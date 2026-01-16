Erling Haaland: Gol ve para canavarı

Bu sezon her yerde izliyoruz Erling Haaland’ı. Norveçli golcü, bir yandan İngiltere Premier League’de takımı Manc­hester City’yi sırtlıyor ve şampi­yonluk yarışında tutuyor, Norveç Milli Takımı’yla Dünya Kupası’n­da hazırlanıyor. Bir yandan da, üç ay evvel açtığı YouTube kanalı için çektiği birbirinden eğlenceli vide­olar milyonlarca kişi tarafından iz­leniyor. De Bruyne’nin ayrılması ve Salah’ın gözde düşmesiyle hali­hazırda ona Premier League’in en büyük yıldızı desek çok abartmış olmayız.

Aslında geçen sezona da böyle başlamıştı Haaland. İlk beş hafta ligde 10 gol atmıştı. Yeni bir rekor sözü dolaşıyordu. Hatta beşinci haftada Arsenal kalesini boş geç­meyince City formasıyla 100’üncü kariyer golüne ulaştı. Sonra bir du­raklama dönemine girdi. Birkaç ay gol kısırlığı çekti. Takım da zaten iyi gitmiyordu. Ama bu bile Man­chester City’yi ona yeni bir sözleş­me önermekten alıkoymadı. Uzun süren görüşmelerden sonra geçen yıl ocak ayında ortasında taraf­lar masaya oturdu ve Norveçli’yi 2034’e kadar Manchester’da tuta­cak yeni sözleşmeye imzalar atıldı. Artık, Real Madrid ya da başka bir takımdan gelecek teklif uzun bir süre için bertaraf edilmişti.

Bu kadar başarılı ve göz önün­de olunca kazancın artmaması da mümkün değil tabii. İngiliz Daily Mail gazetesinin iddiasına göre Haaland, Manchester City’den bir sezonda yaklaşık 44 milyon ster­lin (50 milyon euro) kazanıyor. Bu­nun 26 milyon sterlinlik kısmı ta­ban ücret, 18 milyonluk kısmı da primlerden oluşuyor. Premier Le­ague’de açık ara en yüksek ücret alan futbolcu. The Sun gazetesi de 2023’te Nike ile yaptığı anlaşma­dan yılda 20 milyon sterlin kaza­nacağını yazmıştı.

Hem aile hem ekip var

Sportico sitesinin bu hafta açıkladığı rakamlara göre Haa­land dünyanın en çok para kaza­nan sporcuları listesinde de tır­manmaya devam ediyor. Norveç­li golcü toplam 77,9 milyon dolar gelirle dünyanın en çok kazanan 18’inci sporcusu. Bunun 26 mil­yon dolarlık kısmı da saha dışı ge­lirlerden geldi. Nike dışında bi­lumum Norveç markalarıyla an­laşması olduğunu, ünlü mobil oyuncu Clash of Clans’a ken­di karakteriyle dahil olduğunu da hatırlatalım. Hele 2026 gi­bi bir Dünya Kupası yılında şöhretinin ABD tarafında da pekişeceğini tahmin et­mek zor değil.

Haaland’ın sahada ve saha dışında kat ettiği yolda el­bette ailesinin ve ekibinin ilmek ilmek ördüğü planın payı büyük. Başta eski bir PL oyuncusu olan babası Alf-Inge olmak üzere ya­kım çevresindekiler Haaland’ın hem futbolcu hem de marka olarak gelişimini sürdürmesini sağlıyor­lar. Mesela ünlü oyuncu menaje­ri Raiola’nın vefatından sonra bu görevi üstlenen avukat Rafaela Pi­menta futbol dünyasının en etki­li kadınlarından birisi. Üç yıl önce Fransız Telefoot programına ko­nuşurken Haaland için “1 milyar euroluk” oyuncu tanımlaması ya­pıp bunu şöyle açıklamıştı: “Yaşı, kalitesi ve davranış tarzıyla bu de­ğeri hak ediyor. Çünkü o geleceği temsil ediyor.”

Pimenta aynı zamanda bu sevi­yede bir futbolcunun nasıl yaşa­ması gerektiğini de tarif etmişti aynı programda: “Bugün futbolcu­lar aynı zamanda bir atlet. Eski­den her futbolcu idmanını yapar evine giderdi. Bu yeterliydi. Şim­di atletik gelişim kulüpteki çalış­mayla sınırlı kalamaz. Bunun hari­cinde fizyoterapistler, çeşitli alet­lerle yaptıkları ilave çalışma var. Aşçıları var. Ama bunların futbol­cu için bir işe dönüşmemesi la­zım. Senin işin futbolculuk. Sa­hada yaptıklarınla influencer ola­caksın. Ve de bunları yönetecek bir ekip lazım.”

