Dört şehirde film ekimi vakti

MELTEM KERRAR

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Paribu sponsorluğunda düzenlenen Filmekimi, bu yıl da sezonun beklenen filmlerini sinemaseverlerle buluşturuyor. Bugün başlayan gösterimler, 18 Ekim’e dek Atlas 1948, City’s CineWAM Nişantaşı, Kadıköy Sineması ve Paribu Art’ta gerçekleştirilecek. Bu yıl İstanbul dışında üç şehre yayılan program, 15-18 Ekim’de Ankara, 22-25 Ekim’de İzmir ve bu yıl ilk kez Filmekimi’ne dahil olan Mersin’de sinemaseverlerle buluşacak. 2026 İstanbul Film Festivali’nde ödül kazanan dört film de İstanbul dışındaki gösterimlerde ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi kazanan Cristian Mungiu imzalı Fjord’un da yer aldığı Filmekimi’nde bu yıl, Pedro Almodóvar, Lee Chang-dong, Asghar Farhadi, Ryûsuke Hamaguchi, Hirokazu Kore-eda, James Gray, László Nemes, Paweł Pawlikowski, Gregg Araki, Andrew Haigh, Martin McDonagh, Werner Herzog, Jean-Pierre Jeunet ve Taika Waititi gibi yönetmenlerin yeni filmleri seyirciyle buluşacak.

Cannes seçkisi

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi kazanan Cristian Mungiu imzalı “Fjord”, Filmekimi programının öne çıkan filmleri arasında. Mungiu “4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün” ile kazandığı ilk Altın Palmiye’den 19 yıl sonra ikinci kez Cannes’ın büyük ödülüne değer görüldü. Sebastian Stan ile Renate Reinsve’nin başrollerini paylaştığı film, Romanya’dan Norveç’e göç ederek fiyortlarda ücra bir köye yerleşen ve çocuklarına şiddet uygulamakla suçlanan bir çiftin hikâyesini anlatıyor. Cannes’da En İyi Yönetmen Ödülü’nü paylaşan Paweł Pawlikowski imzalı “Ata Yurdu / Fatherland”, Emmanuel Macchia ile Valentin Campagne’a En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandıran Lukas Dhont imzalı “Coward” ve Virginie Efira ile Tao Okamoto’ya En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü getiren Ryûsuke Hamaguchi imzalı “Birdenbire / All of a Sudden” da Filmekimi’nde gösterilecek. Cannes’da Jüri Ödülü’nü kazanan Valeska Grisebach imzalı “Düşlenen Macera / The Dreamed Adventure”, Belirli Bir Bakış bölümünün En İyi Film Ödülü’nün sahibi Sandra Wollner imzalı “Her Defa / Everytime” ve Belirli Bir Bakış Özel Jüri Ödülü’nü kazanan Louis Clichy imzalı canlandırma filmi “Demir Çocuk / Iron Boy” ve Cannes Film Festivali’nin açılış filmi, Le Figaro gazetesi tarafından “yılın en iyi romantik komedisi” olarak övülen, Pierre Salvadori’nin “Aşkın Elektriği / The Electric Kiss” de programda.

Ustaların yeni filmleri

Bu yıl da dünya sinemasının tanınmış yönetmenlerinin merakla beklenen yeni filmlerini izleyiciyle buluşturuyor. Pedro Almodóvar’ın Cannes’da Altın Palmiye için yarışan film içinde film anlatısı “Buruk Noel / Bitter Christmas”ının yanı sıra, Asghar Farhadi, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel ve Pierre Niney’i bir araya getiren “Kesişen Hayatlar / Parallel Tales” dikkat çeken filmler arasında. Dört yıllık aranın ardından yeni filmiyle sinemaya dönen James Gray ise Adam Driver, Scarlett Johansson ve Miles Teller’ın rol aldığı “Kâğıttan Kaplan / Paper Tiger” ile Filmekimi’nde. László Nemes, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız direnişinin simge isimlerinden Jean Moulin’in son günlerine odaklanan, Gilles Lellouche ve Lars Eidinger’in rol aldığı “Direniş / Moulin” ile programda. The Wailing / Kara Büyü’den on yıl sonra yeni filmiyle sinemaya dönen Na Hong-jin ise, Cannes’da prömiyerini yapan “Hope” ile bilimkurgu, aksiyon ve gerilimi bir araya getiriyor. Gregg Araki “Seni İstiyorum / I Want Your Sex” ile; Anton Corbijn Helen Mirren ve Alden Ehrenreich’ın rol aldığı Toronto’da prömiyer yapan polisiye komedisi “Cinayet Kitabı / A Talent for Murder” ile, Andrew Haigh, “All of Us Strangers”dan sonra beklenen filmi “Uzun Bir Kış / A Long Winter” ile programda yer alıyor. Werner Herzog’un Rooney ve Kate Mara'nın ikizleri canlandırdığı ve Venedik’te prömiyerini yapan son filmi “Bucking Fastard”, Amélie’nin yönetmeni Jean-Pierre Jeunet’nin Violette, Martin McDonagh’ın “Banshees of Inisherin”den bu yana merakla beklenen ve John Malkovich’e Venedik’te En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getiren, Sam Rockwell, Steve Buscemi ve Tom Waits’i bir araya getiren casus filmi “Vahşi At Dokuz / Wild Horse Nine” da seçkide yer alıyor.

Venedik’te prömiyer yapıp dört ödül kazanan NAZA, aktivist gazeteciler Yuval Abraham ile Rachel Szor’un İsrail’in Gazze’de Filistinli sivilleri öldürmesinin ardındaki hesaplı sistematiği inceleyen bir belgesel. Lee Chang-dong, Venedik’te dört ödül kazanan manga uyarlaması Look Back ile, Barthélémy Grossmann ise Kiefer Sutherland ve Al Pacino’yu karşı karşıya getirdiği mafya filmi Father Joe ile programda yer alıyor. Altın Aslan için yarışan, Robert Pattinson’ın performansıyla Oscar adaylığı konuşulan Lance Oppenheim imzalı “Primetime” ve Venedik’te En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanan Stéphane Brizé’nin çarpıcı kurumsal dünyaya eleştirel bir bakış getireni “Örnek Asker / A Good Little Soldier” filmi de Filmekimi seçkisinde yer alıyor.