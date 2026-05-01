Savaş sporu da vurdu

Tenisin milyonları tehlikede

İran saldırısından hemen etkilenen spor dallarından biri de tenis oldu. Karşılıklı bombardımanlar sürerken erkek tenisçiler Birleşik Arap Emirlikleri’nin Füceyre kentindeki ATP turnuvasında raket sallıyordu. Japon Matsuoka ve Beyaz Rus Ostapenkov maç sırasında sığınağa kaçtılar. Turnuvanın kalanı iptal edildi. Her yıl ekim ayında düzenlenen 13,5 milyon dolarlık gösteri turnuvası Six Kings Slam’in durumu hâlâ belirsiz. Ayrıca, Suudi Arabistan 2028’den itibaren erkeklerde yeni bir Masters serisi düzenleyecek. Tenis takvimindeki 10’uncu Masters turnuvası olacak bu etkinliğin toplam para ödülünün 8 ila 10 milyon dolar olması bekleniyor. Savaş sebebiyle planda aksama olur mu göreceğiz.

Boksörlerin cebine dokunacak

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı profesyonel boksun da başkenti haline getirme planı bu yıla kadar hız kesmeden ilerliyordu. Savaşla beraber planlarda aksama oldu elbette. İki yıl Riyad Boks Sezonu dövüşlerinde Tyson Fury 80 milyon dolar, Oleksandr Usyk 38 milyon dolar kazanmıştı mesela. Geçen yıl Ryan Garcia 20 milyon dolar almıştı. 2026’nın dövüş programı açıklanmadı. İptal olasılığı da yüksek. Yine Professional Fighters League’in MENA 9 turnuvası Suudi Arabistan’ın El Hubar şehrinden Dubai’ye kaydırıldı. Yine UFC serisinin temmuz ayında Abu Dabi’ye dönmesi bekleniyordu ama güvenlik durumuna göre erteleme olabilir.

Yıldızlar ne yapacak?

Futbol da savaştan olumsuz etkilendi. Öncelikle 27 Mart’ta Doha’da oynanması beklenen İspanya ile Arjantin arasındaki ‘Finalissima’ maçı tamamen iptal edildi. Ama asıl soru işareti Suudi Arabistan Pro Ligi’yle ilgili. 2016’dan bu yana dünya yıldızı futbolcuları bu lige getirmek için 3,5 milyar dolarlık transfer harcaması yaptılar. Başta Cristiano ve Benzema’ya olmak üzere verdikleri astronomik ücretler de cabası. Lig maçları bir şekilde oynanıyor. Ancak, güvenlik endişesi sebebiyle büyük yıldızların ülkeden ayrılması ve yenilerinin gelmekten vazgeçmesi riski sürüyor. Mesela Mo Salah’ın Liverpool’dan sonra yeni adresi bir Suud kulübü olabilirdi. Şimdi buna emin olmak zor…

F1’e 200 milyon dolarlık darbe

28 Şubat’tan beri Formula 1 dünyası tam anlamıyla teyakkuzda. Çünkü 2026’daki takvimindeki 24 yarışın dördü bölgedeydi. İlk ikisi yani 12 Nisan’daki Bahreyn Grand-Prix’si ve 19 Nisan’daki Suudi Arabistan Grand-Prix’si tamamen iptal edildi. Guggenheim Partners’ın analiz raporuna göre bu iki yarışın iptali Formula 1 için yaklaşık 190-200 milyon dolar gelir kaybına yol açacak. Suudi Arabistan’ın yıllık 65 milyon, Bahreyn’in 60 milyon dolar ödediği yarış promosyon bedelinin akıbeti de meçhul. Kasımdaki Katar ve Abu Dabi Grand Prix’lerinin durumuysa şartlara göre belli olacak.

Devri duraklama

Henüz bu savaş meselesi olmadan spor yatırımlarında duraklama devrine girmişti Suudi Arabistan. Mesela 2029’daki Asya Kış Oyunları ev sahipliğinden çekilmişlerdi. Oyunları Kazakistan devraldı. Keza Suudi Arabistan'ın devlet varlık fonu PIF, 5 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı profesyonel golf turu LIV Golf’ten ciddi ciddi geri çekilmeyi düşünüyor. LIV Golf’ün ayda 10 milyon dolar zarar ettiği tahmin ediliyor. Bu karar muhtemelen savaştan önce alındı ama sonuçlarını çabuklaştırabilir

50 milyarlık yatırımda tasarruf

Suudi Arabistan, aynı zamanda 2034 FIFA Dünya Kupası’nın ev sahibi. Riyad, Cidde, El Huber, Abhe ve Neom şehirlerindeki 11’i yeni toplam 15 stadyumun toplam maliyetinin 50 milyar doları bulabileceği söyleniyordu. Ancak, The Guardian gazetesinin geçen yılki haberine göre petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak PIF, birçok mimarlık firmasından maliyetleri yüzde 25 oranında düşürmelerini istedi. Elbette kupaya daha sekiz buçuk yıl var. Ama bölgedeki istikrarsızlık işlerin iyice yavaşlamasına yol açabilir.

Pistte alarm zilleri

Savaştan olumsuz etkilenen tek mekanik spor Formula 1 değil. MotoGP’nin 12 Nisan’daki Katara ayağı şimdilik ertelendi. Yeni tarih 8 Kasım ama çatışma devam ederse iptal kaçınılmaz olacak. Yine World Endurance Championship’in mart ayındaki Katar ayağı da mecburen yıl sonuna ertelendi.