Zamansız güzelliğin yeni yüzü: Daisy Edgar- Jones

Daisy Edgar-Jones’un Estée Lauder ailesine katılması, markanın zarafet, güç ve bireysellik üzerine kurulu güzellik dilini yeni bir kuşakla buluşturu­yor. Oyunculuğundaki doğal derin­lik, stilindeki sade ama karakterli yaklaşım ve güzelliği bir ifade bi­çimi olarak ele alışıyla Edgar-Jo­nes, Estée Lauder’ın zamansız mi­rasıyla güçlü bir bağ kuruyor. Bu işbirliği yalnızca bir yüz değil; bir duruş, bir estetik anlayış ve mo­dern feminenliğin güncel yorumu olarak öne çıkıyor. Oyuncu Daisy Edgar-Jones bakım ve güzellik sır­larını anlattı.

Estée Lauder’ın global mar­ka elçisi olarak seçilmek sizin için nasıl bir duygu?

Açıkçası bu bir hayalin gerçeğe dönüşmesi gibi. Annemin Estée Lauder ürünleriyle büyüdüm ve markayı her zaman zamansız gü­zelliğin bir simgesi olarak gördüm. Böyle köklü bir mirasın parçası ol­mak inanılmaz derecede özel hat­ta biraz da gerçeküstü bir his.

Sizi Estée Lauder’la buluştu­ran ortak ruhu nasıl tanımlar­sınız?

Markanın özgüveni ve bireysel­liği kutlama biçimini her zaman çok takdir ettim. Estée Lauder’da beni etkileyen güçlü bir zarafet var. Özellikle sektörde yolunu çizen genç bir kadın olarak bu duruş ba­na çok ilham veriyor.

Estée Lauder denince aklını­za gelen üç kelime nedir?

Zamansız, sofistike, zarif.

Makyaj sizin için ne ifade ediyor?

Dönüştürücü gücünü seviyo­rum. İster bir rol için ister arka­daşlarımla dışarı çıkarken olsun, makyaj kendimin farklı bir yönünü ifade etmemi sağlıyor. Günlük, kü­çük ama beni kendime döndüren bir ritüel gibi. Makyaj ve cilt bakı­mı her zaman yaratıcılık ve ken­dini ifade etmekle ilişkilendirdim. Bir oyuncu olarak da karakter ya­ratımının önemli bir parçası. Ger­çekten bir başkasının yerine geç­menize yardımcı oluyor.

Vazgeçemediğiniz tek ürün hangisi?

Estée Lauder Advanced Night Repair serumu — kesinlikle. Uzun çekim günlerinden ya da arkadaş­larla geçen gecelerden sonra adeta hayat kurtarıcı.

İlk güzellik alışverişinizi ha­tırlıyor musunuz?

Muhtemelen eczaneden aldığım simli bir dudak parlatıcısıydı. Yak­laşık 12 yaşındaydım.

Güzellikle ilgili hafızanızda yer eden ilk anınızı hatırlıyor musunuz?

11–12 yaşlarındayken annemin makyaj malzemelerini keşfet­mem. Biraz allık sürüp “Bu sihir­li bir şey” diye düşündüğümü ha­tırlıyorum. O günden sonra gizlice onun makyaj malzemelerini okula sürmeye başlamıştım.

Cilt bakımına bilinçli olarak ne zaman ilgi duymaya başla­dınız?

Ergenliğin sonlarında, cildim problemli olmaya başladığında da­ha bilinçli ilgilenmeye başladım.

Sabah güzellik rutininiz na­sıl?

Yüzümü suyla yıkıyorum, ardın­dan birkaç damla Advanced Night Repair kullanıyorum (evet, sabah­ları da!). Sonrasında SPF içeren Estée Lauder DayWear nemlen­diriciyi uyguluyorum. Dışarı çıka­caksam Futurist SkinTint ve Fu­turist Blushmaker sürüyorum; çok doğal ve ışıltılı bir görünüm veri­yor. Dudaklar için ise Pure Color Melt-On Glosstick Melted Me­lon’a bayılıyorum.

