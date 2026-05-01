Şıklığın yeni kodu: Bilinçli seçimler

Yeni sezon erkek modası, trendlerin peşinden gitmek yerine doğru parçalarla kurulan bir stil anlayışını öne çıkarıyor. İşlevsellik, kalite ve çok yönlülük, gardırobu güçlendiren en temel kriterlere dönüşürken, az ama doğru seçimler uzun vadeli şıklığın anahtarı haline geliyor.

Şıklığın yeni kodu: Bilinçli seçimler

Mustafa YALÇIN
mustafaylc@gmail.com

Erkek stilinde yeni dönem, gösterişten çok denge­yi önemsiyor. Mesele sadece iyi görünmek değil. Günlük kulla­nımdan özel anlara kadar farklı senaryolara adapte olabilen ta­sarımlar, stilin omurgasını oluş­turuyor. Bu, gardırobu kalabalık­laştırmak yerine sadeleştirirken, her parçayı daha anlamlı kılıyor. Çünkü gerçek şıklık, doğru se­çimlerle kurulan bir bütünlükten doğuyor.

Yeni sezon alışverişinde dikkat edilmesi gerekenlerin başında işlevsellik geliyor. Bir parçayı sa­tın almadan önce kendine şu so­ruyu sormak önemli: “Bunu ger­çekten nerede ve nasıl kullanaca­ğım?” Sadece vitrinde etkileyici duran bir ürün, günlük hayatta yeterince kombinlenemiyorsa dolapta unutulmaya mahkûm olur. Bu yüzden çok yönlü, farklı kombinlere uyum sağlayabilen ve mevsim geçişlerinde de kul­lanılabilen parçalar öncelikli ol­malı. Kalite konusu da önemli. Kumaş yapısı, dikiş kalitesi ve ürünün dayanıklılığı, uzun vade­de stilin sürdürülebilirliğini be­lirler. Özellikle erkek modasın­da zamansız parçalar ön planda olduğu için, bir ürünü birkaç se­zon boyunca kullanabilmek bü­yük avantaj. Ucuz ama dayanık­sız ürünler yerine, biraz daha ya­tırım yaparak kaliteli seçimler yapmak her zaman daha akıllıca.

Jean ceket: Sezonun güçlü oyuncusu

Jean ceket, yeni sezonun en güçlü oyuncularından biri. Üste­lik hem spor hem de smart-casu­al kombinlerde rahatlıkla kulla­nılabiliyor. Tişörtle kombinlen­diğinde günlük, gömlekle birlikte daha derli toplu bir stil yaratır. Açık mavi tonlar bahar için da­ha ferah bir hava katarken, koyu indigo tonları daha sofistikedir.

Spor ayakkabılar: Günlük stilin anahtar parçası

Spor ayakkabılar günlük stilin vazgeçilmez bir parçası. Yeni se­zonda sade ve minimal tasarımlar öne çıkıyor. Beyaz, bej ve pastel tonlar hem kolay kombinlenebi­lir hem de temiz bir görünüm su­nar. Spor ayakkabı seçerken sa­dece tasarım değil, konfor da ön planda tutulmalı. Taban yapısı, ayağı desteklemesi ve nefes alabi­lirlik gibi detaylar önemli. Kolay temizlenebilir malzemelerden yapılmış modeller, uzun süre ilk günkü görünümü korumaya yar­dımcı olur.

Nubuk: Sessiz ama etkilibir stil

Klasik ve karakterli bir seçenek olan nubuk ayakkabılar ise stiline sofistike bir dokunuş katmak iste­yenler için ideal. Nubuk, süete göre daha dayanıklı bir yapıya sahip ol­sa da bakım konusunda hassasiyet ister. Bu yüzden satın alırken suya ve lekeye karşı koruyucu ürünler­le birlikte düşünmek gerekir. Açık kahve, taba ve gri tonları yeni se­zonda öne çıkan renkler arasında. Chino pantolonlar, jeanler ve hat­ta bazı casual takım kombinleriyle kullanılabilir. Bu ayakkabıları se­çerken taban kalitesine ve dikiş de­taylarına özellikle dikkat edilmeli.

