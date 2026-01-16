Erling Haaland: Gol ve para canavarı
Golcü, yıldız, güçlü, hırslı, komik, Viking… Bunların hepsi Erling Haaland’ı tanımlayan sıfatlar… Norveçli yıldız futbolcu ailesinin ve ekibinin katkısıyla kurduğu kariyerini hem kulübünde hem milli takımda başarıyla sürdürürken aynı zamanda da dünyanın en fazla para kazanan futbolcularından biri…
Bu sezon her yerde izliyoruz Erling Haaland’ı. Norveçli golcü, bir yandan İngiltere Premier League’de takımı Manchester City’yi sırtlıyor ve şampiyonluk yarışında tutuyor, Norveç Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda hazırlanıyor. Bir yandan da, üç ay evvel açtığı YouTube kanalı için çektiği birbirinden eğlenceli videolar milyonlarca kişi tarafından izleniyor. De Bruyne’nin ayrılması ve Salah’ın gözde düşmesiyle halihazırda ona Premier League’in en büyük yıldızı desek çok abartmış olmayız.
Aslında geçen sezona da böyle başlamıştı Haaland. İlk beş hafta ligde 10 gol atmıştı. Yeni bir rekor sözü dolaşıyordu. Hatta beşinci haftada Arsenal kalesini boş geçmeyince City formasıyla 100’üncü kariyer golüne ulaştı. Sonra bir duraklama dönemine girdi. Birkaç ay gol kısırlığı çekti. Takım da zaten iyi gitmiyordu. Ama bu bile Manchester City’yi ona yeni bir sözleşme önermekten alıkoymadı. Uzun süren görüşmelerden sonra geçen yıl ocak ayında ortasında taraflar masaya oturdu ve Norveçli’yi 2034’e kadar Manchester’da tutacak yeni sözleşmeye imzalar atıldı. Artık, Real Madrid ya da başka bir takımdan gelecek teklif uzun bir süre için bertaraf edilmişti.
Bu kadar başarılı ve göz önünde olunca kazancın artmaması da mümkün değil tabii. İngiliz Daily Mail gazetesinin iddiasına göre Haaland, Manchester City’den bir sezonda yaklaşık 44 milyon sterlin (50 milyon euro) kazanıyor. Bunun 26 milyon sterlinlik kısmı taban ücret, 18 milyonluk kısmı da primlerden oluşuyor. Premier League’de açık ara en yüksek ücret alan futbolcu. The Sun gazetesi de 2023’te Nike ile yaptığı anlaşmadan yılda 20 milyon sterlin kazanacağını yazmıştı.
Hem aile hem ekip var
Sportico sitesinin bu hafta açıkladığı rakamlara göre Haaland dünyanın en çok para kazanan sporcuları listesinde de tırmanmaya devam ediyor. Norveçli golcü toplam 77,9 milyon dolar gelirle dünyanın en çok kazanan 18’inci sporcusu. Bunun 26 milyon dolarlık kısmı da saha dışı gelirlerden geldi. Nike dışında bilumum Norveç markalarıyla anlaşması olduğunu, ünlü mobil oyuncu Clash of Clans’a kendi karakteriyle dahil olduğunu da hatırlatalım. Hele 2026 gibi bir Dünya Kupası yılında şöhretinin ABD tarafında da pekişeceğini tahmin etmek zor değil.
Haaland’ın sahada ve saha dışında kat ettiği yolda elbette ailesinin ve ekibinin ilmek ilmek ördüğü planın payı büyük. Başta eski bir PL oyuncusu olan babası Alf-Inge olmak üzere yakım çevresindekiler Haaland’ın hem futbolcu hem de marka olarak gelişimini sürdürmesini sağlıyorlar. Mesela ünlü oyuncu menajeri Raiola’nın vefatından sonra bu görevi üstlenen avukat Rafaela Pimenta futbol dünyasının en etkili kadınlarından birisi. Üç yıl önce Fransız Telefoot programına konuşurken Haaland için “1 milyar euroluk” oyuncu tanımlaması yapıp bunu şöyle açıklamıştı: “Yaşı, kalitesi ve davranış tarzıyla bu değeri hak ediyor. Çünkü o geleceği temsil ediyor.”
