"Oyuncunun her istediğine evet diyemeyiz"

Takımdaki önemli bir futbolcu geçen hafta kilo mu verdi? Meğerse eşi seyahatte olduğundan yemek yapacak kimsesi yokmuş. Hemen öğünleri organize ediliyor. Bir diğer futbolcunu eşi yalnızlıktan mı yakınıyor? Çare belli. Aynı dili konuşan diğer oyuncu eşleriyle tanıştırılıp yemekte buluşturuluyor, sonra da alışverişe yollanıyor.

Tüm bunlar futbol kulüplerindeki oyuncu destek hizmetleri (player care) biriminin çözdüğü saha dışı sorunlardan bazıları. Başta İngiltere Premier Lig olmak üzere futbol kulüpleri bu departmanlarını oluşturuyor, oyuncuların uyum sorunlarını en baştan çözüyor. Tüm bunları İngiltere’de Player Care Group şirketinin kurucusu ve bu sektörün öncü isimlerinden Hugo Scheckter (36) ile konuştuk. 2013’ten sırasıyla Indy Eleven, Southampton, West Ham ve Brentford’da görev yapmış Scheckter ‘oyuncu desteği’nin inceliklerini anlattı.

2013’ten beri oyuncu destek ve bakım (player care) alanında çalışıyorsunuz. Eminim bu alan son 10-15 yılda büyük bir değişim geçirmiştir. Şu anda bir oyuncu destek biriminin temel faaliyetleri nelerdir?

Aslında bu durum kulüpten kulübe büyük farklılık gösteriyor. Premier Lig'de bile kulüplerin bu konudaki uygulamaları arasında çok geniş bir yelpaze var. En kapsamlı oyuncu destek departmanları; dil, aile desteği, operasyonlar, yaşam becerileri veya ruh sağlığı gibi alanlarda uzmanlardan oluşan çok disiplinli ekiplere sahip olabiliyor. Ev ve araç bulmak gibi işin operasyonel konular nispeten kolay çözülebilen meseleler.

Bence asıl önemli olan kültürel farklılıklar veya insanların zorlandığı hava durumu gibi konular. Ayrıca, daha küçük bir ligden daha büyük bir lige geldiğinizde, o tür bir medya ilgisiyle başa çıkmak zor. Sonuç olarak, sıklıkla büyük bir yalnızlık ve izolasyon hissederler. İşte ‘oyuncu desteği’ birimi, oyuncuların futbola odaklanabilmelerini sağlamak adına bu tür etkenlerin yarattığı zorlukları mümkün olduğunca hafifletmeye çalışır.

Transfer edilen oyuncuların, yeni kulüplerine ve yeni şehirlerine uyum sağlama süreçlerinde mutlaka birkaç kritik an olmalı değil mi?

Bence ilk kritik an, genellikle henüz imza atmadan önceki aşamadır. İyi bir ‘oyuncu destek’ yaklaşımı ya da daha doğrusu iyi bir kulüp bu süreci de transfer görüşmelerine dahil eder. Çünkü bazı oyuncular sadece paranın en yüksek olduğu yere veya en iyi takıma gitmeyi tercih edebilir. Ancak pek çok oyuncunun partneri, çocukları ve aileleri vardır. Onlar şehrin nasıl bir yer olduğunu ve orada yaşamanın nasıl olacağını bilmek isterler.

Birçoğu yurt dışından gelir; belki Londra'yı bilirler ama İngiltere'deki daha küçük kasabaların veya dünyanın diğer bölgelerindeki yerlerin nasıl olduğunu bilemeyebilirler. Bu yüzden ‘Oyuncu Destek’ birimi olarak yapmaya çalıştığımız şey, “Bu kulübe gelirseniz hayatınız böyle olacak,” mesajını vermektir.

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Acil bir ihtiyaç anında, sizin ve ekibinizin günün her saati müdahaleye hazır olduğunuzu biliyorum. Gecenin bir yarısı yardımınıza ne sıklıkla ihtiyaç duyuluyor?

