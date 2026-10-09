Saraybosna’da ‘Rumeli’de Osmanlı izleri’ sergisi

Hamide HANGÜL

Minyatür sanatçısı Gülçin Anmaç’ın Balkan coğrafyasında Osmanlı eserlerini tarihî kaynaklar doğrultusunda yorumladığı 35 eserden oluşan ve Saraybosna’da İslam Kültür ve Sanat Müzesi, Gazi Hüsrev Bey Hanikah’ında açılan sergi yoğun ilgiyle karşılandı. Serginin açılışına katılan Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, serginin Saraybosna’da açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanatçı Gülçin Anmaç’ı tebrik etti. Açılış programına Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü ve Bosna Hersek İslam Birliği de destek verdi. Sergi, camilerden köprülere, medreselerden çarşılara kadar pek çok dini ve sivil mimari örneği Osmanlı eserini minyatür sanatıyla görünür kılıyor. Balkan coğrafyasındaki 11 ülke ve 29 şehirden seçilen eserler, yalnızca mimari birer yapı olarak değil, şehirlerin ruhunu ve hafızasını taşıyan anlatılar olarak da ele alınıyor. Sergi, mimari izleri eserlere yansıtıyor.

‘Mimari dokuyu, şehrin hafızasını yansıtıyor’

Serginin açılış töreninde konuşan Kuveyt Türk İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Semih Sel, kültürel mirasın gelenekten geleceğe aktarılmasını önemli bir sorumluluk alanı kabul ettiklerini belirtti. Bu kapsamda Türk-İslam sanatlarını destekleyen projelere odaklanarak, geleneksel sanatları ve tarihi yaşatmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Sel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sergi, yüzyıllar boyunca Osmanlı’nın adaletle, ilimle, irfanla inşa ettiği Rumeli coğrafyasında kimi zaman unutulmaya yüz tutan kimi zaman görünürlüğü kaybolan mimari dokuyu, şehir yaşamının izlerini minyatür sanatı aracılığıyla bizlere aktarıyor. Eserlerin her biri, titiz araştırmalar ve minyatür sanatının ince işçiliği sonucu ortaya çıktı. Bu sergi kültür-sanatta geçmişimize sahip çıkma ve onu geleceğe taşımadaki kararlılığımızın bir yansıması.”

Mostar Köprüsü’nden Priştine’ye

Sergide Kuzey Makedonya’daki Kalkandelen Alaca Camii, Manastır, Saat Kulesi, Yeni Camii; Bulgaristan, Filibe’deki Ulu Cami ve Osmanlı Konakları; Kosova, Priştine’den Fatih Camii ve Saat Kulesi, Bosna Hersek’teki Mostar Köprüsü, Başçarşı, Sebil, Bedesten, Ferhad Bey Camii, Gazi Hüsrev Bey Camii, Poçitel / Kale, Şişman İbrahim Paşa Camii ve Şehir Dokusu gibi Rumeli coğrafyasında Osmanlı izleri taşıyan çok sayıda mimari eser yer alıyor.