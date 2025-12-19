Mango, kurucusu İsak Andiç’i vefatının birinci yıl dönümünde anıyor

Dünyanın önemli merkezlerindeki sembolik Mango mağazaları, vitrinlerini İsak Andiç’in portreleriyle kaplarken, mağaza içinde de özel görsellere ve mesajlara yer verdi.

Mango’nun en önemli parçasını oluşturan çalışanları, eski röportajlar ve arşiv görüntülerinden hazırladıkladıkları anma videosunu, hem kurum içinde hem de Mango’nun sosyal medya kanallarında paylaşarak, İsak'ın değerlerini ve öğretilerini kendi sesinden aktardılar.

Dünyanın önde gelen şehirlerindeki Mango mağazaları, vitrinlerini ve mağaza içi alanlarını, onun mirasını yansıtan ilham verici görseller ve mesajlarla yeniden düzenledi.

Andiç’in portreleri, İstanbul İstiklal Caddesi, Barselona’daki Paseo de Gracia ve Madrid’deki Serrano gibi sembolik mağazaların yanı sıra; Londra Oxford Street, New York Fifth Avenue, Milano Galleria Vittorio Emanuele ve Paris Boulevard Haussmann gibi ikonik mağazalarda hayata geçirildi.