Açıkçası, bunun mümkün olduğunca az olmasını umuyorum. Eskiden kulüplerde çalıştığım dönemde bu tür durumlar yılda belki dört veya beş kez yaşanıyordu. İşte o anlar, kurulan ilişkinin kaderini belirleyebiliyor. Çünkü bir oyuncu panik içindeyse; örneğin bir trafik kazası geçirmişse veya evi soyulmuşsa genellikle büyük bir huzursuzluk ve tedirginlik yaşar. Bu yüzden benim için, alınabilecek en önemli telefonlar o anlarda gelenlerdir.

Tabii bir de işin oyuncuları neyin acil durum sayılıp neyin sayılmayacağı konusunda eğitme boyutu var. Daha önce, sırf park cezasını ödemeyi unuttuğu için beni gece saat 3'te arayan oyuncular olmuştu. Ben de onlara, “Bu bir acil durum değil, beni bu saatte arayamazsın,” diyerek yeri geldiğinde sert çıkar, tavrımı net koyardım. Bence iyi bir oyuncu destek sorumlusu, oyuncunun her istediğine “evet” diyen kişi değildir. Önemli olan onlara rehberlik etmek ve destek olmaktır.

Player Care Group şirketinizle şu anda kaç kulübe bu alanda danışmanlık veriyorsunuz?

Genellikle üç ila beş kulüple çalışıyoruz. Hangi kulüpler olduklarını açıklamıyoruz. Ayrıca, UEFA'da oyuncu refahı (player welfare) sorumlusuyum. Yani bu alandaki çalışmaları onlar adına yürütüyoruz ve eğitimler veriyoruz.

Kulüplere gittiğimde yaklaşımımı oldukça esnek tutuyorum; çünkü önce mevcut sorunları görmem gerekiyor. 170 farklı ‘oyuncu bakım standardı’ndan oluşan bir set hazırladık. Bu sayede bir kulübü inceleyip “Şu alanlarda ciddi sıkıntılar yaşıyorsunuz” diyebiliyorum. Bazı kulüpler sadece standartlarımıza erişip süreci kendi başlarına yönetiyor, bazılarıyla ise daha bire bir ve uygulamalı çalışmalar yürütüyoruz.

Amacım, altı ay gibi bir sürede etkili bir çalışma yürütüp personeli eğitmek ve ardından süreci onlara devretmek. Çünkü eğer iki yıl boyunca bir danışmana ihtiyaç duyuyorlarsa, işimi tam anlamıyla iyi yapmıyorum demektir.

Yıllık 200 bin sterlin

“Premier Lig'de şu anda üç kişilik bir ‘oyuncu destek birimi’ kurmanın maliyeti, sezon başına maliyetinin kabaca 200 bin sterlin civarında olduğunu tahmin ediyorum. Varsayımım şöyle: Yıllık 100 bin sterlin maaş alan bir bölüm yöneticisi ve onun altında 50 bin veya 40 bin sterlin maaş alan iki asistan ile bunlara ek bir bütçe. Burada amaç kulüplere, oyuncuların piyasa değerleri ve aylık maaşları düşünüldüğünde bu işin aslında pahalı olmadığını göstermek.

Mutlu partner mutlu yuva

Aslında oyunun pek de kıymeti bilinmeyen bir yönü var: Özellikle Premier Lig seviyesinde eşler veya partnerler genellikle çalışmaz. Bu yüzden sık sık evde veya herkesi tanımadıkları bir çevrede yalnız kalabilirler. Sanırım artık biraz daha kapsayıcı olması adına ‘mutlu partner, mutlu yuva’ diyoruz. Bu doğru bir yaklaşım.

Çünkü kulüpte mutlu olup da partneri “Bu kuş uçmaz kervan geçmez yerde üç yıl geçirdim. Arkadaşım yok, ailem yok, yapacak hiçbir şeyim yok. Londra'ya, Milano'ya, Paris'e ya da her neresiyse oraya taşınmak istiyorum” diyen oyuncular gördük. Biz de kulüplere uzman aile destek personeli almaları noktasında yardımcı oluyoruz. Partnerlere ve çocuklara yönelik programlar hazırlıyoruz.