kahve, taba ve gri tonları yeni sezonda öne çıkan renkler arasında. Chino pantolonlar, jeanler ve hatta bazı casual takım kombinleriyle kullanılabilir. Bu ayakkabıları seçerken taban kalitesine ve dikiş detaylarına özellikle dikkat edilmeli.