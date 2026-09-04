Kokunun görünmez gücü

Bir parfümü yaratmak, bir­birine yakışan notaları bir araya getirmekten çok da­ha fazlası. Hamid Merati-Kas­hani için işin çıkış noktası da formül değil, yaratmak istediği duygu. Ünlü parfümör, yoğun ve akılda kalıcı kompozisyonlarıyla tanınıyor.

Parfüm dünyasına adım at­manıza neden olan şey neydi?

Parfüme olan tutkum, koku­nun güçlü ve görünmez bir sanat­sal ifade biçimi olmasına duydu­ğum hayranlıktan doğdu. Bu za­naatte beni cezbeden şey, ham duyusal duyguyu titiz bir yapıy­la birleştirme becerisiydi; anlık anılar uyandırabilen, ruh halini dönüştürebilen ve kişisel varlığı tanımlayabilen soyut bir şey ya­ratmak.

Bir parfüm yaratırken ön­ce notaları mı düşünürsünüz, duyguları mı?

Duygu her zaman önce gelir. Ham malzemeleri sadece kimya­sal bileşenler değil, doku ve ruh hali paleti olarak görüyorum. Tek bir nota seçmeden önce, kendi­me kokunun hangi duyguyu ya da havayı yansıtması gerektiğini soruyorum; ister çekici bir özgü­ven, ister sıcak bir nostalji, ister zahmetsiz bir duyusallık olsun, ve notaları bu duygusal hikâyeyi anlatacak şekilde titizlikle seçi­yorum.

Koku hafızasının insan ha­yatındaki yerini nasıl tanım­larsınız?

Koku hafızası, sahip olduğu­muz belki de en dokunsal ve en anlık duygusal çapadır. Tek bir koku, bizi zaman içinde geriye ta­şıyabilir ya da belirli bir sığınağın hissini uyandırabilir. Parfüm, in­san duygusunun canlı bir arşivi gibi davranarak yakınlık, konfor ve güçlenme anlarını bilinçaltı­mızın derinliklerine sabitler.

İyi parfümün sırrı kalıcılık mı?

Sizce iyi bir parfümü sıra­dan bir parfümden ayıran en önemli özellik nedir?

Zamansız bir parfüm, trend­lerin ötesinde duygusal bir bağ kuran parfümdür. Kendine öz­gü bir imzası olduğu gibi, za­manla yankılanmaya de­vam eden belirli bir de­rinliği ve özgünlüğü de vardır.

Kalıcılık ile ka­lite arasında na­sıl bir ilişki var? Tüke­ticiler siz­ce bu iki kavramı zaman zaman karış­tırıyor mu?

Kalıcılık genellikle özenli bir zanaatkârlığın ve zengin malze­melerin bir göstergesi olsa da, ka­lite nihayetinde kompozisyonun ten üzerindeki uyumu, dengesi ve gelişimi ile tanımlanır. İyi bir parfüm, gün boyunca zarafetini ve duyusal karmaşıklığını korur­ken güzel bir şekilde kalıcı olma­lıdır.

Z kuşağı “imza koku” kuralını bozuyor

Z kuşağının koku tercihleri sizi şaşırtıyor mu?

Z Kuşağı, parfüme büyük ölçü­de dijital kültürle güçlenen, son derece ifade gücü yüksek ve an­lık bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Parfümü katı bir imza olarak de­ğil, daha çok dinamik bir ruh hali güçlendiricisi olarak görüyor­lar; bireyselliği yansıtan ce­sur, dokulu ve duygusal olarak etkileyici kokuları tercih ediyorlar.

Bir parfümör olarak bugün sektörün en büyük klişesinin ne olduğunu düşünüyorsu­nuz?

En büyük klişe, bir parfümün mutlaka geleneksel cinsiyet sı­nırlarına ya da mevsimsel kural­lara sıkı sıkıya bağlı kalması ge­rektiği fikri. Modern parfümeri; kişisel özgürlük, akışkan öz-ifa­de ve bir kokunun sizi nasıl his­settirdiğiyle ilgilidir, eskimiş ka­tegorilerle değil.

Hak ettiği ilgiyi görmediği­ni düşündüğünüz bir nota var mı?

Tarçın kabuğu gibi sıcak, ba­haratlı akorlar, çok yönlülükle­ri açısından genellikle daha faz­la takdiri hak ediyor. Düşünce­li bir şekilde harmanlandığında, çiçeksi ve gurme yönlere karşı konulmaz bir dokusal sıcaklık ve sofistike bir derinlik katıyorlar.

Bir pudranın kokusundan parfüme

Easy Bake Loose Powder'ın kokusu zaten kullanıcılar arasında oldukça sevilen ve tanınan bir kokuydu. Bu ko­kuyu bir parfüme dönüştür­me fikri size ilk anlatıldığın­da ne düşündünüz?