Peki gece rutininiz?

Cildimi temizledikten sonra Ad­vanced Night Repair ve ardından Revitalizing Supreme+ gibi yoğun bir nemlendiriciyle günü kapatı­yorum.

Sabah insanı mı, gece kuşu mu?

Sabah insanıyım demek iste­rim… İyi bir kahve ve güzel bir playlistle sabah 8 civarı gerçekten enerjim yükseliyor.

Hazırlanırken dinlemeyi sevdiğiniz müzikler neler?

Ruh halime göre değişiyor. Sa­kin bir sabahsa Billie Holiday, dı­şarı çıkacaksam Charli XCX ya da Confidence Man.

Stiliniz yıllar içinde nasıl de­ğişti?

Eskiden daha temkinliydim, şimdi daha fazla risk almaya ve modayla eğlenmeye başladım. Klasik ama küçük bir sürprizi olan parçaları seviyorum.

Stilinizi üç kelimeyle tanım­lar mısınız?

Feminen, rahat, eğlenceli.

Kırmızı halıya hazırlanma­nın en iyi yolu sizce nedir?

Sizi hem rahat hem de özgüvenli hissettiren iyi bir ekiple. En önem­lisi kendiniz gibi hissettiğiniz bir şey giymek — sadece biraz daha ışıltılı bir versiyonunuz.

Bugüne kadar giydiklerini­zin içinde en sevdiğiniz kırmızı halı görünümü hangisiydi?

Toronto Film Festivali’nde giy­diğim açık mavi Gucci elbise. Çok romantik ve biraz da masalsıydı, bayılmıştım.

Bugünkü halinizle ilgili genç Daisy’yi en çok ne şaşırtırdı?

İşim için dünyayı dolaşıyor ol­mam ve dergilerden kestiğim elbi­seleri şimdi gerçekten giyiyor ol­mam. Bir de kırmızı ruju artık sev­mem!

Rol modelleriniz kimler?

Öncelikle annem. Ayrıca Tilda Swinton ve Chloé Zhao gibi; sanata yön veren, güçlü ve tamamen ken­dileri olan kadınlar.

Çekim öncesi ritüelleriniz var mı?

Büyük bir kahve, hafif esneme hareketleri, ses egzersizleri ve mutlaka müzik. Genelde projeyle bağlantılı bir şeyler dinlerim.

Boş bir günü geçirmenin ide­al yolu sizin için nedir?

Parkta yürüyüş, arkadaşlarla brunch ve akşam bir film. Rahat kı­yafetler, atıştırmalıklar ve kesin­likle plansız.

Gizli bir yeteneğiniz var mı?

Çok temel latte art yapabiliyo­rum. Kalbe benzeyen köpükler is­terseniz, haber verin!

Daisy Edgar-Jones kimdir?

Daisy Edgar Jones; sinema, televizyon ve tiyatrodaki çok yönlü performanslarıyla eleştirmenlerin beğenisini kazanan bir oyuncu. 2020 yılında, Sally Rooney’nin çok satan romanından uyarlanan ve Emmy’ye aday gösterilen "Normal People" dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanındı. Ardından, Where the Crawdads Sing ve Golden Globe adaylığı getiren FX yapımı "Under the Banner of Heaven" dizisinde rol aldı. 2024 yılında Lee Isaac Chung’un yönettiği ve Glen Powell’ın başrolünde yer aldığı, gişe rekorları kıran "Twisters" filminde izleyiciyle buluşan Edgar-Jones, kısa süre önce "On Swift Horses" filminde Jacob Elordi ve Will Poulter ile birlikte rol aldı.

Oyuncu, 11 Eylül 2026’da vizyona girecek olan Jane Austen uyarlaması "Sense and Sensibility" filminde Elinor Dashwood karakterine hayat verecek. 2026’da ayrıca Michelle Williams ile birlikte A Place in Hell filminde rol alacak olan Edgar-Jones, şu sıralar Denzel Washington ve Robert Pattinson ile birlikte Netflix yapımı gerilim filmi Here Comes the Flood’un çekimlerine devam ediyor.