Kokunun görünmez gücü
Bir koku yıllar öncesine götürebilir, ruh halimizi değiştirebilir, hatta kimliğimizin görünmez bir parçasına dönüşebilir. Dünyaca ünlü parfümör Hamid Merati-Kashani ile koku hafızasını, iyi bir parfümün sırrını, Z Kuşağı’nın değişen tercihlerini ve yapay zekânın parfüm dünyasındaki geleceğini konuştuk.
Bir parfümü yaratmak, birbirine yakışan notaları bir araya getirmekten çok daha fazlası. Hamid Merati-Kashani için işin çıkış noktası da formül değil, yaratmak istediği duygu. Ünlü parfümör, yoğun ve akılda kalıcı kompozisyonlarıyla tanınıyor.
Parfüm dünyasına adım atmanıza neden olan şey neydi?
Parfüme olan tutkum, kokunun güçlü ve görünmez bir sanatsal ifade biçimi olmasına duyduğum hayranlıktan doğdu. Bu zanaatte beni cezbeden şey, ham duyusal duyguyu titiz bir yapıyla birleştirme becerisiydi; anlık anılar uyandırabilen, ruh halini dönüştürebilen ve kişisel varlığı tanımlayabilen soyut bir şey yaratmak.
Bir parfüm yaratırken önce notaları mı düşünürsünüz, duyguları mı?
Duygu her zaman önce gelir. Ham malzemeleri sadece kimyasal bileşenler değil, doku ve ruh hali paleti olarak görüyorum. Tek bir nota seçmeden önce, kendime kokunun hangi duyguyu ya da havayı yansıtması gerektiğini soruyorum; ister çekici bir özgüven, ister sıcak bir nostalji, ister zahmetsiz bir duyusallık olsun, ve notaları bu duygusal hikâyeyi anlatacak şekilde titizlikle seçiyorum.
Koku hafızasının insan hayatındaki yerini nasıl tanımlarsınız?
Koku hafızası, sahip olduğumuz belki de en dokunsal ve en anlık duygusal çapadır. Tek bir koku, bizi zaman içinde geriye taşıyabilir ya da belirli bir sığınağın hissini uyandırabilir. Parfüm, insan duygusunun canlı bir arşivi gibi davranarak yakınlık, konfor ve güçlenme anlarını bilinçaltımızın derinliklerine sabitler.
İyi parfümün sırrı kalıcılık mı?
Sizce iyi bir parfümü sıradan bir parfümden ayıran en önemli özellik nedir?
Zamansız bir parfüm, trendlerin ötesinde duygusal bir bağ kuran parfümdür. Kendine özgü bir imzası olduğu gibi, zamanla yankılanmaya devam eden belirli bir derinliği ve özgünlüğü de vardır.
Kalıcılık ile kalite arasında nasıl bir ilişki var? Tüketiciler sizce bu iki kavramı zaman zaman karıştırıyor mu?
Kalıcılık genellikle özenli bir zanaatkârlığın ve zengin malzemelerin bir göstergesi olsa da, kalite nihayetinde kompozisyonun ten üzerindeki uyumu, dengesi ve gelişimi ile tanımlanır. İyi bir parfüm, gün boyunca zarafetini ve duyusal karmaşıklığını korurken güzel bir şekilde kalıcı olmalıdır.
Z kuşağı “imza koku” kuralını bozuyor
Z kuşağının koku tercihleri sizi şaşırtıyor mu?
Z Kuşağı, parfüme büyük ölçüde dijital kültürle güçlenen, son derece ifade gücü yüksek ve anlık bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Parfümü katı bir imza olarak değil, daha çok dinamik bir ruh hali güçlendiricisi olarak görüyorlar; bireyselliği yansıtan cesur, dokulu ve duygusal olarak etkileyici kokuları tercih ediyorlar.
Bir parfümör olarak bugün sektörün en büyük klişesinin ne olduğunu düşünüyorsunuz?
En büyük klişe, bir parfümün mutlaka geleneksel cinsiyet sınırlarına ya da mevsimsel kurallara sıkı sıkıya bağlı kalması gerektiği fikri. Modern parfümeri; kişisel özgürlük, akışkan öz-ifade ve bir kokunun sizi nasıl hissettirdiğiyle ilgilidir, eskimiş kategorilerle değil.
Hak ettiği ilgiyi görmediğini düşündüğünüz bir nota var mı?
Tarçın kabuğu gibi sıcak, baharatlı akorlar, çok yönlülükleri açısından genellikle daha fazla takdiri hak ediyor. Düşünceli bir şekilde harmanlandığında, çiçeksi ve gurme yönlere karşı konulmaz bir dokusal sıcaklık ve sofistike bir derinlik katıyorlar.
Bir pudranın kokusundan parfüme
Easy Bake Loose Powder'ın kokusu zaten kullanıcılar arasında oldukça sevilen ve tanınan bir kokuydu. Bu kokuyu bir parfüme dönüştürme fikri size ilk anlatıldığında ne düşündünüz?