Gerçekten ilham aldım ve onur duydum. Easy Bake Intense, Hu­da Beauty'nin makyaj ritüelini bir parfüm ritüeline, güzelliğin son dokunuşuna dönüştürüyor. Easy Bake'in kokusu zaten güçlü bir duygusal bağa sahipti: anın­da tanınan, rahatlatıcı ve bağım­lılık yaratan bir koku. Bu sevilen, rahatlatıcı güzellik ritüelini ince bir parfüme dönüştürmek heye­can verici bir meydan okumaydı. Easy Bake Intense ile bu ikonik güzellik imzasını gerçek bir in­ce parfüm deneyimine yükselt­tik: duyusal, gurme, yayılımcı ve unutulmaz, odayı glam ve öz­güvenle dolduran cesur bir iz bırakan.

Easy Bake'in ka­rakterini korur­ken onu gerçek bir parfüme dönüştür­mek için neleri de­ğiştirmek gerekti?

Huda çok net bir vizyon­la geldi: İkonik Easy Bake pudrasını bir parfüme, krem­si, pudralı, gurme ama yoğun derecede duyusal bir parfüme dönüştürmek. Birlikte, bu ikonik imzayı daha bağımlılık yaratan bir bakış açısıyla yeniden hayal ettik; kiraz, beyaz çiçekler, pra­lin, baharatlar ve sıcak odunla­rı harmanlayarak cesur, göz alıcı ve duygusal olarak çekici bir şey yarattık. Easy Bake Intense, gü­zellik ile parfümerinin buluşma noktasıdır: Oyuncu, baştan çı­karıcı ve unutulmaz. Gurme im­za en başından beri esastı. Koku­nun zengin, bağımlılık yaratan ve derinden duyusal hissettirme­sini istedim; tarçın, karamel ve bourbon vanilya bu yoğun, sarıp sarmalayan sıcaklığı yaratıyor. Cesur, yoğun ve uzun süre kalıcı koku imzaları yaratmak, olfak­tif DNA'mın bir parçasıdır; hem duygusal bir etki hem de unutul­maz bir iz bırakmak üzere tasar­lanmış kokular.

Easy Bake Intense'ın çıkış noktasında hangi duygu var­dı?

Zenginlik, duyusallık ve yo­ğunluk; dokular, kontrastlar ve malzemelerin duygusal yankısı aracılığıyla ifade ediliyor. Easy Bake Intense'de kremsi pralin ve bourbon vanilya zengin, sarıp sarmalayan bir bolluk yaratır­ken, parlak beyaz çiçekler ve du­yusal miskler tenin üzerinde ku­sursuzca eriyor. Sıcak baharat­lar, bağımlılık yaratan odunlar ve derin amber izi derinlik, yoğun­luk ve kalıcı bir duygu getiriyor. Parfüm sadece güzel kokmakla ilgili değildir; duygu, kimlik, fan­tezi ve bir kokunun sizi nasıl his­settirdiğiyle ilgilidir.

100’den fazla deneme

100'den fazla deneme yapıl­dığını biliyoruz. Bu kadar çok revizyon gerektiren şey ney­di?

Huda, özellikle malzeme kö­keni, kalitesi ve duygusal etkisi konusunda her ayrıntıya derin­den yatırım yapmıştı. Ham mal­zemelerin kalitesine, kökenine ve duygusal etkisine karşı çok hassastı. En gelişmiş malzeme paletlerine ve parfüm yetenek­lerine erişimimiz var, bu da her ayrıntıyı geliştirerek olağanüs­tü kalitede, güçlü duyusallıkta ve unutulmaz bir imza izine sahip bir parfüm yaratmamızı sağladı.

Bir noktada "işte aradığı­mız koku bu" dediğiniz anı hatırlıyor musunuz?

Dönüm noktası, parfüm tene değdiği anda anında bir duygu­sal tepki yarattığında geldi. Huda süreç boyunca son derece dahil oldu ve her malzemenin kalite­sine, kökenine ve duygusal etki­sine karşı çok hassastı. dsm-fir­menich'in yaratıcı ve teknik ka­pasiteleriyle, parfüm duyusallık, yoğunluk ve akılda kalıcılık açı­sından mükemmel dengeye ula­şana kadar her ayrıntıyı geliştir­dik. Günümüz piyasasında bir parfümün anında duygusal bir iz bırakması gerekiyor, işte imza­nın doğru olduğunu anladığımız an buydu.

Bu parfümü tasarlarken aklınızda belirli bir kadın profili var mıydı, yoksa daha çok bir ruh halini mi tasarla­dınız?

Unutulmaz bir varlığa sahip bir kişi: Özgüvenli, duyusal ve görmezden gelinmesi imkânsız. Mekânı zahmetsizce dolduran, arkasında herkesin hatırlayaca­ğı göz alıcı ve bağımlılık yaratıcı bir iz bırakan bir hava. Bana gö­re bu, Huda'nın cesur "Never too much" (asla fazla değil) sloganını mükemmel şekilde parfüme çe­viriyor.