Kitaba vefa, tarihe yolculuk
Eksim Holding’in 40'ıncı yılına özel hazırlanan “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi”, geçmişten bugüne ulaşan 40 nadir eseri bir araya getiriyor. Tophane-i Âmire Kültür ve Sanat Merkezi’ndeki sergi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı.
Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Davut Gül katıldı. Programın sonunda Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kanuni Sultan Süleyman için hazırlanmış yaklaşık 500 yıllık el yazması bir kitap hediye etti. Ebû Eyyûb el-Ensârî’den rivayet edilen hadislerin yer aldığı eser, müellifi hayatta iken istinsah edilmiş ve günümüze ulaştığı tespit edilen en eski nüsha olma özelliğini taşıyor. Eser, Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı’nda mücellit Muharrem Kalenci tarafından restore edildi.
40 yila 40 nadir eser
Sergide Muhyiddin İbnü’l-Arabi’nin 500 yıllık el yazması Fususü’l-Hikem’i, Şeyh Galib’in el yazması Divanı, yaklaşık 200 yıllık Marifetname ve Yazıcıoğlu Muhammed Efendi’nin el yazması Muhammediye’sinin yanı sıra Mushaf-ı Şerifler ve İbn Haldun’un Mukaddime’si de yer alıyor.
Tivnikli, Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı bünyesindeki yaklaşık 50 bin eserlik kütüphanede şifa bekleyen eserlerin mücellithanede yeniden hayata kazandırıldığını ve bugüne kadar binden fazla eserin restorasyonunun tamamlandığını belirtti. Sergi, 13 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.