Gerçekten ilham aldım ve onur duydum. Easy Bake Intense, Huda Beauty'nin makyaj ritüelini bir parfüm ritüeline, güzelliğin son dokunuşuna dönüştürüyor. Easy Bake'in kokusu zaten güçlü bir duygusal bağa sahipti: anında tanınan, rahatlatıcı ve bağımlılık yaratan bir koku. Bu sevilen, rahatlatıcı güzellik ritüelini ince bir parfüme dönüştürmek heyecan verici bir meydan okumaydı. Easy Bake Intense ile bu ikonik güzellik imzasını gerçek bir ince parfüm deneyimine yükselttik: duyusal, gurme, yayılımcı ve unutulmaz, odayı glam ve özgüvenle dolduran cesur bir iz bırakan.
Easy Bake'in karakterini korurken onu gerçek bir parfüme dönüştürmek için neleri değiştirmek gerekti?
Huda çok net bir vizyonla geldi: İkonik Easy Bake pudrasını bir parfüme, kremsi, pudralı, gurme ama yoğun derecede duyusal bir parfüme dönüştürmek. Birlikte, bu ikonik imzayı daha bağımlılık yaratan bir bakış açısıyla yeniden hayal ettik; kiraz, beyaz çiçekler, pralin, baharatlar ve sıcak odunları harmanlayarak cesur, göz alıcı ve duygusal olarak çekici bir şey yarattık. Easy Bake Intense, güzellik ile parfümerinin buluşma noktasıdır: Oyuncu, baştan çıkarıcı ve unutulmaz. Gurme imza en başından beri esastı. Kokunun zengin, bağımlılık yaratan ve derinden duyusal hissettirmesini istedim; tarçın, karamel ve bourbon vanilya bu yoğun, sarıp sarmalayan sıcaklığı yaratıyor. Cesur, yoğun ve uzun süre kalıcı koku imzaları yaratmak, olfaktif DNA'mın bir parçasıdır; hem duygusal bir etki hem de unutulmaz bir iz bırakmak üzere tasarlanmış kokular.
Easy Bake Intense'ın çıkış noktasında hangi duygu vardı?
Zenginlik, duyusallık ve yoğunluk; dokular, kontrastlar ve malzemelerin duygusal yankısı aracılığıyla ifade ediliyor. Easy Bake Intense'de kremsi pralin ve bourbon vanilya zengin, sarıp sarmalayan bir bolluk yaratırken, parlak beyaz çiçekler ve duyusal miskler tenin üzerinde kusursuzca eriyor. Sıcak baharatlar, bağımlılık yaratan odunlar ve derin amber izi derinlik, yoğunluk ve kalıcı bir duygu getiriyor. Parfüm sadece güzel kokmakla ilgili değildir; duygu, kimlik, fantezi ve bir kokunun sizi nasıl hissettirdiğiyle ilgilidir.
100’den fazla deneme
100'den fazla deneme yapıldığını biliyoruz. Bu kadar çok revizyon gerektiren şey neydi?
Huda, özellikle malzeme kökeni, kalitesi ve duygusal etkisi konusunda her ayrıntıya derinden yatırım yapmıştı. Ham malzemelerin kalitesine, kökenine ve duygusal etkisine karşı çok hassastı. En gelişmiş malzeme paletlerine ve parfüm yeteneklerine erişimimiz var, bu da her ayrıntıyı geliştirerek olağanüstü kalitede, güçlü duyusallıkta ve unutulmaz bir imza izine sahip bir parfüm yaratmamızı sağladı.
Bir noktada "işte aradığımız koku bu" dediğiniz anı hatırlıyor musunuz?
Dönüm noktası, parfüm tene değdiği anda anında bir duygusal tepki yarattığında geldi. Huda süreç boyunca son derece dahil oldu ve her malzemenin kalitesine, kökenine ve duygusal etkisine karşı çok hassastı. dsm-firmenich'in yaratıcı ve teknik kapasiteleriyle, parfüm duyusallık, yoğunluk ve akılda kalıcılık açısından mükemmel dengeye ulaşana kadar her ayrıntıyı geliştirdik. Günümüz piyasasında bir parfümün anında duygusal bir iz bırakması gerekiyor, işte imzanın doğru olduğunu anladığımız an buydu.
Bu parfümü tasarlarken aklınızda belirli bir kadın profili var mıydı, yoksa daha çok bir ruh halini mi tasarladınız?
Unutulmaz bir varlığa sahip bir kişi: Özgüvenli, duyusal ve görmezden gelinmesi imkânsız. Mekânı zahmetsizce dolduran, arkasında herkesin hatırlayacağı göz alıcı ve bağımlılık yaratıcı bir iz bırakan bir hava. Bana göre bu, Huda'nın cesur "Never too much" (asla fazla değil) sloganını mükemmel şekilde parfüme çeviriyor.