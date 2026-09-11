Peçetedeki imzadan dünya markasına
Fırtınalı bir yazı geride bıraktı Messi: Önce müthiş efor sarf ettiği Dünya Kupası’nı finalde kaybetti, ardından vefat eden babası Jorge’yi… Son olarak da Arjantin Milli Takımı’nı bırakacağını açıkladı, Futbol macerasının sonuna yaklaşan Messi bir yandan da patronluğa hazırlanıyor…
Aslında çok bilinen hikâyedir. Lionel Messi’yi ve babasını ikna etmek için uğraşan Barcelona yöneticisi Carlos Rexach 2000 yılının 14 Aralık günü onları yemeğe davet eder. Messi ve ailesi pek ikna olmuş görünmeyince Rexach Barselona’daki lokantada bir peçetenin üzerine kısa bir sözleşme yazar ve imzalar. Messi’nin Barcelona macerası işte bu sözleşmeyle başlar. Gerisini biliyorsunuz zaten…
O peçeteyi futbolcu menajeri Horacio Gaggioli 2024’te tam 1 milyon dolara sattı. Şimdi peçete Barcelona müzesinde sergilene dursun Messi hem dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri, hatta belki en iyisi… Bunun yanı sıra sporda gelirlerin ve maaşların patladığı bir çağda yıldızlaşmanın avantajını en iyi şekilde kullanan bir yıldız.
Zaten bu sayede 39 yaşına gelmesine karşın hâlâ dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olmayı sürdürüyor. Forbes’un son araştırmasına göre Messi’nin son bir yıldaki toplam kazancı 140 milyon dolar ve en çok kazananlar listesinde üçüncü sırada. 2016’dan beri de bu listede hep ilk üçte yer aldı.
Barça dönemi
Elbette, 26 yıl önce bu seviyeyi öngörmek imkânsızdı. O ilk sözleşmede belli bir maaş ve hormon tedavisi vaat etmişti Barcelona kulübü. Guillem Balagué’nin yazdığı Messi biyografisinden öğrendiğimize göre 2001’in hemen başındaki anlaşmaya göre Messi’ye 600 bin euro ödenecekti. Ayrıca Barcelona kulübü ailenin konut kirasını ödeyecek ve babasına kulübün bir yan şirketinden iş temin edilecekti. Bu vaatlerin bir kısmı havada kalsa da Messi kulüpten ayrılmadı.
Öncelikle Messi tedavi sayesine büyüme sorununu bertaraf etti. Boyu uzamaya başladı. 2003’ten itibaren A takımın kapısını zorlamaya başladı. 2005’te Barcelona A takımındaki ilk golünü attı. Hemen o yaz ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Yılda 3 milyon euro kazanmaya başladı bu sayede. 2008’den itibaren takımın bir numaralı yıldızına dönüşünce Messi’nin maaşı buna paralel şekilde arttı. Bu rakam 2007'de 7 milyona, 2009'da 10,5 milyona, 2012'de 15,5 milyona ve 2014'te 22 milyon euroya yükseldi.
2017’de imza attığı devasa sözleşmeyi ise yıllar sonra Katalan gazetesi El Mundo ortaya çıkarmıştı. Buna göre Barcelona Messi’ye taban maaş, imza bonusu ve sadakat ödemeleriyle birlikte dört sezon için toplam 555 milyon euro (650 milyon dolar) ödeyecekti. Vergiler dahil bu sözleşmeye göre Messi yıllık bazda 130-160 milyon dolar kazanmaya başladı. Forbes’un en çok kazananlar listesinde de 2019’da ilk sıraya çıkması bir tesadüf değildi.
Zaten bu yıllarda Messi küresel markaların gözdesi olmuştu. Ömür boyu sözleşme imzaladığı Adidas’tan yılda 15 ila 20 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyordu. Diğer sponsorluk anlaşmaları arasında Huawei, Hawkers, Gatorade, Pepsi ve Çinli süt ürünleri devi Mengniu Group vardı. Bu sayede saha dışı faaliyetlerden en az maaşı kadar gelir elde etmeye başladı Messi.
İstikamet ABD
Barcelona’nın içinde bulunduğu mali darboğaz sebebiyle Messi 2021 yazında yetiştiği ve 20 sezon geçirdiği kulübünden ayrılmak zorunda kaldı. Fransız Paris St-Germain ile imzaladığı sözleşmeyle yılda 40 milyon dolar kazanıyordu. Ancak, kariyerinin son döneminde bir sıçrama daha yaptı. 2023 yazında eski İngiliz futbolcu Beckham’ın da ortağı olduğu Inter Miami’ye transfer oldu. Takımın büyük hissedarı Jorge Mas’ın açıklamasına göre ilk üç sezonda Messi’ye 70- 80 milyon dolar ödüyorlardı. Bunun 20 milyon dolarlık kısmı doğrudan maaş ödemesiydi.
Asıl ilgi çekici kısmı ise takım ortaklık haklarından geliyordu. Çünkü Messi tıpkı Beckham’ın 2007’de yaptığı gibi MLS’te takım sahibi olmasını sağlayacak bir istisna istiyordu. Paul Tenorio’nun kitabı The Messi Effect’e göre MLS yönetimi bunu kabul etmedi. Ancak, Inter Miami’nin büyük hissedarı Mas kendi takımından Messi’ye pay vermeyi önerdi. Böylece Messi patronluğa da adım atmış oldu. Apple ve Adidas ile kurulan gelir paylaşımı modelini ekleyince Messi’nin bir yılık toplam geliri 130 milyon doların üzerine çıktı.
Onun lige gelmesi hem Inter Miami’ye hem MLS’e de bolluk bereket getirdi. Sportico’ya göre takımın değeri dört yılda 585 milyon dolardan 1 milyar 450 milyon dolara çıktı. Takım gelirleri 200 milyon doları aştı. MLS izlenme oranlarında büyük bir sıçrama oldu.
Messi, Inter Miami ile sözleşmesini iki yıl uzattı. Kısacası 2027 ve 2028’de de MLS’te oynamaya devam edecek. Sahanın dışında, otelcilikten enerji içeceklerine, gayrimenkul yatırımlarından çeşitli girişimlere uzanan bir iş portföyü de var. 2028’den sonra belki de Inter Miami’deki payını artırmış bir kulüp sahibi patron olarak göreceğiz onu…