Pimenta aynı zamanda bu seviyede bir futbolcunun nasıl yaşaması gerektiğini de tarif etmişti aynı programda: “Bugün futbolcular aynı zamanda bir atlet. Eskiden her futbolcu idmanını yapar evine giderdi. Bu yeterliydi. Şimdi atletik gelişim kulüpteki çalışmayla sınırlı kalamaz. Bunun haricinde fizyoterapistler, çeşitli aletlerle yaptıkları ilave çalışma var. Aşçıları var. Ama bunların futbolcu için bir işe dönüşmemesi lazım. Senin işin futbolculuk. Sahada yaptıklarınla influencer olacaksın. Ve de bunları yönetecek bir ekip lazım.”
Pimenta ve baba Haaland bu ekibin en tepesinde yer alıyor. Onları haricinde ekipte bir mali işler danışmanı, bir idari işler amiri, biyomekanik uzmanı bir bireysel antrenör de var. Ayrıca, Manchester City’nin maaşlı fizyoterapisti Mario Pafundi neredeyse 365 gün onunla beraber. Tıpkı zamanında Barcelona’nın Messi’yle yaptığı gibi City de en büyük yıldızının bedensel açıdan her zaman hazır ve sakatlıktan her daim uzak olmasını amaçladığı için bu yöntem seçilmiş…
Şu anda Premier League’in en büyük yıldızı
Jordan Campbell /The Athletic spor yazarı
Öncelikle, Haaland'ı şu anda Premier Lig'in yüzü olan oyuncu olarak görüyor musunuz?
Bence şu anda öyle. Öncelikle çok başarılı bir takımın parçası: Üst üste dört şampiyonluk, Premier Lig tarihinde bunu daha önce kimse yapmamıştı. Bence Kevin De Bruyne ayrıldığı anda da Manchester City'nin poster çocuğu oldu. Geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası için ABD’ye gittiğimde, ona gösterilen ilgiyi görünce bu durum daha da belirginleşti benim için. Orada açıkça büyük bir yıldızdı. Ve bu biraz şaşırtıcıydı çünkü Manchester City'nin neredeyse Liverpool veya Manchester United gibi bir marka haline geldiğini görebiliyorsunuz. Haaland da oyun tarzı ve Viking görünümüyle neredeyse bir süper kahraman gibi. Premier Lig’de geçen yıl Liverpool kazandığı için belki hâlâ Salah ön plandaydı. Bu sezonsa Premier Lig'de muhtemelen en büyük bireysel yıldız Haaland.
Geçen yıl dokuz yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Premier Lig'de bu kadar uzun süre kalacağını düşünüyor musunuz?
Bunu bilmek zor. Daha neredeyse on yıl var. Ama bence Alan Shearer'ın Premier Lig gol rekorunu kırmayı hedefliyor. Bunu başarırsa, İngiliz futbolunun gördüğü en büyük golcü olacak. Yani, bu sözleşme ona bunu yapma şansı veriyor. Bir gün Real Madrid'e transfere olabileceğini düşünüyor muyum? Buna şaşırmam çünkü her büyük oyuncu için Real Madrid bir cazibeye sahiptir. Ama önümüzdeki birkaç yıl içinde bunun olacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi, Pep Guardiola bu sezonun sonunda, ya da gelecek sezonun sonunda ayrılırsa Haaland da buna göre karar alabilir.
Primler dahil olmak üzere sezon başına yaklaşık 45 milyon sterlin kazanıyor. Sahada ve saha dışında yaptığı katkılar sayesinde bu sözleşmeyi hak ettiğine inanıyor musunuz?
Tam olarak hangi maddelerin olduğunu bilmiyorum, ama Haaland çok üst düzeyde bir oyuncu. Bence herkes onun özellikle ne kadar golcü bir oyuncu olduğunu söyleyecektir. Dünyanın en iyi beş, on oyuncusu arasında yer almayı fazlasıyla hak ediyor. Bu yüzden, bu kadar gol atan, Premier Lig'de 100 gole en hızlı ulaşmış bir oyuncunun bu kadar yüksek bir maaş alması doğal. Bence bu tamamen adil.
2025 yılında dünyanın en çok kazanan sporcuları
(milyon dolar)
Cristiano Ronaldo: 260
Canelo Alvarez: 137
Lionel Messi: 130
Juan Soto: 129
LeBron James: 128
Karim Benzema: 115
Steph Curry: 105
Shohei Ohtani: 102
Kevin Durant: 101
Erling Haaland: 78 (Kaynak: Forbes.com)