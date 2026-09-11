Tescilli bir miras: Avşa’nın Adakarası
Kuşkusuz geçtiğimiz günlerde KKTC'de yaşanan feribot kazası sebebiyle Avşa seyahati öncesi içinde tereddüt taşıyanlar oldu.
Ancak denizcilikte asıl olan kriz anlarındaki refleks, güvenlik protokolleri ve yolcuyu güvenle kıyıya ulaştıran tecrübe. Yaşanan hadise, tam da bu noktada İDO’nun yıllara dayanan köklü kurumsal yapısını, güvenliğini ve markaya duyulan sarsılmaz inancı bir kez daha hatırlattı. Nitekim İDO Genel Müdürü Dr. Murat Orhan’ın da ifade ettiği gibi; deniz ulaşımı iki yaka arasında yalnızca fiziki bir seyahat değil, Marmara’nın kültürel ve gastronomik mirasını anakarayla buluşturan stratejik bir köprü. Biz de bu güvenli köprüden geçerek Marmara’nın tatlı rüzgârına doğru yol aldık.
Bir ürün, bir coğrafyanın kaderini nasıl değiştirir?
Varış noktamız Avşa, yıllardır "deniz-kum-güneş" üçgenine sıkışmış klasik yazlıkçı adası algısını artık geride bırakıyor. Adanın toprağında filizlenen ve coğrafi işaret yolculuğuna çıkan Adakarası üzümü, Avşa’yı bambaşka bir kimliğe; nitelikli bir bağ ve şarap destinasyonuna dönüştürüyor.
Gazeteci Aliye Gümüş’ün moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, bu dönüşümün tüm aktörleri aynı sorunun etrafında birleşti: Bir ürün, bir coğrafyanın kaderini nasıl değiştirir?
TÜRSAB Gastronomi Turizm İhtisas Başkanı Mehmet Tümay İmamoğlu, gastronomi ve şarap turistinin adaya geliş motivasyonunun sezonu tüm yıla yayabilecek bir kaldıraç olduğunu vurgularken coğrafi işaret tescilinin yalnızca yerel mirası korumakla kalmayıp yerel üreticiyi ve gastronomi ekosistemini doğrudan besleyen bir ekonomik diplomasi aracı olduğunu ortaya koydu. Bölgedeki butik üretimin ve teruar bilincinin öncüsü Büyülübağ Bağcılık'ın kurucusu Alp Törüner ise adanın rüzgârı, güneşi ve deniz tuzuyla beslenen mikroklimasının Adakarası’na benzersiz bir asidite ve derinlik kazandırdığını hatırlattı. Törüner’e göre, bu kadim üzümün tescillenmesi ve bağ rotalarının profesyonelce kurgulanması, Avşa şarapçılığını uluslararası ölçekte bir çekim merkezine dönüştürecek güçte. Mide Lobisi Kurucusu Koray Günyaşar da günümüz gezgininin şarabın toprağını, hikâyesini ve üreticisinin emeğini deneyimlemek istediğinin altını çizdi.
Bu hareketliliğin yankısı komşu kıyıya da ulaştı. Marmara Adası Çınarlı Kültür Sanat Yerleşkesi’nde toplanan Slow Food Marmara Adası topluluğu, yerel üreticileri bir araya getirerek "iyi, temiz ve adil gıda" ekseninde adanın biyoçeşitliliğini sahiplendi. Antik çağların mirası olan fermente balık sosu garos atölyeleri ve geleneksel tuzlu balık sunumları, adalar bütününün gastronomi hafızasının yalnızca bağlarla değil, denizle de nasıl iç içe geçtiğini gösterdi.
Tarım kooperatifi müjdesi
Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer’in Adakarası’nı bir "kolektif hafıza" olarak sahiplenmesi yerel yönetim iradesini simgelerken, iskelede sıkılan taze üzüm şıraları ve ızgara sardalyaların kokusu bu hafızayı somut bir şölene dönüştürdü ve Adakarası tarım kooperatifinin müjdesini verdi.
Görünen o ki doğru bir lojistik altyapı, kurumsal güvence ve coğrafi işaret tesciliyle taçlanan Adakarası üzümü, Avşa’yı yazlık bir kaçış noktası olmaktan çıkarıp kadehinde hikâye arayan gezginlerin vazgeçilmez rotası yapmaya kararlı.