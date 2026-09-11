Peçetedeki imzadan dünya markasına

Aslında çok bilinen hikâye­dir. Lionel Messi’yi ve baba­sını ikna etmek için uğraşan Barcelona yöneticisi Carlos Rexach 2000 yılının 14 Aralık günü onları ye­meğe davet eder. Messi ve ailesi pek ikna olmuş görünmeyince Rexach Barselona’daki lokantada bir peçete­nin üzerine kısa bir sözleşme yazar ve imzalar. Messi’nin Barcelona mace­rası işte bu sözleşmeyle başlar. Geri­sini biliyorsunuz zaten…

O peçeteyi futbolcu menajeri Ho­racio Gaggioli 2024’te tam 1 milyon dolara sattı. Şimdi peçete Barcelona müzesinde sergilene dursun Messi hem dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri, hatta belki en iyisi… Bunun yanı sıra sporda gelir­lerin ve maaşların patladığı bir çağda yıldızlaşmanın avantajını en iyi şe­kilde kullanan bir yıldız.

Zaten bu sayede 39 yaşına gelmesi­ne karşın hâlâ dünyanın en çok kaza­nan sporcularından biri olmayı sür­dürüyor. Forbes’un son araştırma­sına göre Messi’nin son bir yıldaki toplam kazancı 140 milyon dolar ve en çok kazananlar listesinde üçüncü sırada. 2016’dan beri de bu listede hep ilk üçte yer aldı.

Barça dönemi

Elbette, 26 yıl önce bu seviyeyi ön­görmek imkânsızdı. O ilk sözleşmede belli bir maaş ve hormon tedavisi va­at etmişti Barcelona kulübü. Guillem Balagué’nin yazdığı Messi biyogra­fisinden öğrendiğimize göre 2001’in hemen başındaki anlaşmaya göre Messi’ye 600 bin euro ödenecekti. Ay­rıca Barcelona kulübü ailenin konut kirasını ödeyecek ve babasına kulü­bün bir yan şirketinden iş temin edi­lecekti. Bu vaatlerin bir kısmı havada kalsa da Messi kulüpten ayrılmadı.

Öncelikle Messi tedavi sayesine bü­yüme sorununu bertaraf etti. Boyu uzamaya başladı. 2003’ten itibaren A takımın kapısını zorlamaya başladı. 2005’te Barcelona A takımındaki ilk golünü attı. Hemen o yaz ilk profes­yonel sözleşmesini imzaladı. Yılda 3 milyon euro kazanmaya başladı bu sa­yede. 2008’den itibaren takımın bir numaralı yıldızına dönüşünce Mes­si’nin maaşı buna paralel şekilde arttı. Bu rakam 2007'de 7 milyona, 2009'da 10,5 milyona, 2012'de 15,5 milyona ve 2014'te 22 milyon euroya yükseldi.

2017’de imza attığı devasa sözleş­meyi ise yıllar sonra Katalan gazete­si El Mundo ortaya çıkarmıştı. Buna göre Barcelona Messi’ye taban maaş, imza bonusu ve sadakat ödemeleriy­le birlikte dört sezon için toplam 555 milyon euro (650 milyon dolar) öde­yecekti. Vergiler dahil bu sözleşmeye göre Messi yıllık bazda 130-160 mil­yon dolar kazanmaya başladı. For­bes’un en çok kazananlar listesinde de 2019’da ilk sıraya çıkması bir tesa­düf değildi.

Zaten bu yıllarda Messi küresel markaların gözdesi olmuştu. Ömür boyu sözleşme imzaladığı Adidas’tan yılda 15 ila 20 milyon dolar kazandı­ğı tahmin ediliyordu. Diğer sponsor­luk anlaşmaları arasında Huawei, Hawkers, Gatorade, Pepsi ve Çinli süt ürünleri devi Mengniu Group vardı. Bu sayede saha dışı faaliyetlerden en az maaşı kadar gelir elde etmeye baş­ladı Messi.

İstikamet ABD

Barcelona’nın içinde bulunduğu mali darboğaz sebebiyle Messi 2021 yazında yetiştiği ve 20 sezon geçirdiği kulübünden ayrılmak zorunda kaldı. Fransız Paris St-Germain ile imzala­dığı sözleşmeyle yılda 40 milyon do­lar kazanıyordu. Ancak, kariyerinin son döneminde bir sıçrama daha yap­tı. 2023 yazında eski İngiliz futbol­cu Beckham’ın da ortağı olduğu Inter Miami’ye transfer oldu. Takımın bü­yük hissedarı Jorge Mas’ın açıklama­sına göre ilk üç sezonda Messi’ye 70- 80 milyon dolar ödüyorlardı. Bunun 20 milyon dolarlık kısmı doğrudan maaş ödemesiydi.

Asıl ilgi çekici kısmı ise takım or­taklık haklarından geliyordu. Çünkü Messi tıpkı Beckham’ın 2007’de yap­tığı gibi MLS’te takım sahibi olmasını sağlayacak bir istisna istiyordu. Paul Tenorio’nun kitabı The Messi Effe­ct’e göre MLS yönetimi bunu kabul etmedi. Ancak, Inter Miami’nin bü­yük hissedarı Mas kendi takımından Messi’ye pay vermeyi önerdi. Böylece Messi patronluğa da adım atmış oldu. Apple ve Adidas ile kurulan gelir pay­laşımı modelini ekleyince Messi’nin bir yılık toplam geliri 130 milyon do­ların üzerine çıktı.

Onun lige gelmesi hem Inter Mia­mi’ye hem MLS’e de bolluk bereket getirdi. Sportico’ya göre takımın de­ğeri dört yılda 585 milyon dolardan 1 milyar 450 milyon dolara çıktı. Ta­kım gelirleri 200 milyon doları aştı. MLS izlenme oranlarında büyük bir sıçrama oldu.

Messi, Inter Miami ile sözleşme­sini iki yıl uzattı. Kısacası 2027 ve 2028’de de MLS’te oynamaya devam edecek. Sahanın dışında, otelcilikten enerji içeceklerine, gayrimenkul ya­tırımlarından çeşitli girişimlere uza­nan bir iş portföyü de var. 2028’den sonra belki de Inter Miami’deki pa­yını artırmış bir kulüp sahibi patron olarak göreceğiz onu…