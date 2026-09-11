Kitaba vefa, tarihe yolculuk

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Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ya­nı sıra Kültür ve Turizm Ba­kanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Davut Gül ka­tıldı. Programın sonunda Ek­sim Holding Yönetim Kuru­lu Başkanı Ebubekir Tivnik­li, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kanuni Sultan Süleyman için hazırlanmış yaklaşık 500 yıl­lık el yazması bir kitap hediye etti. Ebû Eyyûb el-Ensârî’den rivayet edilen hadislerin yer aldığı eser, müellifi hayatta iken istinsah edilmiş ve gü­nümüze ulaştığı tespit edilen en eski nüsha olma özelliği­ni taşıyor. Eser, Abdullah Tiv­nikli İSAR Vakfı’nda mücellit Muharrem Kalenci tarafın­dan restore edildi.

40 yila 40 nadir eser

Sergide Muhyiddin İb­nü’l-Arabi’nin 500 yıllık el yazması Fususü’l-Hikem’i, Şeyh Galib’in el yazması Di­vanı, yaklaşık 200 yıllık Ma­rifetname ve Yazıcıoğlu Mu­hammed Efendi’nin el yaz­ması Muhammediye’sinin yanı sıra Mushaf-ı Şerifler ve İbn Haldun’un Mukaddime’si de yer alıyor.

Tivnikli, Abdullah Tivnik­li İSAR Vakfı bünyesindeki yaklaşık 50 bin eserlik kütüp­hanede şifa bekleyen eserle­rin mücellithanede yeniden hayata kazandırıldığını ve bugüne kadar binden fazla eserin restorasyonunun ta­mamlandığını belirtti. Sergi, 13 Eylül’e kadar ziyaret edi­lebilecek.