Pimenta ve baba Haaland bu ekibin en tepesinde yer alıyor. On­ları haricinde ekipte bir mali işler danışmanı, bir idari işler amiri, biyomekanik uzmanı bir bireysel antrenör de var. Ayrıca, Manches­ter City’nin maaşlı fizyoterapisti Mario Pafundi neredeyse 365 gün onunla beraber. Tıpkı zamanın­da Barcelona’nın Messi’yle yaptı­ğı gibi City de en büyük yıldızının bedensel açıdan her zaman hazır ve sakatlıktan her daim uzak ol­masını amaçladığı için bu yöntem seçilmiş…

Şu anda Premier League’in en büyük yıldızı

Jordan Campbell /The Athletic spor yazarı

Öncelikle, Haaland'ı şu an­da Premier Lig'in yüzü olan oyuncu olarak görüyor musunuz?

Bence şu anda öyle. Öncelik­le çok başarılı bir takımın parça­sı: Üst üste dört şampiyonluk, Pre­mier Lig tarihinde bunu daha ön­ce kimse yapmamıştı. Bence Kevin De Bruyne ayrıldığı anda da Manc­hester City'nin poster çocuğu oldu. Geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası için ABD’ye gittiğimde, ona göste­rilen ilgiyi görünce bu durum daha da belirginleşti benim için. Orada açıkça büyük bir yıldızdı. Ve bu bi­raz şaşırtıcıydı çünkü Manches­ter City'nin neredeyse Liverpool veya Manchester United gibi bir marka haline geldiğini görebili­yorsunuz. Haaland da oyun tarzı ve Viking görünümüyle neredeyse bir süper kahraman gibi. Premier Lig’de geçen yıl Liverpool kazan­dığı için belki hâlâ Salah ön plan­daydı. Bu sezonsa Premier Lig'de muhtemelen en büyük bireysel yıl­dız Haaland.

Geçen yıl dokuz yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Premier Lig'de bu kadar uzun süre ka­lacağını düşünüyor musunuz?

Bunu bilmek zor. Daha neredey­se on yıl var. Ama bence Alan She­arer'ın Premier Lig gol rekorunu kırmayı hedefliyor. Bunu başarır­sa, İngiliz futbolunun gördüğü en büyük golcü olacak. Yani, bu söz­leşme ona bunu yapma şansı veri­yor. Bir gün Real Madrid'e trans­fere olabileceğini düşünüyor mu­yum? Buna şaşırmam çünkü her büyük oyuncu için Real Madrid bir cazibeye sahiptir. Ama önümüzde­ki birkaç yıl içinde bunun olacağı­nı düşünmüyorum. Ama dediğim gibi, Pep Guardiola bu sezonun so­nunda, ya da gelecek sezonun so­nunda ayrılırsa Haaland da buna göre karar alabilir.

Primler dahil olmak üzere sezon başına yaklaşık 45 mil­yon sterlin kazanıyor. Sahada ve saha dışında yaptığı katkılar sayesinde bu sözleşmeyi hak ettiğine inanıyor musunuz?

Tam olarak hangi maddelerin ol­duğunu bilmiyorum, ama Haaland çok üst düzeyde bir oyuncu. Ben­ce herkes onun özellikle ne kadar golcü bir oyuncu olduğunu söyle­yecektir. Dünyanın en iyi beş, on oyuncusu arasında yer almayı faz­lasıyla hak ediyor. Bu yüzden, bu kadar gol atan, Premier Lig'de 100 gole en hızlı ulaşmış bir oyuncu­nun bu kadar yüksek bir maaş al­ması doğal. Bence bu tamamen adil.

2025 yılında dünyanın en çok kazanan sporcuları

(milyon dolar)

Cristiano Ronaldo: 260

Canelo Alvarez: 137

Lionel Messi: 130

Juan Soto: 129

LeBron James: 128

Karim Benzema: 115

Steph Curry: 105

Shohei Ohtani: 102

Kevin Durant: 101

Erling Haaland: 78 (Kaynak: Forbes.com)